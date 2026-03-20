Gold als Krypto-Megatrend? Tokenisiertes Gold explodiert plötzlich

Das Wichtigste in Kürze

Die Rolle von Gold wächst auch im Kryptomarkt.

Der World Gold Council setzt jetzt auf tokenisiertes Gold.

Bybit führt Gold mit Renditefunktion ein.

Tokenisiertes Gold rückt zunehmend in den Fokus der Kryptoindustrie und könnte sich als eines der spannendsten Narrative der kommenden Monate etablieren.

Während Gold traditionell als sicherer, aber renditeloser Wertspeicher gilt, verändern neue Blockchain-Lösungen genau dieses Paradigma.

Börsen wie Bybit bringen verzinste Goldprodukte auf den Markt, während Institutionen an einheitlichen Standards arbeiten. Die Verbindung aus physischem Wert und digitaler Infrastruktur schafft ein neues Investmentfeld – mit wachsender Relevanz für Privatanleger und institutionelles Kapital gleichermaßen.

World Gold Council will den Markt für tokenisiertes Gold neu ordnen

Der World Gold Council hat gemeinsam mit Boston Consulting Group ein Konzeptpapier für eine gemeinsame Infrastruktur im Markt für tokenisiertes Gold vorgestellt. Kernidee ist ein Modell namens „Gold as a Service“. Damit soll die Ausgabe, Verwaltung und Rückgabe goldgedeckter Token standardisiert werden, statt dass jeder Anbieter seine eigene technische und operative Insellösung baut.

🚨WORLD GOLD COUNCIL TARGETS TOKENIZED GOLD MARKET Partnering with BCG, the council aims to standardize tokenized gold and challenge Tether and Paxos, unlocking a unified $4.9B market with interoperable, audited onchain gold products. pic.twitter.com/ZAEDGYj1m2 — Coin Bureau (@coinbureau) March 20, 2026

Der Hintergrund: Der Markt ist zuletzt stark gewachsen, bleibt aber fragmentiert. Nach aktuellen Branchendaten entfallen auf tokenisierte Rohstoffe rund 5,5 Milliarden US-Dollar Onchain-Volumen, wobei Gold den mit Abstand wichtigsten Teil ausmacht. Tether Gold und Pax Gold dominieren dieses Segment derzeit klar. Genau deshalb wird die Initiative auch als indirekte Herausforderung für bestehende Marktführer wie XAUT und PAXG verstanden: Nicht weil der World Gold Council selbst einen Konkurrenz-Token lanciert, sondern weil er eine gemeinsame Marktstruktur etablieren will, die neue Anbieter leichter an den Markt bringen könnte.

🔥 BIG: The World Gold Council launches a "Gold as a Service" framework to standardize and scale tokenized gold across digital financial systems. pic.twitter.com/mFuWIdWJsZ — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 20, 2026

Inhaltlich geht es vor allem um vier Punkte: erstens einheitliche Prozesse für Verwahrung, Abgleich und Rücknahme; zweitens stärkere Prüfbarkeit durch kontinuierliche Audits und klarere Sicherungsstandards; drittens mehr Fungibilität, damit unterschiedliche Gold-Token stärker wie ein einheitlicher Vermögenswert nutzbar werden; und viertens bessere Anschlussfähigkeit an bestehende Finanzmarkt-Infrastruktur. Das Ziel ist also mehr Vertrauen, mehr Liquidität und langfristig ein größerer institutioneller Markt für digitales Gold.

Wichtig ist dabei: Bisher wurde kein fertiges Endprodukt vorgestellt, sondern ein Rahmenwerk und eine strategische Richtung. Der World Gold Council signalisiert damit, dass tokenisiertes Gold nicht länger nur ein Krypto-Nischenprodukt bleiben soll, sondern sich zu einer professioneller organisierten Anlageklasse entwickeln könnte. Insoweit bleiben RWAs ein echter Krypto-Geheimtipp für 2026.

Bybit bringt Rendite auf tokenisiertes Gold

Die Kryptobörse Bybit erweitert derweil ihr Angebot im Bereich tokenisierter Real-World-Assets und hat mit „XAUT Earn“ ein neues Produkt rund um Tether Gold gestartet. Nutzer können damit auf ihre XAUT-Bestände eine Verzinsung erhalten, ohne ihre Preisexponierung gegenüber Gold aufzugeben. Nach Unternehmensangaben setzt Bybit dabei auf zwei Varianten: ein flexibles Modell sowie eine fest gebundene Sparoption mit APR. Offiziell vorgestellt wurde das Produkt am 19. März 2026.

🚨LATEST: BYBIT LAUNCHES YIELD-BEARING TOKENIZED GOLD Crypto exchange Bybit (@Bybit_Official) has introduced a product that lets users earn yield on Tether Gold (XAUT). The offering turns gold from a passive asset into an income-generating one. Users can earn yield while… pic.twitter.com/6WmxqwFFQ5 — BSCN (@BSCNews) March 20, 2026

Bemerkenswert ist vor allem der strategische Ansatz hinter dem Launch. Gold gilt traditionell als defensiver Wertspeicher, wirft für Anlegerinnen und Anleger aber in der Regel keinen laufenden Ertrag ab. Genau an diesem Punkt setzt Bybit an: Das Unternehmen versucht, ein klassisch passives Asset in ein digitales Produkt mit zusätzlicher Einkommenskomponente zu verwandeln.

Als Basis dient Tether Gold, das aktuell zu den größten tokenisierten Goldprodukten im Markt zählt.

Für Bybit ist der Schritt auch deshalb relevant, weil er die Positionierung über den klassischen Kryptohandel hinaus stärkt. Das Unternehmen beschreibt XAUT Earn als Teil einer breiteren Expansion in den RWA-Sektor. Wer Kryptowährungen kaufen möchte, findet mit tokenisiertem Gold eine neue Variante.