Iran-Crash: Fidelity empfiehlt Gold & Bitcoin, Anleihenmarkt offenbart Mega-Crash

Das Wichtigste in Kürze

Iran-Krieg belastet den Markt weiter, Bitcoin fällt unter 66.000 US-Dollar.

Fidelity und JPMorgan bleiben bullisch für Bitcoin.

Starke Resilienz bei BTC, Anleihenrenditen schocken den Markt kurzfristig.

Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten hält die Finanzmärkte weiter fest im Griff. Auch am heutigen Freitag setzt sich der Abwärtsdruck fort: Aktienmärkte geraten weltweit unter Druck, US-Indizes steuern auf die fünfte Verlustwoche in Folge zu. Mittlerweile notieren viele große Indizes mehr als 10 % unter ihren jüngsten Hochs und befinden sich damit klar im Korrekturmodus.

Die Lage spitzt sich weiter zu – Friedensverhandlungen kommen kaum voran, während neue Spannungen rund um die Straße von Hormus die Sorge vor einer weiteren Eskalation erhöhen. Gleichzeitig steigen Energiepreise und Unsicherheit, was Anleger zunehmend aus Risikoassets treibt. Doch ist Bitcoin womöglich der Krypto Geheimtipp für die kommenden Monate?

Fidelity-Experte: Bitcoin und Gold trotzen der Unsicherheit

Der Fidelity-Makrostratege Jurrien Timmer sieht die aktuelle Marktphase differenziert – und erkennt trotz Turbulenzen Chancen. Während Gold zuletzt deutlich unter Druck geraten ist und von seinen Hochs spürbar korrigiert hat, sieht Timmer genau darin eine potenzielle Einstiegsgelegenheit. Die Korrektur passe weiterhin in ein übergeordnetes Aufwärtsszenario, das von globaler Liquidität und langfristigen Trends gestützt wird.

Gold took a major hit on Friday and is now at support at the $4,500 area. That seems like a good entry point to me, if this correction pattern continues a long series of stair-steps higher. And Bitcoin continued to hold in there like a champ, not even breaking $70k last week.… pic.twitter.com/6x7KEoyUxz — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) March 27, 2026

Noch bemerkenswerter ist jedoch der Blick auf Bitcoin: Während viele Risikoassets schwächeln, zeigt sich Bitcoin vergleichsweise stabil. Selbst in einer Phase erhöhter Unsicherheit konnte sich die Kryptowährung lange über der Marke von 70.000 US-Dollar halten und bewegt sich weiterhin in einer stabilen Range. Laut Timmer deutet dieses Verhalten auf eine klassische Bodenbildungsphase hin – ein Muster, das häufig am Beginn neuer Bullenmärkte zu beobachten ist.

Die relative Stärke von Bitcoin gegenüber traditionellen Märkten ist dabei besonders auffällig. Während Gold unter Liquiditätsabflüssen leidet, scheint Bitcoin zunehmend als eigenständiger Makro-Asset wahrgenommen zu werden. Selbst ein kurzfristiger Rücksetzer in den Bereich um 65.000 US-Dollar würde laut Timmer nichts an der robusten Marktstruktur ändern.

Insgesamt zeichnet sich ein spannendes Bild: Gold bleibt als klassischer sicherer Hafen relevant, doch Bitcoin etabliert sich zunehmend als digitales Pendant – mit wachsender Resilienz selbst in geopolitisch angespannten Phasen.

Anleihemarkt sendet Alarmsignale – Intervention rückt näher

Noch deutlich dramatischer fällt aktuell die Entwicklung am Anleihemarkt aus. Analysten von The Kobeissi Letter warnen vor einer sich zuspitzenden Situation: Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen rasant. Besonders die 2-jährige Rendite ist zuletzt auf rund 4,0 % gestiegen – ein Anstieg von etwa 60 Basispunkten seit Beginn der geopolitischen Eskalation.

Auch die 10-jährige Rendite hat deutlich zugelegt und notiert mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit Monaten. Diese Entwicklung signalisiert vor allem eines: Die Inflationserwartungen steigen wieder deutlich an. Hintergrund sind insbesondere steigende Energiepreise infolge des Konflikts sowie zunehmende Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung.

12 hours later, and the US 2Y Note Yield is up to 4.00%, now up nearly +60 basis points since the Iran War began, moving in a literal straight-line higher. Inflation expectations have become so bad that the market is trading like an emergency Fed rate hike is imminent. If you… https://t.co/WXib686zxd pic.twitter.com/LZewXM7tsP — Adam Kobeissi (@TKL_Adam) March 27, 2026

Der Markt beginnt bereits, eine mögliche restriktivere Geldpolitik einzupreisen – sogar Zinserhöhungen erscheinen plötzlich wieder denkbar. Noch vor wenigen Wochen dominierte hingegen die Erwartung von Zinssenkungen im Jahr 2026.

Besonders kritisch: Historisch betrachtet gelten Renditen im Bereich von 4,5 % bis 4,7 % bei 10-jährigen US-Anleihen als eine Art „Schmerzgrenze“ für die Märkte. In diesem Bereich wurde in der Vergangenheit mehrfach politisch oder geldpolitisch interveniert, um eine Eskalation zu verhindern.

Die Analysten sehen daher eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass es erneut zu Eingriffen kommt – sei es durch die US-Notenbank oder politische Maßnahmen. Denn ein weiter steigendes Zinsniveau könnte sowohl Aktienmärkte als auch die Realwirtschaft massiv belasten.

Inflation und Systemstress stärken langfristig die Investment-Story von Bitcoin als knappes, unabhängiges Asset.

JP Morgan: Bitcoin gewinnt gegenüber Gold an Bedeutung

Auch institutionelle Stimmen schlagen zunehmend in diese Kerbe. Laut aktuellen Einschätzungen von JP Morgan verschiebt sich das Kräfteverhältnis zwischen Gold und Bitcoin spürbar. Besonders auffällig: Die Liquidität im Goldmarkt hat zuletzt deutlich nachgelassen, während Bitcoin zunehmend Kapital anzieht.

Seit Beginn der geopolitischen Spannungen verzeichneten Gold-ETFs teils Abflüsse, während Bitcoin-ETFs weiterhin Zuflüsse sehen. Gleichzeitig stabilisierte sich Bitcoin nach einem kurzfristigen Rücksetzer schnell wieder im Bereich zwischen 68.000 und 72.000 US-Dollar – ein Zeichen robuster Nachfrage.

🚨 BITCOIN: BITCOIN OUTLASTS GOLD AS SAFE-HAVEN LIQUIDITY FLIPS, JPMORGAN SAYS@jpmorgan reports that gold's market liquidity has deteriorated below Bitcoin's for the first time, as ETF outflows and aggressive position unwinding accelerate across precious metals during the Iran… pic.twitter.com/jcpyrL2oLM — BSCN (@BSCNews) March 26, 2026

JP Morgan hebt hervor, dass institutionelle Investoren zunehmend Bitcoin als Alternative zu Gold betrachten. Während Gold traditionell als sicherer Hafen galt, gewinnt Bitcoin durch seine Eigenschaften – begrenztes Angebot, hohe Liquidität, einfache Übertragbarkeit – zunehmend an Attraktivität.

Diese Entwicklung könnte langfristig zu einer strukturellen Verschiebung führen: Weg von klassischen Rohstoffen hin zu digitalen Wertspeichern. Gerade in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheit und steigender Inflation könnte Bitcoin somit zu den größten Profiteuren zählen. Die langfristige Bitcoin Prognose bleibt bullisch.