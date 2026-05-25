Railgun explodiert immer weiter: Das steckt dahinter

Das Wichtigste in Kürze

Railgun wächst schneller als viele größere Altcoins trotz kleiner Bewertung.

Ethereum integriert Privacy zunehmend direkt in seine Infrastruktur und Wallets.

Einnahmen, TVL und Volumen steigen zuletzt massiv und kontinuierlich weiter.

Analysten erwarten neue Kapitalrotation Richtung Privacy-Coins im kommenden Marktzyklus. .

Railgun gehört aktuell zu den stärksten Altcoins am Kryptomarkt. Der RAIL-Token legte innerhalb eines Monats um rund 150 Prozent zu und zeigte zuletzt massive relative Stärke gegenüber fast dem gesamten Markt. Auf CoinMarketCap schob sich Railgun damit wieder deutlich nach vorne, obwohl das Projekt nach vollständig verwässerter Bewertung bereits bei fast 400 Millionen US-Dollar liegt.

Genau das sorgt aktuell für Diskussionen: Viele Anleger sehen Railgun noch immer als kleinen Privacy-Coin, während andere argumentieren, dass hier gerade eine wichtige Infrastruktur für Ethereum entsteht. Vor allem die Kombination aus steigenden Einnahmen, Ethereum-Nähe und dem neuen Privacy-Narrativ sorgt derzeit für Euphorie. Doch was steckt konkret hinter dem starken Anstieg?

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Was ist Railgun?

Railgun ist ein Privacy-Protokoll für Ethereum und andere EVM-Netzwerke, das auf Zero-Knowledge-Technologie basiert. Nutzer können damit Transaktionen durchführen, ohne öffentlich sichtbar zu machen, welche Wallet hinter einer Bewegung steckt oder wie hoch Guthaben sind. Anders als klassische Privacy-Coins wie Monero oder Zcash will Railgun jedoch kein eigenes isoliertes Ökosystem aufbauen, sondern direkt in DeFi integriert werden.

Der Fokus liegt darauf, Privacy zu einer Art Infrastruktur-Layer für Ethereum zu machen. Nutzer sollen weiterhin mit DeFi-Protokollen interagieren können, allerdings deutlich privater. Genau deshalb spielt Railgun inzwischen auch in den Ethereum-Plänen rund um das neue Kohaku-Toolkit eine wichtige Rolle. Dort geht es darum, Privacy nativ in Wallets und Ethereum-Anwendungen einzubauen.

Spannend ist zudem: Railgun generiert inzwischen reale Einnahmen. Laut aktuellen Daten liegen die jährlichen Protokoll-Einnahmen bereits bei mehreren Millionen US-Dollar – deutlich höher als bei einigen älteren Privacy-Projekten. Genau das sorgt derzeit für die Neubewertung am Markt.

Warum Analysten aktuell so bullish auf Railgun sind

Viele Analysten sehen bei Railgun aktuell mehrere starke Narrative gleichzeitig zusammenkommen. Einer der wichtigsten Punkte ist die neue Privacy-Offensive rund um Ethereum. Vitalik Buterin bezeichnete Datenschutz zuletzt erneut als „First-Class Priority“ für Ethereum. Gleichzeitig arbeitet die Ethereum Foundation mit Kohaku an einem Toolkit, das Privacy direkt in Wallets integrieren soll – und Railgun ist dort bereits als wichtiger Bestandteil eingeplant.

Hinzu kommt die fundamentale Entwicklung des Protokolls. Laut aktuellen Marktanalysen erreichte Railgun zuletzt neue Höchststände beim TVL und bei den Einnahmen. Analysten argumentieren deshalb, dass der Markt Privacy-Projekte erstmals nicht nur nach Narrativ, sondern nach tatsächlichen Cashflows bewertet. Genau deshalb werden aktuell Vergleiche mit Zcash, Monero oder sogar Near gezogen, obwohl Railgun nach Marktkapitalisierung noch deutlich kleiner ist.

🚨 $RAIL is up 158% in 7 days and 20% today! Now look at what the market is starting to realize:

• Railgun annual revenue: $4.62M

• $ZEC annual revenue: $200K

• $NEAR annual revenue: $5.05M Yet:

> Zcash trades at an $11B valuation

> Monero sits above $7B

> NEAR sits above… pic.twitter.com/XtFYODnWJU — Wise Advice (@wiseadvicesumit) May 25, 2026

Ein weiterer Faktor ist die Tokenstruktur. Rund 74 Prozent aller RAIL-Token sollen derzeit gestakt sein. Dadurch bleibt nur ein kleiner Teil der Coins frei handelbar. In Kombination mit steigender Nachfrage kann das massive Kurssprünge auslösen. Genau diese geringe Liquidität sehen viele Trader aktuell als zusätzlichen Beschleuniger der Rallye.

Auch das Thema Quantum-Resistance spielt plötzlich eine Rolle. Coinbase-nahe Forscher erklärten zuletzt, dass bestimmte Zero-Knowledge-Systeme wie Railgun gegenüber möglichen Quantencomputer-Angriffen deutlich robuster wirken könnten als klassische Blockchain-Strukturen. Das brachte zusätzlich Aufmerksamkeit in das gesamte Privacy-Segment.

Dazu kommt das größere Marktumfeld: Privacy gilt laut a16z inzwischen als einer der wichtigsten Kryptotrends für 2026. Immer mehr Analysten gehen davon aus, dass Datenschutz langfristig nicht nur ein Nischen-Thema bleibt, sondern zu einem Standardbestandteil von Wallets, Payments und DeFi werden könnte. Railgun positioniert sich dabei zunehmend als Infrastruktur-Projekt statt als klassischer Privacy-Coin – und genau diese Neubewertung scheint der Markt aktuell einzupreisen.

funds are rotating into privacy and the fundamentals support it railgun does 57% of $near's monthly revenue at 5% of near's FDV. cleanest mispricing in the category why $RAIL specifically: 1. EF built kohaku (their privacy wallet) on top of railgun. protocol-level validation… pic.twitter.com/gSW5w6phqV — Phil (@PhilOnChain) May 24, 2026

Analyst PhilOnChain sieht bei Railgun aktuell vor allem deshalb eine Unterbewertung, weil das Projekt bereits hohe Einnahmen erzielt, die Bewertung aber vergleichsweise niedrig bleibt. Laut seiner Analyse erreicht Railgun bereits rund 57 Prozent der monatlichen Einnahmen von Near Protocol, wird aber nur mit etwa fünf Prozent von NEARs Fully Diluted Valuation bewertet.

Genau diese Diskrepanz sieht er als „Mispricing“. Dazu komme, dass Railgun nicht wie Monero oder Zcash eine isolierte Blockchain sei, sondern direkt als Privacy-Layer für Ethereum und andere EVM-Netzwerke fungiere. Zudem verweist er auf starkes Wachstum bei TVL, Transaktionsvolumen und Einnahmen sowie sinkende regulatorische Risiken nach neuen Klarstellungen der US-Behörden.

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