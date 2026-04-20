Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Wenn ein staatlicher Schuldner vom Ausmaß der US-Regierung ein Friedensdefizit von 7 % bei einer Schuldenquote von 100 % des BIP aufweist, beginnt der Grenzkäufer von Staatsanleihen eine zusätzliche Rendite zu verlangen, um das Laufzeitrisiko und Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Tragfähigkeit zu kompensieren.

Diese Nachfrage ist unabhängig von der Politik der Federal Reserve.

Henry Paulson, der von 2006 bis 2009 als US-Finanzminister fungierte und das 700 Milliarden USD schwere TARP-Stabilisierungsprogramm während der Finanzkrise 2008 entwarf, warnte in der Bloomberg-Sendung Wall Street Week davor, dass der US-Staatsanleihenmarkt vor einem „vicious“ (teuflischen) Absturz stehe. Er forderte die Ausarbeitung eines Notfallplans für den Ernstfall, der sofort einsatzbereit sein müsse.

Seine vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen das Schließen von Steuerlöchern, eine Reform der Sozialversicherung und eine Umstrukturierung der Gesundheitsausgaben – ein Umfang, der signalisiert, dass Paulson die fiskalische Entwicklung als strukturelles und nicht als zyklisches Problem betrachtet. Die US-Staatsverschuldung belief sich Mitte April 2026 auf etwa 38,9 Milliarden USD, wobei die Schuldenquote im Verhältnis zum BIP nahe 100 % lag und das Friedensdefizit einen Rekordwert von 7 % des BIP erreichte.

What I’m watching tonight: “Panic: The Untold Story of the 2008 Financial Crisis” HBO / Vice production Third time watching it. A FANTASTIC perspective into the inside baseball between the Secretary of Treasury (Henry Paulson), Federal Reserve Bank of NY President (Tim… — Jeff Walton (@PunterJeff) April 12, 2025

Wir vermuten, dass Paulsons Wortmeldung ein Gewicht hat, das sich von den ständigen Defizitwarnungen abhebt, die seit der fiskalischen Expansion nach COVID kursieren. Wenn eine Persönlichkeit seines institutionellen Ranges – mit direkter Erfahrung im Management einer systemischen Liquiditätskrise – in einem öffentlichen Forum eine Notfallsprache verwendet, ist dies ein Signal einer anderen Kategorie als bloße Analystenkommentare.

Für die Kryptomärkte im Speziellen ist die entscheidende Frage nicht, ob sich Paulsons Prognose als zutreffend erweist, sondern ob seine Warnung die Neubewertung des staatlichen Kreditwürdigkeitsrisikos beschleunigt, die sich bereits in der Dynamik der Zinskurve abzeichnet – und über welchen Transmissionskanal diese Neubewertung in die Bewertungen digitaler Vermögenswerte einfließt.

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Treasury-Renditestress, Dollar-Glaubwürdigkeit und der Liquiditäts-Transmissionskanal

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Wenn ein staatlicher Schuldner vom Ausmaß der US-Regierung ein Friedensdefizit von 7 % bei einer Schuldenquote von 100 % des BIP aufweist, beginnt der Grenzkäufer von Staatsanleihen eine zusätzliche Rendite zu verlangen, um das Laufzeitrisiko und Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Tragfähigkeit zu kompensieren.

Diese Nachfrage ist unabhängig von der Politik der Federal Reserve. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, formulierte diese Dynamik direkt und warnte, dass steigende Treasury-Renditen die Kreditkosten für die Regierung und die Hypothekenmärkte in die Höhe treiben könnten, unabhängig von Maßnahmen der Fed – rein getrieben durch die Nachfrage der Anleger nach einer Risikokompensation in einem Umfeld übermäßiger Emissionen.

