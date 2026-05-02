Hyperliquid am Scheideweg: Kann die 40-Dollar-Marke dem Wal-Druck standhalten?

Das Wichtigste in Kürze

Ein einflussreicher Wal namens Cooker.hl hat durch den Verkauf von HYPE im Wert von 1,8 Millionen US-Dollar erheblichen Verkaufsdruck am Markt erzeugt.

Während technische Indikatoren wie der Aroon-Oszillator weiterhin auf einen Abwärtstrend hindeuten, versuchen die Bullen verzweifelt, einen Boden über der 40-Dollar-Marke zu etablieren.

Der signifikante Rückgang des Handelsvolumens in den Perpetual-Märkten um über eine Milliarde Dollar erschwert eine schnelle Erholung der Kurse zusätzlich.

Hyperliquid-Whale sorgt mit einem Abverkauf über 1,8 Mio. USD für Unbehagen

Der jüngste Rückzug großer Kapitalgeber bei Hyperliquid hat eine spürbare Lücke hinterlassen. Besonders der Abverkauf durch den Akteur Cooker.hl sorgte für Schlagzeilen, da dieser innerhalb kurzer Zeit rund 45.786 HYPE-Token in den Markt warf.

Mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 39,39 US-Dollar und dem anschließenden Transfer des Erlöses in Höhe von 1,8 Millionen USDC auf die Börse Coinbase setzte der Wal ein deutliches Signal der Skepsis.

Ein solcher Ausstieg unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 40 Dollar wird oft als Zeichen für mangelndes Vertrauen in eine unmittelbare Erholung interpretiert.

Da HYPE nun schon mehrere Tage in Folge unter diesem Niveau pendelte, wächst die Sorge vor weiteren Kursverlusten.

Wenn Großinvestoren in Phasen erhöhter Volatilität ihre Bestände liquidieren, verstärkt dies in der Regel das Abwärtsrisiko, da es andere Marktteilnehmer zur Nachahmung animieren kann.

Die Angst vor einem weiteren Abrutschen ist daher fundamental begründet, zumal die Liquidität auf den dezentralen Plattformen oft dünner ist als an zentralisierten Börsen.

Technische Belastungsproben und die psychologische Barriere

Trotz des massiven Verkaufsdrucks gelang es dem Hyperliquid-Token überraschenderweise, wichtige Verteidigungslinien vorerst zu halten.

Nach einem Einbruch von einem Hochpunkt bei 42 USD auf ein lokales Tief von 38,8 USD zeigen die aktuellen Charts erste Anzeichen einer fragilen Bodenbildung.

Zum aktuellen Zeitpunkt notiert HYPE wieder knapp über der 40-Dollar-Grenze, was einem moderaten Tagesgewinn entspricht. Dennoch warnen Analysten davor, diesen Aufschwung bereits als nachhaltige Trendwende überzubewerten.

Der Aroon-Indikator verdeutlicht mit einer Down-Linie bei über 90 Prozent, dass der Abwärtstrend weiterhin die Oberhand hat und neue Tiefststände statistisch häufiger auftreten als Erholungsphasen.

Auch der Stochastic Momentum Index verharrt tief im negativen Bereich, was die Stärke des aktuellen Verkaufsdrucks unterstreicht.

Um eine echte Trendumkehr einzuleiten, wäre ein täglicher Schlusskurs deutlich oberhalb von 40 Dollar erforderlich, um das Vertrauen der Käufer zurückzugewinnen und den Weg zurück in Richtung der 42-Dollar-Marke zu ebnen.

Ohne diesen Impuls bleibt das Risiko eines Rückfalls auf 38 US-Dollar bestehen.

Verschiebungen im Derivatemarkt und sinkendes Vertrauen

Hinter den oberflächlichen Preisschwankungen verbirgt sich ein fundamentaler Rückgang der Handelsaktivität auf der gesamten Plattform. Daten von DefiLlama zeigen, dass das Volumen im Bereich der Perpetual-Verträge signifikant eingebrochen ist.

Innerhalb kurzer Zeit fiel das Handelsvolumen von 7,6 Milliarden auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar.

Ein solcher Rückgang der Aktivität führt zwar oft zu einer vorübergehenden Beruhigung der Preisausschläge, signalisiert jedoch meist eine abnehmende Spekulationsfreude, was den Kurs kurzfristig weiter belasten kann.

Parallel dazu verzeichnet der Terminmarkt erhöhte Abflüsse, was auf eine Kapitulation einiger gehebelter Positionen hindeutet. In den vergangenen Tagen standen Zuflüssen von 640 Millionen Dollar Abflüsse in Höhe von 651 Millionen Dollar gegenüber.

Dieser negative Nettofluss von etwa 11 Millionen Dollar verdeutlicht, dass mehr Marktteilnehmer ihre Positionen schließen als neue Wetten auf steigende Kurse eingehen.

Für ein spekulatives Asset wie HYPE ist dieses schwindende Interesse im Derivatesektor eine ernsthafte Hürde für eine dauerhafte Erholung.

Der massive Ausstieg von Großinvestoren bei Hyperliquid verdeutlicht die Anfälligkeit dezentraler Finanzprotokolle gegenüber plötzlichen Liquiditätsabzügen.

Die nächsten Handelstage werden zeigen, ob das Ökosystem stark genug ist, um den Verkaufsdruck fundamental aufzufangen oder ob eine längere Durststrecke bevorsteht.

Für die Branche ist dieser Fall eine Erinnerung daran, dass technische Stärke allein nicht ausreicht, wenn das spekulative Interesse der Marktteilnehmer schwindet.

Eine Stabilisierung über 40 Dollar wäre ein wichtiges Signal für die langfristige Resilienz des Projekts in einem kompetitiven Marktumfeld, das zunehmend von institutionellem Kalkül geprägt wird.

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