Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Wenn eine Wallet aus der ICO-Ära, über die ca.zehn Jahre lang keine Transaktionen getätigt wurden, einen ausgehenden Transfer initiiert, markieren On-Chain-Überwachungstools die Adresse anhand historischer Aktivitätsprotokolle und gleichen die Ziel-Wallets mit bekannten Einzahlungsadressen von Börsen ab.

Eine Wallet, die mit dem Ethereum-ICO von 2014 in Verbindung steht, hat letzte Woche nach rund einem Jahrzehnt Inaktivität etwa 23 Millionen USD in ETH transferiert. Ein Blockchain-Monitoring-Dienst identifizierte den Transfer von der ruhenden Adresse und verfolgte die Erlöse über eine Multisig-Wallet, die in den letzten 60 Tagen insgesamt 12.001 ETH – was etwa 24,62 Millionen USD entspricht – bei OKX eingezahlt hat.

Die Wallet akkumulierte ursprünglich rund 38.800 ETH während des ICOs im Jahr 2014 zu durchschnittlichen Anschaffungskosten von etwa 0,31 USD pro Token über Poloniex. Dies entspricht einer Kostenbasis von insgesamt fast 12.000 USD – eine Zahl, die unrealisierte Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe bedeutet und damit ein reales Verkaufsrisiko darstellt.

An #Ethereum ICO participant „0xCD59“ transferred all 10,000 $ETH($22.88M) to a new wallet after being dormant for 10.8 years. He invested only $3,100 in the ICO and received 10,000 $ETH — now worth $22.88M, a 7,381x return!https://t.co/HioUzA13Lu pic.twitter.com/5gBezsDQC2 — Lookonchain (@lookonchain) April 28, 2026

Die Reaktivierung ruhender Wale gehört zu den am genauesten beobachteten On-Chain-Signalen auf dem Ethereum-Markt. Dies liegt vor allem daran, dass sie drei strukturell unterschiedliche Möglichkeiten vereinen – ein direkter Abverkauf, eine Migration der Verwahrung oder eine erneute Akkumulation – und die zum Zeitpunkt der Entdeckung verfügbaren Daten selten Aufschluss darüber geben, was davon zutrifft.

Die Unterscheidung ist wesentlich: Ein Abverkauf von einer Wallet mit einer Kostenbasis von fast Null stellt einen ungehemmten Verkaufsdruck dar, während eine Umstrukturierung der Verwahrung marktneutral ist. Diese Unklarheit sorgt derzeit für eine erhöhte Aufmerksamkeit der Analysten für diese Adresse.

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Reaktivierung des Ethereum-ICO-Wals: Was eine 23-Millionen-Dollar-Bewegung nach zehn Jahren tatsächlich bedeutet

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Wenn eine Wallet aus der ICO-Ära, über die ca. zehn Jahre lang keine Transaktionen getätigt wurden, einen ausgehenden Transfer initiiert, markieren On-Chain-Überwachungstools die Adresse anhand historischer Aktivitätsprotokolle und gleichen die Ziel-Wallets mit bekannten Einzahlungsadressen von Börsen ab.

Der Kontext der ICO-Ära ist hier nicht zufällig. Ein Käufer, der etwa 0,31 USD pro ETH bezahlt hat, steht bei jedem Preis über dem einstelligen Bereich faktisch unter keinem Druck durch seine Kostenbasis. Das bedeutet, dass die Entscheidung zu verkaufen oder zu halten vollständig von der Portfoliostrategie und den Makroaussichten getrieben wird und nicht von der Notwendigkeit, Kapital zurückzugewinnen. Diese Asymmetrie ist genau der Grund, warum Reaktivierungen von Walen aus der ICO-Ära ein strukturelles Gewicht haben, das über ihre nominale Dollar-Größe hinausgeht.

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