HIVE Digital Technologies hat für den Zeitraum vom 21. August bis 10. September einen durchschnittlichen kombinierten Tagesumsatz von mehr als 1 Million US-Dollar aus Bitcoin-Mining und GPU-Cloud gemeldet. Nach Angaben des Unternehmens entfielen weiterhin mehr als 90 Prozent der ausgewiesenen Einnahmen auf das Bitcoin-Mining. Das GPU-Cloud-Geschäft trägt damit bereits zu den laufenden Erlösen bei, bleibt gegenüber dem Mining aber noch deutlich kleiner.

HIVE meldet mehr als 1 Mio. US-Dollar Tagesumsatz

Die GPU-Cloud-Sparte erzielte laut HIVE im genannten Zeitraum rund 100.000 US-Dollar pro Tag. Damit lag ihr Anteil an den gemeldeten Gesamteinnahmen bei weniger als rund zehn Prozent. Zugleich produzierte das Unternehmen durchschnittlich etwa 12 Bitcoin pro Tag, was ungefähr 2 Prozent der globalen Netzwerkproduktion entsprechen soll.

HIVE weist darauf hin, dass es sich bei den Umsatzzahlen um vorläufige und ungeprüfte Management-Schätzungen handelt. Der Dollarwert des Mining-Ertrags hängt nach Unternehmensangaben von den jeweils geltenden Bitcoin-Preisen, der Netzwerk-Schwierigkeit und den operativen Bedingungen ab. Die Zahlen beschreiben daher die Ertragsstruktur des ausgewiesenen Zeitraums, nicht einen bereits geprüften Abschluss.

Die operative Entwicklung verdeutlicht die aktuelle Rollenverteilung: GPU-Cloud schafft einen Umsatzbeitrag im Bereich der AI-Infrastruktur, während das Mining den überwiegenden Teil der gemeldeten täglichen Einnahmen liefert. Damit bleibt das Mining gegenwärtig die finanzielle Basis des Übergangs.

Die Diversifizierung wächst, ersetzt das Mining aber noch nicht

HIVE meldete seit Jahresbeginn einen GPU-Cloud-Total Contract Value von mehr als 600 Millionen US-Dollar. Dieser Wert umfasst unterzeichnete Kundenvereinbarungen und Letters of Intent. Das Unternehmen betont jedoch ausdrücklich, dass Total Contract Value kein anerkannter Umsatz ist und keine künftigen Erlöse garantiert.

Diese Unterscheidung ist für die strategische Einordnung entscheidend. Berichte aus dem August nannten eine AI-Cloud-Vereinbarung über 350 Millionen US-Dollar sowie einen damit verbundenen GPU-Ausbau im Umfang von 185 Millionen US-Dollar. Die Umsetzung einer kommerziellen Pipeline und der Aufbau der dafür nötigen Infrastruktur sind jedoch von tatsächlich ausgewiesenem Umsatz zu unterscheiden.

Zudem prüft HIVE, bestimmte Mining-Standorte für High-Performance-Computing umzuwidmen. Die betroffenen Aktivitäten trugen im August nach Unternehmensangaben weniger als fünf Prozent zum globalen Tagesumsatz bei. HIVE hat den Abbau des Minings an diesen Standorten angekündigt, zugleich aber darauf hingewiesen, dass Wind-down und Umwidmung möglicherweise nicht wie geplant verlaufen.

Ausblick: GPU-Pipeline muss in Umsatz übergehen

Der nächste maßgebliche Schritt besteht darin, die GPU-Cloud-Pipeline, unterzeichnete Vereinbarungen und bestehende Infrastruktur in anerkannten GPU-Cloud-Umsatz zu überführen. Bis dahin zeigen die gemeldeten Betriebszahlen eine zweigeteilte Entwicklung: Das AI-Cloud-Geschäft erzielt operative Erlöse, während Bitcoin-Mining weiterhin den größten Teil der Einnahmen bereitstellt.

Für Interessierte ist deshalb die Abgrenzung zwischen vorläufigen Tagesumsätzen, Total Contract Value und anerkanntem Umsatz besonders wichtig. HIVE selbst stellt klar, dass die Pipeline keine Garantie für künftige Erlöse darstellt und die geplante Umwidmung von Standorten noch nicht abgeschlossen ist. Eigene Recherche zu Unternehmensangaben, Vertragsfortschritten und operativer Umsetzung bleibt vor jeder Anlageentscheidung unerlässlich.