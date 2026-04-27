Ethereum zeigt Stärke? Die Wahrheit ist beunruhigend

Das Wichtigste in Kürze

Ethereums Aktivität springt an, Gebühren steigen wieder.

Doch kein ausnahmslos bullisches Zeichen, Anstieg den Hacks geschuldet.

Fundamentale Daten stimmen, Ethereum-Aktivität steigt, Staking sperrt mehr ETH.

Ethereum bleibt im aktuellen Marktumfeld unter Druck. Noch immer notiert die zweitgrößte Kryptowährung rund 50 Prozent unter ihrem Allzeithoch und zeigt seit Wochen kaum Dynamik. Zuletzt bewegte sich der Kurs stabil, aber wenig überzeugend um die Marke von 2.300 US-Dollar.

Diese Seitwärtsphase deutet darauf hin, dass dem Markt aktuell klare Impulse fehlen. Während andere Segmente im Krypto-Sektor punktuell Stärke zeigen, verharrt Ethereum in einer Art Wartestellung. Dennoch gibt es auf fundamentaler Ebene durchaus positive Entwicklungen. Genau hier entsteht jedoch ein Spannungsfeld: Denn nicht jede Aktivität im Netzwerk ist automatisch ein Zeichen für nachhaltiges Wachstum. Das ist die Ethereum Prognose:

Steigende Gebühren bei Ethereum – aber aus den falschen Gründen?

Grundsätzlich gelten steigende Transaktionsgebühren bei Ethereum als positives Signal. Sie zeigen, dass das Netzwerk stark genutzt wird: Mehr Aktivität bedeutet mehr Nachfrage nach Blockspace, was wiederum die Gebühren nach oben treibt. In klassischen Marktphasen wäre das ein klares Zeichen für wachsendes Interesse, steigende Kapitalzuflüsse und eine gesunde Expansion des Ökosystems.

Doch aktuell deutet vieles auf ein anderes Bild hin. Der jüngste Anstieg der Gebühren scheint weniger durch neue Investitionen oder innovative Anwendungen getrieben zu sein, sondern vielmehr durch eine Art Stressreaktion im Markt. Auslöser dafür war insbesondere der Kelp-Hack rund um rsETH, der das Vertrauen in Teile des DeFi-Sektors erschüttert hat.

Ethereum fees are up again, but not for the right reasons. This looks more like crisis-driven activity rather than fresh capital moving on chain. After the Kelp rsETH exploit, people rushed to withdraw, repay, move funds. And since Ethereum is still DeFi's main hub, most of… pic.twitter.com/CedKykYphe — Stacy Muur (@stacy_muur) April 26, 2026

In der Folge kam es zu hektischer Aktivität: Nutzer zogen Kapital ab, tilgten Kredite oder verschoben Vermögenswerte zwischen Protokollen. Gerade weil Ethereum weiterhin das zentrale Hub für DeFi-Anwendungen ist, konzentrierte sich ein Großteil dieser Bewegungen auf das Netzwerk. Das führte kurzfristig zu einem starken Anstieg der Transaktionen – und damit auch der Gebühren.

Parallel dazu wirkten sich die Ereignisse auch auf etablierte Protokolle wie Aave aus. Dort entstanden durch den Hack sogenannte „Bad Debts“, also uneinbringliche Kredite, was zusätzlichen Druck erzeugte. Anleger reagierten entsprechend vorsichtig, was wiederum weitere Kapitalbewegungen auslöste.

Das Ergebnis: steigende Gebühren, aber nicht aufgrund von Wachstum, sondern durch Unsicherheit. Diese Art von Aktivität ist strukturell weniger nachhaltig. Sie signalisiert keine neue Nachfrage, sondern vielmehr eine Umverteilung von Kapital in einem angespannten Marktumfeld.

Damit entsteht ein differenziertes Bild: Während die On-Chain-Daten kurzfristig Stärke suggerieren, steckt dahinter eine Vertrauenskrise im DeFi-Sektor. Für Ethereum bedeutet das, dass echte, nachhaltige Impulse weiterhin fehlen – und genau darauf wartet der Markt aktuell.

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Aktive Adressen zeigen strukturelles Wachstum bei Ethereum

Ein differenzierter Blick auf die On-Chain-Daten zeigt jedoch ein konstruktiveres Bild: Die Entwicklung der aktiven Adressen deutet seit Anfang des Jahres auf eine klare Expansion im Ethereum-Ökosystem hin. Diese Metrik misst, wie viele einzigartige Wallets tatsächlich mit dem Netzwerk interagieren – also Transaktionen senden oder empfangen – und gilt damit als wichtiger Indikator für reale Nutzung.

Zwar sind zuletzt deutliche Ausschläge nach oben zu erkennen, die mit kurzfristigen Ereignissen wie Marktstress oder DeFi-Problemen zusammenhängen. Entscheidend ist jedoch der übergeordnete Trend: Auch bereinigt um diese Sondereffekte zeigt die 30-Tage-Durchschnittslinie eine steigende Tendenz und bewegt sich zunehmend über den längerfristigen Durchschnitt.

Das signalisiert, dass die Aktivität nicht nur durch Krisen getrieben ist. Vielmehr wächst die Nutzung strukturell – unabhängig von kurzfristigen Störungen. Damit liefert diese Kennzahl ein Gegengewicht zur aktuellen Unsicherheit und spricht für eine weiterhin intakte fundamentale Entwicklung im Ethereum-Netzwerk.

Rekord beim Ethereum-Staking: Angebot wird knapp – ein bullisches Signal

Auch die Entwicklung beim Staking liefert ein klar bullisches Signal für Ethereum. Inzwischen sind mehr als 32 Prozent aller ETH im Netzwerk gestakt – ein neuer Höchststand. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil des zirkulierenden Angebots langfristig gebunden ist und dem freien Markt nicht mehr unmittelbar zur Verfügung steht.

1 in 3 ETH is now staked! 📈 Ethereum's staking ratio just surpassed 32%, marking an all-time high. It started at 0% in January 2021! 🔹 32% staking ratio (ATH)

🔹 Up ~5 points in the last 12 months

🔹 Digital asset treasuries (DATs) now hold another 6.6-7.4M ETH (~5.5-6.1%… pic.twitter.com/RgHjuIzWe8 — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) April 21, 2026

Hinzu kommt, dass große Akteure wie digitale Asset-Treasuries ebenfalls signifikante Mengen an ETH halten. Zusammengenommen ist damit ein immer größerer Anteil des Gesamtangebots effektiv „vom Markt genommen“. Genau hier liegt ein entscheidender Faktor: Wenn die verfügbare Liquidität sinkt, kann bereits moderat steigende Nachfrage stärkere Kursbewegungen auslösen.

Zudem zeigt sich, dass gestakte ETH typischerweise nicht kurzfristig verkauft werden – selbst in schwächeren Marktphasen. Diese strukturelle Verknappung wirkt stabilisierend und reduziert Verkaufsdruck. Damit entsteht ein zunehmend asymmetrisches Chancen-Risiko-Profil, das langfristig weiteres Aufwärtspotenzial für Ethereum begünstigen könnte.

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