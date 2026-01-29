Bitcoin Prognose: Stürzt BTC jetzt auf $69.000 während BEST Wallet steigt?

Das Wichtigste in Kürze

Der Bitcoin-Kurs sorgt für Unsicherheit: Prognosemärkte auf Myriad sehen steigende Chancen für einen Rückfall auf 69.000 US-Dollar.

Auch Solana steht vor einer entscheidenden Bewegung, während Trumps Zustimmungswerte im Krypto-Markt steigen.

Makroökonomische Faktoren wie US-Zinsen bestimmen die nächsten Wochen im Kryptosektor.

Kryptowährungen stehen aktuell an einem Wendepunkt. Während der Hype um Bitcoin und Solana noch vor wenigen Monaten für neue Rekordwerte und Optimismus sorgte, kippt die Stimmung mittlerweile rasant. An den Prognosemärkten wird die Frage lauter, ob der Bitcoin (BTC) vor einer Korrektur auf 69.000 US-Dollar steht oder doch noch einmal Kurs auf 100.000 US-Dollar nehmen kann.

Inmitten von Zinspolitik, volatilem Trading und überraschenden Meinungsumfragen tut sich eine neue Dynamik auf, die Anleger, Analysten und Spekulanten gleichermaßen beschäftigt wie beunruhigt.

Bitcoin unter Druck: Wie riskant wird die Lage?

Die aktuellen Bewegungen an den Kryptomärkten sind alles andere als berechenbar. Binnen sieben Tagen verlor der Bitcoin rund fünf Prozent an Wert und rutschte zeitweise auf ein Zwei-Monats-Tief von 84.167 US-Dollar. Noch vor zwei Wochen notierte BTC über der Marke von 97.000 Dollar, doch die Kursrallye erlitt einen jähen Dämpfer. Besonders auffällig ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin als erstes die Marke von 100.000 Dollar knackt, schrumpfte laut Myriad-Prognosen von 88 Prozent auf nur noch 55 Prozent. Die Community ist zunehmend skeptisch und favorisiert nun den düsteren Weg zurück auf unter 70.000 Dollar.

Lies auch: BTC Prognose 2025 bis 2030: Wird der Preis steigen?

Die Rolle der Prognosemärkte: Spiegel der Anlegerstimmung?

Dabei spielen Prognosemärkte wie Myriad eine immer größere Rolle für die Meinungsbildung. Hier können Trader auf Kursziele wetten und ihre Einschätzungen transparent machen – häufig dienen die Marktdaten als Stimmungsbarometer für die gesamte Branche. Während klassische Analysten oft vor allem auf technische Indikatoren achten, mischt Myriad die menschliche Psychologie mit ins Spiel: Die sinkende Wahrscheinlichkeit eines neuen Rekords ist Ausdruck wachsender Skepsis angesichts globaler Unsicherheit. Dass die Kurserholung nach den massiven Zukäufen prominenter Investoren wie Michael Saylor ausblieb, verstärkt die Zweifel zusätzlich.

Bitcoin Bear Flag Forming — Breakdown Risk Is Rising Watch here:👇https://t.co/XdA5UVo2ji pic.twitter.com/CPhX2jTbXs — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 29, 2026

Zinsentscheidungen und ihre Folgen für Bitcoin

Eine zentrale Rolle bei der Marktentwicklung spielt nach wie vor die US-Notenbank und ihre Zinspolitik. Nachdem die Fed die Zinsen Ende Januar unangetastet gelassen hat, setzte sich die Negativdynamik an den Kryptomärkten fort. Der erhoffte Rückenwind für Bitcoin und Co. blieb aus – im Gegenteil: Viele Anleger verkaufen aus Unsicherheit oder warten den nächsten FOMC-Termin am 17. März ab. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie eng die Wertentwicklung von BTC inzwischen an makroökonomische Trends gekoppelt ist. Vor diesem Hintergrund schwindet das Vertrauen vieler Optimisten in eine baldige Trendwende.

Guide: Welche Kryptowährungen kaufen: Top Coins mit Potenzial 2025

Solana im Schatten des Absturzes: Dramatische Kehrtwende

Noch vor einem Jahr zählte Solana (SOL) zu den Shootingstars im Kryptosegment. Inzwischen ist das einstige Momentum verloren gegangen. Der Kurs fiel auf 118 Dollar, was einem Wertverlust von rund 60 Prozent gegenüber dem Allzeithoch entspricht. Am Prognosemarkt führte das zu einer bemerkenswerten Wende: Bekam ein Sprung auf 150 Dollar vor kurzem noch eine 91-prozentige Chance, sehen die Marktteilnehmer mittlerweile stattdessen einen Sturz auf 100 Dollar mit 57 Prozent als wahrscheinlicher an. Die Zahlen belegen: Auch ehemals gefeierte Netzwerke bleiben nicht von abrupten Umbrüchen verschont.

Wild markets today as Gold and Silver erase trillions in minutes. Yes, $BTC goes down during that panic flush, and we'll probably see some lower levels. <$84,000 is where things get interesting for liquidity. The chances of Gold and Silver calming down have increased –> time… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 29, 2026

ETF-Zuflüsse als Stabilisator für Solana?

