Experten sagen: Dieser AI Coin ist die beste Wahl für 2026

Das Wichtigste in Kürze

Bittensor könnte der spannendste AI Coin für 2026 sein.

Der TAO Kurs steigt um 40 Prozent in der letzten Woche.

Über 60 Prozent unter dem Allzeithoch wirkt TAO günstig, trotz fundamentalen Fortschritten.

BitTensor (TAO) gehört aktuell zu den auffälligsten Performern im Kryptomarkt. Innerhalb der letzten Woche legte der Kurs um rund 40 % zu, auf Monatssicht stehen sogar etwa 50 % Rendite zu Buche. Diese Dynamik signalisiert eine klare relative Stärke, insbesondere in einem Marktumfeld, das zuletzt eher von Unsicherheit geprägt war. Dennoch notiert TAO weiterhin mehr als 65 % unter seinem Allzeithoch – ein Umstand, der für viele Analysten weiteres Aufwärtspotenzial impliziert.

Genau hier wird es spannend: Während der Markt insgesamt noch zögert, positionieren sich erste Stimmen bereits deutlich bullischer. Ist TAO also der Krypto Geheimtipp für 2026?

Analysten sehen kurzfristige Korrektur – langfristig enormes Potenzial

Der bekannte Krypto-Experte Michael van de Popppe zeigt sich grundsätzlich sehr optimistisch für BitTensor, betont jedoch, dass sich der Kurs aktuell an einer entscheidenden Widerstandszone befindet. Seiner Einschätzung nach könnte es kurzfristig zu einer gesunden Korrektur kommen, möglicherweise in den Bereich zwischen 220 und 240 US-Dollar. Diese Bewegung wäre aus technischer Sicht sogar wünschenswert, da sie neue Einstiegsmöglichkeiten schaffen und überhitzte Marktphasen abkühlen könnte.

Langfristig bleibt das Bild jedoch klar bullisch: Sollte diese Korrektur abgeschlossen sein, sieht der Analyst eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit potenziellen Kurszielen in Richtung 500 US-Dollar. Besonders interessant ist dabei, dass er weiterhin einen Großteil seiner ursprünglichen Position hält – ein starkes Signal für Vertrauen in die Struktur des Trends.

Overall, I'm super bullish on $TAO. That's why I remain positioned with around 75% of the original position. However, it faces a crucial resistance here. This means that I assume we'll see a short-lived correction (hopefully towards $220-240 so I can buy again). If that… pic.twitter.com/dC1KK3K3oK — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 17, 2026

Auch die Experten von Layergg sehen einen klaren Investmentcase und betrachten BitTensor aus einer fundamentalen Perspektive. Dieser sehen TAO als zentrales Infrastruktur-Play im Bereich „Decentralized AI“. Dabei heben die Experten insbesondere das sogenannte „Flywheel“-Modell hervor: Steigt der Preis von TAO, erhöhen sich die Mining-Rewards in Dollar, was wiederum talentierte Entwickler und KI-Projekte anzieht. Dadurch verbessert sich die Qualität der Subnets (Teilnetzwerke), was den Nutzen des gesamten Netzwerks steigert – und letztlich zu weiterer Nachfrage nach TAO führt.

Why TAO's Flywheel Makes It the Infrastructure Play for Decentralized AI🤖 1) Let's be honest — we're late. @AlgodTrading is back, TAO already completed its first halving, subnets exploded from 70 to 129 since dTAO launched, and Grayscale is preparing an ETF conversion — but… pic.twitter.com/D8xeX4V6rZ — Layergg (@layerggofficial) March 16, 2026

Dieses selbstverstärkende System wird zusätzlich durch das Halving-Modell beschleunigt, da das Angebot an neuen Tokens reduziert wird. Gleichzeitig wird ein großer Teil der Tokens gestaked oder in Subnet-Ökosystemen gebunden, wodurch die verfügbare Liquidität sinkt. Das Resultat: ein struktureller Angebotsengpass bei gleichzeitig wachsender Nachfrage.

Besonders spannend ist auch die Beobachtung, dass Subnets zunehmend reale Umsätze generieren und sich von reinen Experimenten zu echten Geschäftsmodellen entwickeln. Damit verschiebt sich BitTensor von einer Vision hin zu einem funktionierenden Ökosystem – ein entscheidender Faktor für nachhaltige Kursentwicklungen.

Was ist BitTensor eigentlich?

BitTensor ist ein dezentrales Netzwerk, das darauf abzielt, künstliche Intelligenz (KI) neu zu organisieren. Im Kern geht es darum, ein offenes, globales Marktplatzsystem für KI-Modelle zu schaffen, in dem Entwickler ihre Modelle bereitstellen und dafür in Form von TAO-Tokens belohnt werden.

Das Besondere: Im Gegensatz zu klassischen KI-Systemen, die zentral von großen Tech-Unternehmen kontrolliert werden, setzt BitTensor auf ein dezentrales Wettbewerbsmodell. Innerhalb sogenannter „Subnets“ konkurrieren verschiedene KI-Modelle miteinander. Die leistungsstärksten Modelle erhalten mehr Belohnungen, während schwächere Teilnehmer weniger profitieren oder langfristig aus dem System gedrängt werden.

TAO fungiert dabei als zentrales wirtschaftliches Element. Es wird für Staking, Governance, Zugang zu Subnets und als Belohnungssystem verwendet. Dadurch entsteht ein geschlossenes ökonomisches System, in dem Wert direkt an die Qualität und Nutzung der KI gekoppelt ist.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Verbindung von Blockchain und KI: BitTensor nutzt die Transparenz und Sicherheit der Blockchain, um Vertrauen in die Bewertung von KI-Leistungen zu schaffen. Gleichzeitig ermöglicht es eine globale, permissionless Teilnahme – jeder kann theoretisch zum Netzwerk beitragen.

Insgesamt positioniert sich BitTensor damit an der Schnittstelle zweier der größten Technologietrends unserer Zeit: Krypto und künstliche Intelligenz. Genau diese Kombination macht das Projekt für viele Analysten aktuell so spannend und zu einem der besten AI Coins.