Experten sagen: „Jetzt kommt Bitcoins Entscheidung“

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin erreicht den höchsten Stand seit Mitte Januar, Kurs springt auf 81.000 US-Dollar.

Multiple Widerstandszone voraus, jetzt kommt die Entscheidung für Bitcoin.

Bitcoins Aktivität bleibt gering, doch das Momentum nimmt langsam zu.

Bitcoin legt heute um rund 2 Prozent zu und zeigt sich auch auf Wochensicht deutlich fester. Mit Kursen über 81.000 US-Dollar erreicht BTC nun den höchsten Stand seit Januar und nähert sich damit einem entscheidenden technischen Bereich. Die monatelange Seitwärtsphase könnte damit vor dem Ende stehen, ein Ausbruch nach oben wird zunehmend wahrscheinlicher. Höhere Kursziele rücken in greifbare Nähe, sofern sich das Momentum bestätigt. Dennoch bleibt die Lage fragil, denn mehrere Indikatoren signalisieren, dass der Markt an einem kritischen Wendepunkt steht. Die kommenden Tage könnten daher richtungsweisend sein – eine echte Entscheidung im Bitcoin-Markt steht unmittelbar bevor.

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Sentiment-Indikator signalisiert möglichen Wendepunkt

Die aktuelle Analyse basiert auf dem sogenannten „Bitcoin Unified Sentiment Index“, der verschiedene Stimmungsdaten kombiniert – darunter den Fear & Greed Index sowie bullische Abstimmungen aus dem Markt. Anders als klassische Indikatoren bewegt sich dieser Index auf einer Skala von +100 bis -100 und bildet damit extreme Marktphasen besonders präzise ab.

Aktuell ist zu beobachten, dass der Index wieder in den positiven Bereich dreht und sich leicht in Richtung „Gier“ bewegt. Historisch betrachtet ist dies zunächst ein bullisches Signal: Steigende Zuversicht unter Marktteilnehmern geht häufig mit stabileren Kursen und einer höheren Bereitschaft einher, Positionen zu halten oder auszubauen. Genau diese Entwicklung scheint sich derzeit anzubahnen, nachdem Bitcoin zuletzt deutlich zulegen konnte.

￼🟢 We are returning to a more positive market sentiment as BTC attempts to establish itself above $80,000. — 💡This index, which incorporates the Fear & Greed Index among other components, does not function in the same way. Its scale ranges from +100 to -100, moving from… pic.twitter.com/PWIA5lwihS — Darkfost (@Darkfost_Coc) May 5, 2026

Doch die Analyse mahnt zur Vorsicht. Ein ähnliches Muster zeigte sich bereits im Januar, als der Index ebenfalls in die „Gier“-Zone vordrang. Damals folgte jedoch kein nachhaltiger Ausbruch, sondern eine erneute Korrekturbewegung. Entscheidend ist daher nicht nur das Erreichen dieser Zone, sondern ob sich das Sentiment dort stabilisieren kann.

Auffällig ist zudem die enge Kopplung zwischen Sentiment-Spikes und kurzfristigen Hochpunkten im Kurs. Immer dann, wenn der Index schnell nach oben ausschlägt, steigt auch das Risiko für eine kurzfristige Überhitzung. Aktuell bewegt sich der Markt genau in dieser sensiblen Phase.

Damit wird deutlich: Der Indikator signalisiert keine klare Richtung, sondern vielmehr einen Entscheidungsbereich. Entweder gelingt es Bitcoin, das positive Sentiment in nachhaltige Nachfrage umzuwandeln – was einen Ausbruch über die Range hinaus stützen würde. Oder aber die aktuelle Zuversicht erweist sich erneut als verfrüht, was eine weitere Korrektur nach sich ziehen könnte.

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80.000 Dollar als Schlüsselzone für den Ausbruch

Der Krypto-Analyst Nic (@nicrypto) betont die Bedeutung des jüngsten Ausbruchs über die Marke von 80.000 US-Dollar. Aus seiner Sicht handelt es sich dabei nicht nur um ein kurzfristiges Momentum-Signal, sondern um eine technisch und psychologisch entscheidende Zone. Bitcoin notiert damit auf dem höchsten Stand seit rund drei Monaten und bewegt sich gleichzeitig innerhalb einer wichtigen Marktstruktur: der sogenannten CME-Gap zwischen 79.000 und 84.000 US-Dollar.