Obwohl Solana mit erheblichen Kursverlusten zu kämpfen hat, gibt es auch positive Signale. Der vergangene Mittwoch brachte einen Zufluss von 6,7 Millionen Dollar in Solana-ETFs – der beste Tageswert seit zwei Wochen. Das deutet darauf hin, dass institutionelle Akteure nach wie vor an das Zukunftspotenzial des Projekts glauben. Trotzdem liefern die Daten keinen klaren Hinweis auf einen bevorstehenden Umschwung: In den letzten zwölf Monaten verlor SOL fast die Hälfte seines Werts und notierte seit November nicht mehr über der 150-Dollar-Marke. Myriad-Predictors erwarten kurzfristig keine Kehrtwende, sondern weitere Unruhe.

Guide: Krypto Wallet Vergleich 2025: Sicherheit, Funktionen und Top-Anbieter im Check

Makroökonomie bestimmt kurzfristige Perspektiven

Auch für Solana gilt, dass grundlegende Veränderungen wohl von makroökonomischen Signalen ausgehen werden. Mit den jüngsten ETF-Genehmigungen gibt es zwar unterstützende Faktoren, doch kurzfristig entscheidet vor allem der Ton der US-Zentralbank über die nächsten Kursbewegungen. Im Hinblick auf das FOMC-Meeting Mitte März erwarten viele Trader und Investoren weitere Hinweise, ob sich der Wind auf dem Kryptomarkt drehen könnte. Bis dahin bleibt der Markt volatil, getrieben von Unsicherheit und einer neuen Vorsicht bei institutionellen Anlegern.

Did Powell and Trump just agree on something? President Trump yesterday: US Dollar is "doing great." Fed Chair Powell today: Gold rally "doesn't mean much macroeconomically." Apparently, it's completely normally when the US Dollar loses -11% in 12 months and gold adds… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 29, 2026

Überraschung bei den Umfragen: Trump erfährt Zustimmung im Krypto-Sektor

Neben Bitcoin und Solana sorgt ein weiteres Thema an den Prognosemärkten für Aufsehen: die Zustimmungswerte von US-Präsident Donald Trump. Auffällig dabei ist der Kontrast zu klassischen Umfragen: Während die breite Bevölkerung dem Präsidenten mit etwa 55 Prozent eher kritisch gegenüber steht, geben Myriad-Teilnehmer Trump aktuell eine Zustimmungsrate von 55 Prozent. Warum der Krypto-Sektor positiver urteilt, bleibt offen – vermutet werden sowohl seine krypto-freundlichen Initiativen als auch eine gewisse Gegenbewegung zu den Erwartungen der traditionellen Finanzwelt.

Jetzt Bitcoin mit Sofortüberweisung kaufen

Hintergründe: Politik und Bitcoin und Krypto als Spannungsfeld

Die politische Dimension beeinflusst die Kryptomärkte zusehends stärker. Trumps Aktionen wie die Einführung krypto-freundlicher Regeln werden in der Szene überwiegend positiv aufgenommen. Dennoch gibt es Brüche: Nach kritischen Ereignissen, etwa gewaltsamen Zwischenfällen in den USA, reagiert auch der Krypto-Markt sensibel. Einige langjährige Bitcoiner und Cypherpunks machen ihrem Unmut über harsche staatliche Maßnahmen Luft und schwenken ihre Unterstützung ab. Prognosemärkte reagieren darauf häufig schneller als klassische Umfrageinstrumente und spiegeln die volatilen Sympathien innerhalb der Community.

🔶 SAYLOR: Bitcoin has outperformed gold over every 4-year holding period in history Patience ⏳ pic.twitter.com/ie65nW4RIF — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) January 26, 2026

Bitcoin Ausblick: Wird 2026 das Jahr der Entscheidung für Bitcoin & Solana?

Derzeit überwiegt Unsicherheit auf allen Ebenen. Die Bewegungen auf Myriad zeigen, wie eng technische, fundamentale und politische Faktoren verflochten sind. Für Bitcoin und Solana könnte 2026 zur entscheidenden Wegmarke werden – sei es, weil die Zinspolitik einen Krypto-Frühling einleitet oder weil neue politische Entwicklungen weitere Erschütterungen bringen. Sicher ist: Prognosemärkte wie Myriad verschaffen Vorsprung in einer Zeit, in der sich Risiko und Chance nahezu täglich abwechseln. Es bleibt spannend, wie sich Preise und Meinungen bis zum Jahresende weiterentwickeln.

Best Wallet Token (BEST): Bitcoin-Funktion und Einsatzbereich

Der Best Wallet Token (BEST) ist der native Utility-Token der Best Wallet, einer seit 2023 aktiven Multichain-Plattform. Diese unterstützt die Verwaltung von über 1.000 Kryptowährungen auf mehr als 60 Blockchains. Der Token ermöglicht nicht nur sichere Transaktionen, sondern bietet auch Zugang zu speziellen Funktionen wie Staking, exklusiven Token-Vorverkäufen und Anwendungen im iGaming-Bereich.

Marktanalyse: Potenziale und Herausforderungen

Mit einem Presale-Volumen von über 17 Millionen US-Dollar demonstriert das Projekt sein wirtschaftliches Potenzial. Nutzer des Tokens erhalten Vorteile wie reduzierte Transaktionskosten, erhöhte Staking-Renditen und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Eine zentrale Herausforderung liegt im Wettbewerb mit etablierten Wallet-Anbietern wie MetaMask oder Trust Wallet. Der weitere Erfolg hängt davon ab, inwieweit die geplanten Features zeitnah realisiert werden. Die ambitionierten Expansionsziele erfordern eine sorgfältige Abwägung der Marktchancen, weshalb eine fundierte Investitionsentscheidung empfohlen wird.

👉 Jetzt BEST kaufen