Die Transmissionskette verläuft wie folgt: Ein erhöhtes Auktionsangebot ohne entsprechende ausländische oder inländische Nachfrage treibt die Renditen am langen Ende nach oben; höhere Renditen am langen Ende verschärfen die realen Finanzbedingungen in der gesamten Wirtschaft; engere reale Bedingungen verringern den Barwert von Risikoaktiva und erhöhen gleichzeitig die Opportunitätskosten für das Halten nicht verzinslicher Vermögenswerte, allen voran Bitcoin.

Die Episode von 2022 bleibt die deutlichste empirische Referenz: Die Zinserhöhungen der Fed führten zu einem Einbruch des Bitcoin-Preises um 65 %, da Kapital aus Risikoaktiva in plötzlich wettbewerbsfähige festverzinsliche Wertpapiere umgeschichtet wurde. Ein Stressereignis am Treasury-Markt, das die Renditen eher durch einen Glaubwürdigkeitsverlust als durch Maßnahmen der Fed nach oben treibt, würde über einen identischen Kanal übertragen werden, potenziell mit noch größerer Geschwindigkeit.

Paulsons Warnung fällt mit Kritik von Analysten des American Enterprise Institute zusammen, die die aktuelle Haushaltspolitik als „grob unverantwortlich“ bezeichnet haben und anmerkten, dass die Anleihemärkte fiskalische Entscheidungen mit zunehmender Wachsamkeit beobachten. US-Finanzminister Scott Bessent hat solche Alarme öffentlich zurückgewiesen und im Juni 2025 gegenüber CBS News erklärt, dass Dimons Erfolgsbilanz bei der Nichtbeachtung von Warnungen die Glaubwürdigkeit der aktuellen Besorgnis untergrabe. Diese Uneinigkeit zwischen dem amtierenden und einem ehemaligen Finanzminister, wobei die Führungsebene der Großbanken auf der Seite des Letzteren steht, ist an sich schon ein Signal, das eingepreist werden sollte.

Bitcoin, Safe-Haven-Rotation und der Real-Yield-Compression-Trade

Die Krypto-Transmission durch ein Treasury-Stressereignis ist nicht einheitlich – sie hängt entscheidend davon ab, welches Regime dominiert, während der Stress eskaliert. Hier wirken zwei konkurrierende Kanäle, die nicht gleichzeitig in dieselbe Richtung weisen.

In einem Regime steigender Renditen, das von geordneten fiskalischen Sorgen getrieben wird, ist die Transmission für Bitcoin negativ. Höhere Realrenditen erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten eines nicht verzinslichen Vermögenswerts, der institutionelle Risikoappetit schrumpft und Kapital rotiert in Richtung festverzinslicher Wertpapiere, wie es 2022 der Fall war. Die Korrelation von Bitcoin mit Gold hat sich in den jüngsten Makrozyklen verstärkt, aber diese Korrelation bricht zusammen, wenn die Realrenditen stark steigen – Gold hält sich in solchen Umfeldern besser als Bitcoin, da sein Status als sicherer Hafen unter traditionellen Anlegern etablierter ist.

In einem Regime der Glaubwürdigkeitskrise – in dem sich die Sorge von der fiskalischen Tragfähigkeit auf die Entwertung des Dollars und Funktionsstörungen am Treasury-Markt verlagert – kehrt sich die Transmission um. Historisch gesehen hat eine Dollar-Schwäche, die durch Verluste bei der staatlichen Glaubwürdigkeit verursacht wurde, zu einer Nachfrage nach Sachwerten als sicheren Hafen geführt. Bitcoins festes Angebotsmodell positioniert ihn zusammen mit Gold als Absicherung gegen Entwertung.

Das Bullen-Szenario für Krypto in einer Welt, in der Paulsons Szenario Realität wird, ist genau dieser Kanal: Institutionelles Kapital, das das Vertrauen in die reale Rendite langfristiger Staatsanleihen verloren hat, rotiert in Vermögenswerte ohne Gegenparteirisiko und ohne inflationären Verwässerungsmechanismus.

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