Bitcoin broke above $80k! Here's why that's important: – Highest in 3 months

– Key psychological level

– Middle of massive CME gap ($79k – 84k)

– Above Bull Market Support Band for first time in 6 months

– Above key on-chain levels (True market mean, Short-term holder realised… pic.twitter.com/KawYtnqcdX — Nic (@nicrypto) May 4, 2026

Zusätzlich hebt Nic hervor, dass BTC erstmals seit rund sechs Monaten wieder über der Bull Market Support Band handelt – ein Indikator, der häufig zur Bestimmung langfristiger Trends genutzt wird. Auch zentrale On-Chain-Niveaus wie der „True Market Mean“ oder der durchschnittliche Einstiegspreis kurzfristiger Investoren wurden zurückerobert.

Sollte Bitcoin dieses Niveau nun halten können, rücken laut Nic die nächsten Ziele in den Fokus: der durchschnittliche ETF-Einstiegspreis bei rund 83.000 US-Dollar sowie das vollständige Schließen der CME-Gap im Bereich um 84.500 US-Dollar. Genau hier entscheidet sich in der Bitcoin Prognose, ob aus dem aktuellen Ausbruch ein nachhaltiger Trend wird.

ETF-Nachfrage treibt den Markt, Fehlende On-Chain-Aktivität als Risiko

Auch der bekannte Analyst Michaël van de Poppe sieht aktuell klare bullische Signale – verweist jedoch ebenfalls auf eine entscheidende Phase. Seiner Einschätzung nach kehren institutionelle Kapitalströme zunehmend in den Markt zurück, insbesondere über Spot-Bitcoin-ETFs. Diese Entwicklung habe bereits begonnen, die Marktstruktur nachhaltig zu verändern und könnte in den kommenden Wochen für weiteren Auftrieb sorgen.

ETF flows are back in the markets, and the markets are turning upwards for #Bitcoin. Clearly above $80K since yesterday, and I assume we'll continue to see more strength coming in over the course of the next few weeks as there's a lot of ETF demand happening. The Gold <>… pic.twitter.com/6dovOfpif6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 5, 2026

Van de Poppe betont, dass sich Bitcoin nun stabil über 80.000 US-Dollar etabliert hat, was als starkes Signal gewertet werden kann. Vor allem die Kombination aus steigender ETF-Nachfrage und einer möglichen Kapitalrotation aus traditionellen Märkten – etwa Gold – in Bitcoin könnte zusätzlichen Kaufdruck erzeugen.

Dennoch liegt der Fokus klar auf der Fortsetzung dieser Entwicklung. Die entscheidende Frage bleibt, ob diese Nachfrage anhält und stark genug ist, um den aktuellen Ausbruch zu bestätigen.

Eine deutlich vorsichtigere Perspektive liefert der Analyst CW (@CW8900), der sich auf aktuelle Daten von Santiment bezieht. Trotz der Rückkehr von Bitcoin über die Marke von 80.000 US-Dollar zeigt sich die On-Chain-Aktivität auf einem Zwei-Jahres-Tief. Metriken wie aktive Adressen und Netzwerk-Wachstum bleiben deutlich hinter früheren Aufwärtsphasen zurück.

🚨 UPDATE: Bitcoin's on-chain activity has hit 2-year lows even as $BTC reclaims $80K, a sign the current rally lacks broad participation, per Santiment. pic.twitter.com/6Wh7WAie6m — CW (@CW8900) May 5, 2026

Für CW ist dies ein klares Warnsignal: Die aktuelle Rallye könnte an Breite fehlen. Während der Preis steigt, bleibt die tatsächliche Nutzung des Netzwerks vergleichsweise schwach – ein Muster, das in der Vergangenheit häufig mit fragilen Marktphasen einherging.

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