Hype um Real World Assets: Drei Segmente treiben Krypto-Trend

Das Wichtigste in Kürze

Tokenisierte Staatsanleihen dominieren den gesamten Real-World-Asset-Markt aktuell deutlich.

Tokenisierte Aktien verzeichnen stark steigende Nutzerzahlen und Handelsvolumina weltweit.

Goldgedeckte Tokens bleiben wichtigster Rohstoffbereich innerhalb des RWA-Sektors weiterhin.

Real World Assets zählen aktuell zu den wenigen Krypto-Narrativen mit echtem Product-Market-Fit. Während viele Bereiche im Bärenmarkt stagnieren, wächst die Tokenisierung realer Vermögenswerte rasant weiter. Dahinter steckt ein klarer fundamentaler Nutzen: traditionelle Finanzprodukte werden effizienter, global handelbar und rund um die Uhr verfügbar. Genau deshalb sehen immer mehr Banken, Asset Manager und Krypto-Unternehmen enormes Potenzial in diesem Markt.

Laut aktuellen Daten von Binance Research liegt der gesamte tokenisierte RWA-Markt inzwischen bereits bei über 31 Milliarden US-Dollar – das sind rund fünfmal höhere Werte als Anfang 2025. Besonders spannend: Das Wachstum verteilt sich nicht zufällig, sondern konzentriert sich auf wenige dominante Segmente mit enormem Skalierungspotenzial.

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Diese drei Segmente treiben laut Binance den RWA-Boom an

Laut Binance Research wird der aktuelle Tokenisierungsmarkt vor allem von drei Bereichen dominiert: Staatsanleihen, goldgedeckte Tokens und tokenisierte Aktien. Besonders stark wächst dabei der Bereich der tokenisierten Staatsanleihen. Diese machen inzwischen rund die Hälfte des gesamten Distributed-RWA-Marktes aus. Der Grund liegt auf der Hand: Staatsanleihen gelten als liquide, standardisierte und regulatorisch vergleichsweise einfach integrierbare Assets. Genau dadurch eignen sie sich ideal für die Blockchain.

1/ Three segments are driving the market Government debt: ~half of total distributed RWA value Gold-backed tokens: US$5.1B, nearly all commodity exposure Tokenized equities: US$1.5B, up from under US$300M a year ago pic.twitter.com/y2HQ7y5wLV — Binance Research (@BinanceResearch) May 19, 2026

Auch goldgedeckte Tokens entwickeln sich dynamisch. Laut Binance liegt der Markt hier bereits bei rund 5,1 Milliarden US-Dollar. Damit entfällt nahezu die gesamte tokenisierte Rohstoff-Exponierung aktuell auf Goldprodukte. Anleger nutzen diese Assets zunehmend als digitale Alternative zu klassischen Gold-ETFs oder physischem Goldbesitz. Gerade in unsicheren Marktphasen steigt das Interesse an solchen blockchainbasierten Safe-Haven-Produkten.

Besonders auffällig ist zudem das Wachstum tokenisierter Aktien. Dieses Segment wuchs laut Binance innerhalb eines Jahres von unter 300 Millionen US-Dollar auf inzwischen rund 1,5 Milliarden US-Dollar Marktvolumen. Die Nachfrage entsteht vor allem durch die Möglichkeit, Aktien global, fraktioniert und rund um die Uhr handelbar zu machen. Genau darin sehen viele Analysten enormes Zukunftspotenzial.

Binance geht deshalb davon aus, dass vor allem tokenisierte Staatsanleihen und Aktien den Markt bis 2030 dominieren könnten. Im Base-Case-Modell erwartet die Research-Abteilung jeweils über 300 Milliarden US-Dollar Marktvolumen in beiden Bereichen. Im bullischen Szenario könnten tokenisierte Aktien sogar fast die Billionenmarke erreichen.

Tokenisierte Staatsanleihen dominieren den RWA-Markt

Der größte Bereich im gesamten RWA-Sektor sind inzwischen tokenisierte US-Staatsanleihen. Laut den aktuellen Daten von rwa.xyz liegt der Distributed Value hier bereits bei rund 15,4 Milliarden US-Dollar. Besonders spannend: Das Wachstum beschleunigt sich weiter, obwohl die Renditen zuletzt leicht zurückgingen. Anleger erhalten aktuell im Schnitt rund 3,37 Prozent APY und kombinieren damit klassische Staatsanleihen mit den Vorteilen der Blockchain. Große Player wie BlackRock, Ondo Finance oder Circle treiben diese Entwicklung massiv voran. Allein BlackRocks tokenisierter Geldmarktfonds verwaltet bereits Milliardenbeträge. Der Vorteil liegt vor allem in der Effizienz: Tokenisierte Treasuries sind rund um die Uhr handelbar, global transferierbar und deutlich schneller integrierbar als traditionelle Finanzprodukte. Genau deshalb sehen viele Analysten hier den wahrscheinlich wichtigsten Brückenschlag zwischen TradFi und Krypto.

Tokenisierte Aktien wachsen extrem dynamisch

Noch kleiner, aber deutlich dynamischer entwickelt sich aktuell der Markt tokenisierter Aktien. Laut rwa.xyz liegt der Distributed Value inzwischen bei rund 1,43 Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig ist dabei das starke Wachstum der Nutzeraktivität. Die Zahl der Holder stieg innerhalb von 30 Tagen um mehr als 25 Prozent auf inzwischen rund 267.000 Wallets. Gleichzeitig erreichte das monatliche Transfervolumen bereits über 3 Milliarden US-Dollar.

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Immer mehr Anleger nutzen tokenisierte Aktien also aktiv für Handel und Transfers. Besonders gefragt sind derzeit tokenisierte Tech-Werte wie Nvidia, Tesla, Alphabet oder MicroStrategy. Hinzu kommen tokenisierte ETFs wie der S&P 500 oder Nasdaq-Produkte. Der große Vorteil: Anleger können traditionelle Aktienmärkte erstmals global, fraktioniert und rund um die Uhr direkt über die Blockchain handeln. Genau darin sehen viele Experten enormes Potenzial für die kommenden Jahre.

Gold bleibt wichtigster Rohstoff im RWA-Sektor

Auch tokenisierte Rohstoffe bleiben ein zentraler Bestandteil des RWA-Marktes. Laut rwa.xyz liegt der Marktwert tokenisierter Commodities aktuell bei über 7,1 Milliarden US-Dollar. Fast der gesamte Markt entfällt dabei auf goldgedeckte Tokens wie Paxos Gold oder Tether Gold. Anleger nutzen diese Produkte zunehmend als digitale Alternative zu physischem Gold oder klassischen Gold-ETFs. Besonders spannend: Während das Transfervolumen zuletzt etwas zurückging, stieg der repräsentierte Wert innerhalb von 30 Tagen um fast 60 Prozent auf über 3 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, dass Kapital weiterhin in diese Assets fließt. Gerade in unsicheren Marktphasen profitieren Goldprodukte traditionell von ihrer Rolle als sicherer Hafen. Durch die Tokenisierung werden diese Assets nun zusätzlich deutlich einfacher handelbar und weltweit zugänglich. Damit bleibt Gold eines der wichtigsten realen Assets innerhalb der Blockchain-Ökonomie.