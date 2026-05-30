Hyperliquid bricht alle Rekorde: Wie der Newcomer HYPE die Krypto-Elite aufmischt

Das Wichtigste in Kürze

Der Token HYPE erreichte ein historisches Rekordhoch von 67,50 USD und überholte kurzzeitig Dogecoin in der Marktkapitalisierung.

Strategische Partnerschaften und neue Indexfonds trieben das Wachstum auf über 17 Milliarden USD maßgeblich an.

Neue US-Regulierungen für Krypto-Derivate werten die Betreiber nicht als Bedrohung, sondern als Chance für die dezentrale Finanzwirtschaft.

Der spektakuläre Aufstieg an die Spitze der Krypto-Charts

Am 29. Mai verzeichnete der Krypto-Sektor ein historisches Ereignis, als der native Token HYPE des dezentralen Netzwerks Hyperliquid die Marke von 67,50 US-Dollar erreichte.

Dieser Sprung katapultierte die Marktkapitalisierung des Projekts auf über 17 Milliarden US-Dollar und verdrängte den etablierten Memecoin Dogecoin kurzzeitig von Rang 9 der weltweit größten Kryptowährungen.

Obwohl HYPE kurz darauf leichte Gewinne abgab und sich bei etwa 64,50 US-Dollar einpendelte, festigte das hochinnovative Projekt seinen Platz unter den Top 10 der wichtigsten digitalen Vermögenswerte auf CoinMarketCap.

Die Wurzeln dieses Erfolgs reichen bis in den Februar zurück, als HYPE noch bei rund 20 USD gehandelt wurde.

Seit Mitte Mai verzeichnete die Anlage einen Zuwachs von mehr als 70 Prozent und verbuchte im Vergleich zu den Tiefstständen im Winter ein Plus von weit über dem 3-fachen Wert.

Angetrieben wurde diese Entwicklung unter anderem durch eine strategische Kooperation mit dem bekannten Zahlungsdienstleister Coinbase bezüglich des Stablecoins USDC sowie durch massive Kapitalzuflüsse in den am 12. Mai an der Nasdaq gestarteten Indexfonds von 21Shares.

Die jüngste Kursexplosion überraschte dennoch selbst optimistische Analysten, da sie ohne direkte Vorwarnung stattfand und das Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden auf über 1,1 Milliarden USD anschwellen ließ.

Der massive Anstieg zeigt das gestiegene Vertrauen institutioneller Akteure in hochentwickelte, dezentrale Finanzlösungen und untermauert das enorme Potenzial von neuartigen Smart-Contract-Plattformen auf beeindruckende Art und Weise nachhaltig.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026!

Regulatorischer Meilenstein und der Blick auf den US-Markt

Die Kursrallye fiel zeitlich mit einer wegweisenden Entscheidung der US-Aufsichtsbehörde CFTC zusammen. Diese genehmigte zum 1. Mal regulierte unbefristete Terminkontrakte, sogenannte Perpetual Futures, für die US-Plattformen Kalshi und Coinbase.

Da der bisherige Erfolg von Hyperliquid maßgeblich auf dem Angebot genau solcher Krypto-Derivate basierte, befürchteten einige Marktbeobachter zunächst negative Konsequenzen durch die neue, voll regulierte Konkurrenz im Inland.

Bisher nutzten viele US-Bürger das Protokoll über virtuelle private Netzwerke, da der direkte Zugriff offiziell nicht gestattet war.

Das Projekt hat sich jedoch längst diversifiziert und bietet neben Krypto-Derivaten auch Futures auf Rohstoffe, reale Vermögenswerte, Pre-IPO-Aktien und Prognosemärkte an.

Dieser breite Burggraben macht das Protokoll zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Branchenriesen wie Binance, während 99 Prozent der eingenommenen Gebühren direkt in den Stabilisierungsfonds fließen, was die kontinuierliche Nachfrage nach dem HYPE-Token stärkt. Jake Chervinsky, der renommierte Leiter der Forschungs- und Lobbyabteilung des innovativen Projekts, sieht in der Entscheidung der CFTC daher keine Bedrohung, sondern eine Chance.

Er bezeichnete die staatliche Freigabe als einen erwarteten und notwendigen 1. Schritt, der langfristig den Weg für legale DeFi-Derivate in den USA ebnen werde. Gegenwärtig gelten die neuen Bestimmungen der Behörde ausschließlich für zentralisierte Akteure.

Sollte es den Käufern nun gelingen, die wichtige Unterstützungslinie bei 60 US-Dollar langfristig zu verteidigen, rücken für HYPE als nächstes die kommenden, psychologisch wichtigen Kursziele von 70 und 80 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Bullen.

Fazit und Einordnung

Der furiose Aufstieg von Hyperliquid verdeutlicht einen tiefgreifenden Wandel im globalen Krypto-Sektor. Anstelle von rein spekulativen Meme-Währungen rücken zunehmend dezentrale Plattformen mit realem Nutzwert und innovativen Gebührenmodellen in den Fokus von Privatanlegern und institutionellen Investoren.

Die regulatorische Öffnung in den USA untermauert zudem die Reife von digitalen Finanzprodukten und leitet eine Ära ein, in der dezentrale Börsen die traditionellen Märkte herausfordern könnten. Hyperliquid hat sich als Pionier positioniert und bewiesen, dass der Hunger nach hochentwickelten DeFi-Strukturen größer ist als je zuvor.

Kryptowährungen sind i.d.R. nicht anonym, sondern pseudonym. Durch die Hinterlegung deines Ausweises kann dein Börsen-Anbieter deinen gesamten Geldfluss nachverfolgen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC lernen!