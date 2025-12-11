[LIVE] Ethereum: Chartanalyse, ETF-Kapitalflüsse und News im Live-Ticker!

Dennis Geisler, 25, stammt aus Kiel und lebt seit August in Thailand. Im Jahr 2020 kam er erstmals mit Kryptowährungen in Berührung, als er über Binance XRP im Wert von 100 Euro kaufte. Die starken Kursschwankungen und das Potenzial schneller Gewinne zogen ihn in den Bann und weckten sein Interesse an den Mechanismen hinter den Preisbewegungen – von rationalen Marktkräften bis hin zu psychologischen Mustern. Heute verbindet er seine journalistische Leidenschaft mit der Krypto-Welt: Für verschiedene Formate verfasst er Nachrichten, Grundlagenartikel und tiefgehende Blockchain-Analysen. Mit BitBlog engagiert er sich zudem in Norddeutschland für die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen rund um digitale Währungen.
Das Wichtigste in Kürze
- Ethereum-Spot-ETFs melden starke Zuflüsse und signalisieren damit eine zunehmende institutionelle Verlagerung hin zu Ethereum.
- Mit rund 21,4 Milliarden US-Dollar halten ETF-Emittenten inzwischen fünf Prozent der gesamten ETH-Marktkapitalisierung, während führende Vermögensverwalter ihr ETF-Produktangebot ausbauen.
- Trotz positiver Zuflüsse weist der ETH-Kurs Schwäche auf und scheitert am 3.400-USD-Widerstand, unterstützt durch hohe Liquidationen und volatile On-Chain-Daten.
Kapitalflüsse in Ethereum-ETFs verzeichnen 6-Wochen-Hoch
Die in den USA gelisteten Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten am Dienstag massive Kapitalzuflüsse über 177,6 Millionen USD, was den höchsten Wert seit sechs Wochen darstellt und sogar die Bitcoin-Inflows in den Schatten stellt.
Laut Marktanalysten markiert diese Entwicklung eine strukturelle Rotation: Institutionelle Anleger, die zunächst über Bitcoin in den Markt eingestiegen sind, erweitern nun gezielt ihre Krypto-Allokation.
Besonders im Fokus stehen dabei Ethereum-basierte Infrastruktur- und Staking-Produkte sowie die wachsende Bedeutung tokenisierter Assets.
Insgesamt halten die ETF-Emittenten mittlerweile rund 21,4 Milliarden USD in ETH, was rund 5 Prozent der gesamten ETH-Marktkapitalisierung entspricht.
Parallel ist der ETH-Kurs von hoher Volatilität gekennzeichnet, während führende US-Vermögensverwalter ihre ETF-Produktpaletten eifrig ausbauen. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!
Chartanalyse: Zentraler Widerstand bremst den Ethereum-Kurs
Während Bitcoin mit einer saftigen Korrektur in die neue Handelswoche gestartet ist, verhält sich auch der breite Altcoin-Markt nach einem ähnlichen Muster.
So notiert Ethereum zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 3.180 USD, was einem Rückgang von 4,37 Prozent in 24 Stunden und 1,01 Prozent in 7 Tagen entspricht.
Damit befindet sich der ETH-Kurs zwar oberhalb des 21-Tage-EMA bei 3.000 USD (türkis), allerdings wurde er am 3.400-USD-Widerstand (gelb) entschieden abgelehnt, was definitiv ein Schwächezeichen ist.
Demgegenüber deutet die Liquidations Heatmap von Coinglass kurzfristige Kursanstiege an. On-Chain-Daten zufolge könnte es bei 3.300 US-Dollar zu erhöhter Volatilität kommen, da dort Handelspositionen im Wert von über 45 Millionen USD zwangsgeschlossen werden.
Darüber hinaus zeigen die Coinglass-Daten, dass es am Kryptomarkt heute Morgen bereits zu Liquidierungen weit über 350 Millionen US-Dollar kam, wobei vor allem Long-Händler massive Verluste erlitten. Erfahre hier du, wie du Ethereum kaufen kannst!
Lies in unserem Live-Ticker mehr über Ethereum: