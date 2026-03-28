Ethereum vor Crash? Wale kaufen heimlich

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum könnte in Bärenmarkt noch viel stärker als Bitcoin verlieren.

Wale kaufen ETH von Retail-Anlegern, kaum Nachfrage über ETFs.

Bitcoin Hyper zeigt Stärke, Layer-2-Hype kommt zu Bitcoin.

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenende erneut schwach. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum verlieren in den letzten 24 Stunden rund 3 % an Wert, während sich auf Wochensicht insbesondere bei Ethereum eine deutlich schwächere Entwicklung abzeichnet. Mit einem Minus von etwa 7 % innerhalb einer Woche und einem Rückgang von rund einem Drittel seit Jahresbeginn hinkt die zweitgrößte Kryptowährung dem Gesamtmarkt spürbar hinterher.

Bitcoin zeigt sich im Vergleich stabiler, doch auch hier summiert sich das Minus 2026 bislang auf etwa 25 %. Diese relative Schwäche bei Ethereum könnte jedoch erst der Anfang sein – zumindest wenn man der Einschätzung eines bekannten Traders folgt, der nun vor weiterem Abwärtspotenzial warnt. Wer Ethereum kaufen möchte, sollte dies berücksichtigen.

Ethereum vor weiterer Korrektur? Das steckt hinter dem bärischen Setup

Der Analyst sieht bei Ethereum aktuell eine klare charttechnische Schwäche, die sich zunehmend manifestiert. Im Fokus steht dabei insbesondere die Ausbildung eines sogenannten „Lower High“, also eines tieferen Hochs im Vergleich zur vorherigen Aufwärtsbewegung. Dieses Muster gilt in der technischen Analyse als klassisches Signal für einen beginnenden Abwärtstrend, da es zeigt, dass Käufer nicht mehr die gleiche Stärke aufbringen, um neue Hochs zu erreichen.

Zusätzlich verweist der Trader darauf, dass Ethereum es nicht geschafft hat, einen entscheidenden technischen Indikator zurückzuerobern: den 200-Wochen-Durchschnitt im Bereich von rund 2.432 US-Dollar. Dieser gleitende Durchschnitt gilt als langfristige Trendlinie und fungiert häufig als wichtige Unterstützung oder Widerstand. Das Scheitern an dieser Marke deutet darauf hin, dass der übergeordnete Trend weiterhin schwach bleibt.

Ethereum daily chart put in a lower high and is rolling over. • Hit the exact same market sniper target as Bitcoin

• Couldn't reclaim the 200-week SMA at $2,432 ETH has been weaker than BTC all year. That doesn't change in a bear market. It gets worse. pic.twitter.com/cFwc9VYPtB — Jesse Olson (@JesseOlson) March 27, 2026

Bemerkenswert ist zudem, dass Ethereum laut seiner Analyse exakt das gleiche Kursziel wie Bitcoin in einer vorherigen Bewegung erreicht hat – ein sogenanntes „Sniper Target“. Solche präzisen Zielbereiche werden oft als Wendepunkte interpretiert, an denen größere Marktteilnehmer Gewinne realisieren.

In Kombination mit der bereits bestehenden relativen Schwäche gegenüber Bitcoin ergibt sich daraus ein klares Gesamtbild: Ethereum zeigt im aktuellen Marktumfeld eine unterdurchschnittliche Performance, die sich in einem Bärenmarkt typischerweise weiter verschärfen kann. Sollte sich diese Struktur bestätigen, könnten weitere Abwärtsbewegungen folgen, insbesondere wenn wichtige Unterstützungszonen nicht halten.

Wale stabilisieren kurzfristig den Ethereum-Kurs

Trotz der übergeordneten Schwäche gibt es kurzfristig auch stabilisierende Faktoren im Markt. Aktuell zeigen Daten, dass große Marktteilnehmer – sogenannte Wale – weiterhin aktiv kaufen und damit Verkaufsdruck von Retail-Investoren absorbieren. Dieses Verhalten ist typisch für späte Marktphasen, in denen unerfahrene Anleger aus Angst verkaufen, während institutionelle oder kapitalkräftige Investoren gezielt Positionen aufbauen. Genau dieses Muster scheint sich derzeit auch bei Ethereum zu bestätigen.

Buy orders for $ETH are very strong, and there are no sell orders. Whales are absorbing the selling volume from retail investors. When whales drive down the price, retail investors sell out of fear, and the whales absorb that volume again. pic.twitter.com/t0fBa9hP43 — CW (@CW8900) March 28, 2026

Wenn der Kurs kurzfristig unter Druck gerät, entstehen häufig Verkaufswellen bei Privatanlegern. Diese Liquidität wird jedoch offenbar konsequent von größeren Akteuren aufgenommen. Das sorgt dafür, dass stärkere Abverkäufe bislang ausbleiben und der Kurs zumindest temporär stabilisiert wird. Solange diese Nachfrage bestehen bleibt, könnte Ethereum in einer Seitwärtsbewegung verharren, anstatt unmittelbar weiter stark zu fallen.

Schwache ETF-Zuflüsse belasten Ethereum weiterhin

Ein Blick auf die US-Spot-ETF-Netflows bei Ethereum zeigt jedoch ein weniger positives Bild. Seit Mitte Oktober überwiegen klar die Abflüsse gegenüber den Zuflüssen, was auf eine nachlassende institutionelle Nachfrage hindeutet. Während es zwischenzeitlich einzelne Tage mit positiven Zuflüssen gab, reicht dies nicht aus, um einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu etablieren.

Ohne eine Rückkehr signifikanter Zuflüsse dürfte es schwierig bleiben, eine nachhaltige Trendwende einzuleiten. Vielmehr unterstreichen die aktuellen Daten die fragile Marktlage.

Bitcoin Layer 2 als neuer Wachstumstreiber? Dieses Projekt sorgt für Aufmerksamkeit

In der Vergangenheit war es vor allem Ethereum, das durch Layer-2-Technologien erhebliches Wachstum generieren konnte. Skalierungslösungen haben dazu beigetragen, Transaktionen günstiger, schneller und effizienter zu machen – ein entscheidender Faktor für die massive Adoption im DeFi-, NFT- und Gaming-Bereich. Genau dieses Erfolgsmodell könnte nun auch auf Bitcoin übertragen werden. Bislang wurde Bitcoin primär als Store of Value genutzt, doch mit neuen technologischen Ansätzen entsteht zunehmend die Vision eines vielseitigeren Ökosystems.

Ein besonders spannendes Projekt in diesem Kontext ist Bitcoin Hyper, das aktuell mit bemerkenswerter Dynamik im Presale überzeugt. Bereits über 32,1 Millionen US-Dollar konnten eingesammelt werden – ein klares Signal für starke Nachfrage, selbst in einem insgesamt schwächeren Marktumfeld. Dieses Momentum wirkt bullish und deutet darauf hin, dass Investoren gezielt nach neuen Narrativen suchen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Das Konzept hinter Bitcoin Hyper setzt genau hier an: Es kombiniert die Sicherheit und Dezentralität von Bitcoin mit der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit moderner Blockchains wie Solana. Möglich wird dies durch innovative Technologien wie ZK-Proofs sowie eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, die neue Anwendungsfälle im Bitcoin-Ökosystem erschließen sollen. Ziel ist es, Entwicklern eine leistungsfähige Infrastruktur zu bieten und gleichzeitig die Attraktivität von Bitcoin als Basis für DeFi, Anwendungen und digitale Assets zu erhöhen.

Für Anleger ergibt sich daraus eine interessante Ausgangslage. Der Presale befindet sich weiterhin in einer frühen Phase, wodurch ein Einstieg aktuell noch zu vergleichsweise günstigen Konditionen möglich ist. Erste Buchgewinne erscheinen realistisch, zumal der Preis bereits in den nächsten 24 Stunden weiter steigen soll. Zusätzlich bietet das Projekt ein Staking-Modell mit rund 36 % APY.

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