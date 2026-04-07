Experte sagt: Nächster Krypto-Zyklus kommt, nur zwei Kategorien überleben

Das Wichtigste in Kürze

Der nächste Krypto-Zyklus kommt, Geduld ist weiterhin vonnöten.

Experte sieht nur noch zwei Krypto-Kategorien, die überleben werden.

Privacy bleibt das Top-Thema für 2026, heiße Wette auf Zcash.

Der Kryptomarkt befindet sich aktuell klar in einer schwierigen Phase. Bitcoin notiert weiterhin rund 40 Prozent unter seinem Allzeithoch, viele Altcoins haben noch deutlich stärkere Verluste verzeichnet. Die Euphorie vergangener Jahre ist verflogen, stattdessen dominieren Unsicherheit und Zurückhaltung.

Entsprechend intensiv werden derzeit Diskussionen über den nächsten Krypto-Zyklus geführt: Kommt überhaupt noch einmal eine starke Rallye – und wenn ja, wodurch wird sie ausgelöst? Trotz der aktuellen Schwäche bleibt das langfristige Potenzial hoch. Ein prominenter Krypto-Experte positioniert sich nun klar und zeigt eine neue Perspektive auf: Der nächste Zyklus kommt – doch er wird sich fundamental verändern, inklusive großer Chancen bei den besten Krypto Geheimtipps.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Zwei Kategorien dominieren den nächsten Krypto-Zyklus

Ein zentraler Gedanke des Experten: Der Kryptomarkt entwickelt sich zunehmend in zwei große Hauptkategorien – „Efficient Finance“ und „Alternate Finance“. Diese Unterscheidung hilft zu verstehen, warum sich der Markt aktuell so anders anfühlt als in früheren Zyklen.

„Efficient Finance“ beschreibt dabei die Weiterentwicklung bestehender Finanzsysteme. Hier geht es nicht um radikale Neuerfindungen, sondern um Optimierung: schnellere Transaktionen, geringere Kosten und bessere Zugänglichkeit.

Beispiele sind Tokenisierung von Vermögenswerten, Stablecoins, neue Neo-Banken oder verbesserter Marktzugang über Blockchain-Infrastruktur. Auch Themen wie ETFs, regulatorische Integration oder institutionelle Produkte fallen klar in diese Kategorie. Genau dieser Bereich dominiert derzeit die Aufmerksamkeit – und erklärt, warum Krypto zunehmend „erwachsen“ wirkt und weniger wie eine experimentelle Gegenkultur.

in this essay, I divided crypto into efficient finance and alternate finance but I thought of a more accurate phrase for alternate finance: cypher-capitalism property rights, free trade, and the rule of contracts that capitalism requires, enforced by cryptography https://t.co/l7nGGhkQjH — mert (@mert) April 7, 2026

Demgegenüber steht „Alternate Finance“. Hier entstehen völlig neue Systeme, die es zuvor nicht gab. Dazu zählen etwa neue Internet-Währungen, digitale Wertspeicher, NFTs als digitale Sammlerstücke, DAOs, DePIN-Projekte oder innovative Mechanismen wie Futarchy. In der Vergangenheit wurden genau diese Bereiche zum Treiber der großen Krypto-Zyklen: Bitcoin als Store of Value, ICOs als neue Form der Kapitalaufnahme, NFTs als digitale Eigentumsrevolution oder Memecoins als spekulative Massenphänomene.

Aktuell wirkt „Alternate Finance“ jedoch geschwächt. Ein Grund: Der Fokus hat sich stark auf „Efficient Finance“ verschoben. Gleichzeitig hat künstliche Intelligenz viele kreative Entwickler gebunden, die zuvor im Krypto-Sektor experimentiert haben. Das führt zu einem Gefühl, dass Innovation im Kryptobereich stagniert.

Doch genau hier setzt die optimistische These an. Zu behaupten, dass Krypto nicht zurückkommt, würde bedeuten, dass die kreative Energie dieses Sektors dauerhaft erschöpft ist. Angesichts der Tatsache, dass skalierbare Smart-Contract-Plattformen erst seit wenigen Jahren wirklich nutzbar sind und KI die Experimentierkosten massiv senkt, erscheint das unwahrscheinlich. Vielmehr könnte genau diese Kombination die Grundlage für den nächsten Innovationsschub bilden.

Ein möglicher Katalysator zeichnet sich bereits ab: das Thema Privatsphäre. Mit zunehmender institutioneller Kontrolle und wachsender AI-Überwachung steigt der Bedarf an dezentralen, sicheren Systemen. Doch das ist nur einer von vielen möglichen Treibern. Klar ist: Krypto bleibt die wohl flexibelste Plattform für offene, kreative und unregulierte Innovation – und genau daraus könnte der nächste Zyklus entstehen.

Privacy-Coins im Fokus: Warum Zcash jetzt Stärke zeigt

Während sich der Kryptomarkt aktuell noch in einer schwierigen Phase befindet, rücken einzelne Narrative zunehmend in den Fokus – allen voran das Thema Privatsphäre. Genau hier sieht der Experte einen der klaren Profiteure: Zcash. Die Daten zeigen aktuell eine bemerkenswerte Entwicklung. So erreicht der Anteil geschützter („shielded“) ZEC-Transaktionen neue Allzeithochs, was auf eine steigende Nutzung der Privacy-Funktion hindeutet. Gleichzeitig markiert auch die Hashrate neue Höchststände, während sich die Verteilung zunehmend dezentralisiert – ein wichtiger Fortschritt für die Sicherheit des Netzwerks.

another all time high in shielded zcash so, now we have: – zec hashrate ATH & distribution ATH

– more miners on the way

– zec shielded ATH

– the best quantum proofing for an L1 & privacy

– reduced blocktimes and sync times + scaling work underway

– new dev team backed by… https://t.co/NUBJwmivIH pic.twitter.com/ovgPwm09O9 — mert (@mert) April 2, 2026

Besonders relevant: Neue Miner treten dem Netzwerk bei, während parallel an Skalierung, kürzeren Blockzeiten und effizienteren Sync-Prozessen gearbeitet wird. Auch auf Entwicklerseite entsteht Momentum – neue Teams, unterstützt von namhaften Investoren, treiben die Weiterentwicklung von Protokoll, Wallets und Infrastruktur voran.

In einem Marktumfeld, in dem Themen wie Überwachung, regulatorischer Druck und potenzielle Risiken durch Quantencomputer stärker diskutiert werden, gewinnt Zcash damit an strategischer Bedeutung. Der Experte argumentiert klar: Privacy, Quantum-Resistenz und internet-native Wertspeicher werden zentrale Bausteine des nächsten Zyklus sein – und genau hier positioniert sich Zcash aktuell mit zunehmender Stärke.

Die besten Krypto-Presales in 2026 – hier mehr erfahren