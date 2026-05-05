Krypto News: Paukenschlag! Lassen Banken den Clarity Act sterben?

Das Wichtigste in Kürze

Die Bankenlobby wendet sich erneut gegen den erreichten Kompromiss bei Stablecoin-Zinsen.

Clarity Act soll dennoch kommen, Polymarket sieht über 60 Prozent Wahrscheinlichkeit.

Langwieriges Vorhaben für Donald Trump, Markup in der kommenden Woche geplant.

Der sogenannte Clarity Act zählt zu den zentralen Gesetzesinitiativen der USA, um endlich klare regulatorische Rahmenbedingungen für den Kryptomarkt zu schaffen. Ziel ist es, Zuständigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden zu definieren und insbesondere für digitale Assets wie Stablecoins Rechtssicherheit zu schaffen.

Doch der Weg dorthin war bislang alles andere als geradlinig. Seit Beginn des Jahres 2026 gleicht der politische Prozess einem ständigen Auf und Ab: Fortschritte wurden mehrfach durch neue Konflikte wieder relativiert, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Kryptoindustrie, Politik und traditionellem Bankensektor.

Ein zentrales Streitthema waren dabei zuletzt die sogenannten Stablecoin-Zinsen – also die Frage, ob und in welcher Form Anbieter Renditen auf gehaltene Stablecoins zahlen dürfen. Banken sehen hierin ein erhebliches Risiko, da solche Modelle potenziell klassische Einlagen ersetzen könnten und damit Kapital aus dem traditionellen Finanzsystem abziehen. Genau diese Sorge vor „Deposit Flight“ hat die Verhandlungen über Monate geprägt und immer wieder verzögert.

Inzwischen zeigt sich jedoch, dass der Clarity Act deutlich länger stockt als ursprünglich erwartet. Trotz zwischenzeitlicher Fortschritte blieb insbesondere die Einigung rund um Stablecoin-Erträge ein politischer Knackpunkt – mit direkten Auswirkungen auf die Erfolgschancen des gesamten Gesetzespakets.

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Kompromiss erzielt – Bankenlobby bleibt kritisch

Zuletzt schien dennoch ein Durchbruch greifbar. Wie aus aktuellen Stellungnahmen hervorgeht, haben sich zentrale Akteure im US-Senat auf einen Kompromiss bei den Stablecoin-Zinsen geeinigt. Konkret geht es um Section 404 des Clarity Act, die genau diese Frage reguliert. Demnach sollen klassische Zinsmodelle auf Stablecoins künftig untersagt werden – insbesondere solche, die stark an traditionelle Bankeinlagen erinnern.

🏦 BANKS STILL OPPOSE THE CLARITY ACT STABLECOIN COMPROMISE Major U.S. bank trade groups say the new stablecoin yield fix “falls short,” even after senators signaled the deal is likely final. The latest deal would ban crypto firms from paying interest or yield just for holding… pic.twitter.com/BNtZZf18KV — Coin Bureau (@coinbureau) May 5, 2026

Gleichzeitig bleibt jedoch ein gewisser Spielraum bestehen: Krypto-Unternehmen sollen weiterhin alternative Formen von Nutzeranreizen anbieten dürfen, etwa aktivitätsbasierte Rewards. Diese Differenzierung ist entscheidend, da sie einerseits den Kern der Kritik der Banken adressiert, andererseits aber die Innovationsfähigkeit der Branche nicht vollständig einschränkt.

Laut einer gemeinsamen Erklärung der Senatoren Thom Tillis und Angela Alsobrooks wurde der Kompromiss in enger Abstimmung mit allen relevanten Interessengruppen erarbeitet. Über Monate hinweg habe die Bankenbranche aktiv am Prozess teilgenommen und ihre Bedenken eingebracht. Ziel sei es gewesen, einen tragfähigen Mittelweg zu finden und gleichzeitig regulatorische Klarheit zu schaffen.

🚨NEW: Joint statement from @SenThomTillis and @Sen_Alsobrooks on the stablecoin yield compromise amid pushback from banking trades, signaling the deal is likely final. "…we respectfully agree to disagree." pic.twitter.com/egRYIpu4YE — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) May 5, 2026

Besonders spannend ist dabei die klare Aussage, dass der Deal trotz Widerständen als „likely final“ gilt. Gleichzeitig wird aber auch offen eingeräumt, dass Teile der Bankenlobby weiterhin unzufrieden sind. Diese sehen den Kompromiss offenbar als nicht weitreichend genug und warnen weiterhin vor potenziellen Risiken für das traditionelle Finanzsystem.

Die politische Botschaft ist dennoch eindeutig: Der Clarity Act soll nun auf einen finalen Pfad gebracht werden – selbst wenn die Bankenlobby sich etwas anderes vorgestellt hätte.

Polymarket-Daten zeigen sinkende Dynamik trotz hoher Chancen

Ein Blick auf die Prognosemärkte bestätigt dieses gemischte Bild. Auf Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Clarity Act im Jahr 2026 verabschiedet wird, aktuell weiterhin bei über 60 Prozent – zuletzt sogar bei rund 65 Prozent. Zwischenzeitlich hatte der Markt jedoch bereits Wahrscheinlichkeiten von über 70 Prozent eingepreist, was auf deutlich höheren Optimismus hindeutet.

Die jüngste Entwicklung zeigt nun eine leichte Abkühlung. Diese dürfte direkt mit den neuen politischen Spannungen rund um den Stablecoin-Kompromiss zusammenhängen. Insbesondere die erneute Kritik der Bankenlobby scheint vom Markt als potenzielles Risiko interpretiert zu werden.

Damit bleibt das Gesamtbild zwar konstruktiv, aber keineswegs eindeutig. Die Chancen auf eine Verabschiedung des Clarity Act in diesem Jahr sind weiterhin hoch.

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