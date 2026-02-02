Hat Dogecoin seinen Tiefpunkt erreicht? Trader spekulieren auf eine parabolische Rallye – und auf einen starken DOGE-Konkurrenten im Februar 2026

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Montag, 2. Februar 2026 – Bei einem aktuellen Kurs von 0,10478 US-$ stellt sich die Frage: Hat Dogecoin (DOGE) bereits den Boden gefunden? Mehrere technische Signale deuten darauf hin, dass eine dynamische Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte.

Neben dem Original-Meme-Coin richten viele Anleger ihren Blick inzwischen auch auf dessen ambitionierten Rivalen: Maxi Doge (MAXI).

Nach dem Abverkauf am Wochenende wurden zahlreiche schwache Marktteilnehmer herausgespült. Dadurch entsteht häufig ein Umfeld, in dem strategische Käufer mit vergünstigten Einstiegen belohnt werden können. Für langfristig orientierte Investoren könnte dies eine interessante Phase sein.

DOGE bleibt zwar eine vielbeachtete Option, doch wer stärker auf Wachstum und höhere Volatilität setzen möchte, findet in MAXI eine spekulativere Alternative.

Einige Analysten betrachten den Februar als klassischen Akkumulationsmonat. Parallel dazu läuft der Presale von Maxi Doge – für viele ein günstiges Zeitfenster, um frühzeitig Positionen aufzubauen.

Der Tokenpreis von MAXI liegt derzeit bei 0,0002802 US-$, wird jedoch in Kürze in die nächste Preisstufe angehoben.

Dogecoin und das Potenzial einer neuen Rallye

Der auf X bekannte Chartanalyst Trader Tardigrade veröffentlichte kürzlich eine langfristige logarithmische Analyse von DOGE.

Seine Auswertung zeigt ein wiederkehrendes Muster: Längere Konsolidierungsphasen münden historisch in starke parabolische Bewegungen. Während dieser Seitwärtsphasen wird Dogecoin oft für abgeschrieben erklärt – doch genau danach folgten bislang die größten Ausbrüche.

$Doge/monthly#Dogecoin ran through the first part of this cycle. The pattern repeats that of the last cycle. pic.twitter.com/svgOon7uIy — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) January 31, 2026

Nach dieser Interpretation befindet sich DOGE aktuell erneut in einer späten Bodenbildungsphase. Der Analyst sieht darin den Auftakt zur letzten großen Aufwärtswelle dieses Zyklus.

Ein erstes wichtiges Ziel wäre die Rückkehr in den Bereich zwischen 0,15 und 0,20 US-$. Gelingt dieser Schritt, könnte anschließend auch die psychologisch bedeutende Marke von 1 US-$ in Reichweite rücken.

Auch der Trader Chiefy erwartet im Februar vor allem Seitwärtsbewegungen und Akkumulation – mit einer möglichen Trendwende im März, angeführt von Bitcoin.

Bull Run 2026 Pattern: February: Accumulation

March: Bitcoin Rally

April: Altseason

May: Bull Trap

June: Liquidations

July: Bear Market Bookmark this and check back in 6 months 🔖 pic.twitter.com/CWEbMdkqTd — Chiefy (@0xChiefy) January 30, 2026

Steigt Bitcoin, folgt erfahrungsgemäß auch der Altcoin-Markt. Damit könnte der April zum entscheidenden Monat für DOGE werden.

Sollte das von vielen zitierte Modell der „Psychologie eines Marktzyklus“ erneut greifen, wäre das 1-US-$-Szenario deutlich früher erreichbar als bislang angenommen.

Ein solcher Anstieg entspräche einem Plus von rund 854 Prozent. Für manche Anleger reicht das jedoch nicht – sie suchen nach der nächsten Chance mit deutlich höherem Hebel, wie Maxi Doge.

Die Suche nach dem nächsten 1.000x-Meme-Coin

DOGE gilt heute eher als etablierter Blue-Chip unter den Meme-Coins – solide, bekannt und mit großer Community. MAXI positioniert sich dagegen als junges Microcap-Projekt mit entsprechend höherem Chancen-Risiko-Profil.

Gerade diese frühe Phase erinnert viele an die Anfangszeit von DOGE im Jahr 2021.

MAXI versteht sich als Weiterentwicklung des klassischen Meme-Coin-Konzepts – mit stärkerem Fokus auf Community-Aufbau und Marketing.

Das Projekt setzt dabei nicht nur auf Humor, sondern auf eine klare Strategie: Ein Großteil der Presale-Einnahmen fließt gezielt in Reichweite und Community-Wachstum, laut Tokenomics.

Bereits jetzt wurden über 4,55 Mio. US-$ im Presale eingesammelt – ein starkes Signal für das Interesse der Anleger. Mit zunehmender Sichtbarkeit könnte MAXI weiter an Dynamik gewinnen.

Frühe Investments bleiben spekulativ, doch genau darin liegt für viele Trader der Reiz. Wer im Februar einsteigt, könnte bis zum Frühjahr von einer deutlich veränderten Marktstimmung profitieren.

Ein möglicher Top-Meme-Coin im Februar 2026

Wer nach einem der spannendsten Meme-Coin-Kandidaten sucht, findet in MAXI eine interessante Option.

Der Presale ist über WalletConnect oder Best Wallet zugänglich – eine der beliebtesten Krypto-Wallets. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB, USDT, USDC oder per Kreditkarte. Die App ist im Google Play Store sowie im Apple App Store verfügbar.

Gekaufte Token können direkt gestakt werden und ermöglichen eine variable Rendite von bis zu 68% APY.

Die Sicherheit des Codes wurde durch Audits von Coinsult und SOLIDProof bestätigt.

Weitere Informationen gibt es auf X und Telegram.

Maxi Doge Token besuchen.