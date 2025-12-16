Ethereum Prognose: Institutionen halten trotz marktweiter Panik an ETH fest

Das Wichtigste in Kürze

JPMorgan stärkt Ethereum mit dem Start eines tokenisierten Geldmarktfonds und unterstreicht damit die wachsende Rolle des Altcoins im institutionellen Finanzsektor.

Parallel baut BitMine seine ETH-Bestände konsequent aus und verfolgt das langfristige Ziel, rund fünf Prozent des gesamten Ethereum-Angebots zu kontrollieren.

Unterdessen notiert Ethereum in einer volatilen Seitwärtsphase, wobei ein Bruch unter 2.750 US-Dollar das Risiko weiterer Abverkäufe deutlich erhöhen würde.

Der Ethereum-Kurs weist strukturelle Schwächen auf

Ähnlich wie Bitcoin bewegt sich auch Ethereum derzeit in einem zähen Seitwärtskanal zwischen 3.400 und 2.800 US-Dollar, wobei sich die bärischen charttechnischen Signale zunehmend verdichten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels notiert der Ethereum-Kurs bei 2.925 US-Dollar, was einem Rückgang von 7,62 Prozent in 24 Stunden und 5,73 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht. Die Marktstruktur bleibt also fragil!

Infolgedessen ringt der Kurs aktuell mit dem zentralen Widerstandsbereich des Jahres 2025 (orange) – einem Niveau, das bereits im April sowie im Juli richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung war.

Sollte Ethereum unter die Marke von 2.750 US-Dollar fallen und im Chart ein tieferes Tief (grün) ausbilden, würde sich das Risiko weiterer Abverkäufe deutlich erhöhen.

Auf der Oberseite wäre kurzfristig zumindest ein Anstieg in Richtung des 21-Tage-EMA bei 3070 US-Dollar (türkis) erforderlich, um die Chance auf einen technischen Rebound und einen möglichen bullischen Impuls zu wahren. So lautet unsere Ethereum-Prognose!

JPMorgan erweitert sein Krypto-Angebot mit dem MONY-Fund auf Ethereum

JPMorgan, ein führendes Investmenthaus, das Bitcoin und Krypto in der Vergangenheit stets pessimistisch gegenüberstand, hat nun seinen ersten tokenisierten Geldmarktfonds, den My OnChain Net Yield Fund, auf Ethereum gestartet.

Dafür hat das Unternehmen keine Kosten und Mühen gescheut und gleich mal 100 Millionen USD aus eigenem Kapital investiert – ein Schritt, der JPMs strategischen Kurswechsel sowie ETHs wachsende Rolle im institutionellen Finanzwesen der Zukunft unterstreicht.

Der MONY-Geldmarktfonds richtet sich spezifisch an institutionelle Anleger und investiert in tokenisierte Anleihen, wobei JPMorgan seine Kinexys-Plattform zur Tokenisierung jener Anteile nutzt.

George Gatch, CEO von JPM Asset Management, fasst den jüngsten Schritt wie folgt zusammen: „Die Einführung des MONY-Fonds ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der Vermögensverwaltung, da er sich die Effizienz der Blockchain-Technologie zunutze macht.“

Unterm Strich spiegelt die Einführung des Blockchain-basierten Geldmarktfonds von JPMorgan ein breiteres institutionelles Bestreben wider, Blockchain in das traditionelle Finanzwesen zu integrieren. Erfahre hier mehr über die beste Börse ohne KYC!

BitMine kauft weiter, wodurch sich die ETH-Holdings fast 4 Millionen Coins belaufen

Parallel dazu hat sich auch BitMine-Chairman Tom Lee zuletzt wieder zu Ethereum geäußert – und damit die Gerüchteküche auf X noch einmal so richtig zum Brodeln gebracht:

Trotz der schwachen Kursentwicklung seit November sieht er positive Impulse für 2025, insbesondere durch ein verbessertes regulatorisches Umfeld in den USA sowie die rasant wachsende institutionelle Adoption.

Im Zuge dieser Entwicklung hat das Unternehmen in der vergangenen Woche zusätzliche 102.259 ETH erworben und hält nun rund 3,97 Millionen Coins, die zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels rund 11,6 Milliarden US-Dollar wert sind.

Auf Basis vorangegangener Käufe ergibt sich ein durchschnittlicher Einstiegspreis von rund 3.074 US-Dollar pro Coin, was bedeutet, dass sich die Ethereum-Position des Traditionsminers rund 4,5 Prozent im Verlust befindet.

Allerdings hat BitMine trotz marktweiter Angst an seinem Plan festgehalten und entgegen des breiten Markttrends seine Bestände auch im Rahmen heftiger Korrekturen kontinuierlich erhöht – eine Strategie, die den DCA-Preis von BitMine zuletzt deutlich gesenkt hatte.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass BitMine seine Ether-Käufe zum größten Teil aus eigenen Mitteln finanziert hat, wodurch das Unternehmen unabhängig ist und keinen allzu starken „Druck von außen“ hat.

Neben den ETH-Beständen verfügt BitMine übrigens noch über 193 Bitcoin, eine Beteiligung an Eightco Holdings im Wert von 38 Millionen USD sowie rund eine Milliarde US-Dollar an liquiden Mitteln – woraus sich ein Portfolio im Gesamtwert von 13,2 Mrd. US-Dollar ergibt.

Langfristig verfolgt BitMine ein ambitioniertes Ziel, das immer mehr in greifbare Nähe rückt: Das Unternehmen möchte rund fünf Prozent des zirkulierenden Ethereum-Angebots halten, was in etwa 6,03 Millionen Coins entspricht.

Mit knapp vier Millionen ETH hält BitMine gerade 3,3 Prozent des Gesamtsupplies – und hat sein erklärtes Ziel damit schon über 50 Prozent erreicht! So kannst du Ethereum mit PayPal kaufen.