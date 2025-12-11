[LIVE] Ethereum: Chartanalyse, ETF-Kapitalflüsse und News im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-Spot-ETFs melden starke Zuflüsse und signalisieren damit eine zunehmende institutionelle Verlagerung hin zu Ethereum.

Mit rund 21,4 Milliarden US-Dollar halten ETF-Emittenten inzwischen fünf Prozent der gesamten ETH-Marktkapitalisierung, während führende Vermögensverwalter ihr ETF-Produktangebot ausbauen.

Trotz positiver Zuflüsse weist der ETH-Kurs Schwäche auf und scheitert am 3.400-USD-Widerstand, unterstützt durch hohe Liquidationen und volatile On-Chain-Daten.

Kapitalflüsse in Ethereum-ETFs verzeichnen 6-Wochen-Hoch

Die in den USA gelisteten Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten am Dienstag massive Kapitalzuflüsse über 177,6 Millionen USD, was den höchsten Wert seit sechs Wochen darstellt und sogar die Bitcoin-Inflows in den Schatten stellt.

Laut Marktanalysten markiert diese Entwicklung eine strukturelle Rotation: Institutionelle Anleger, die zunächst über Bitcoin in den Markt eingestiegen sind, erweitern nun gezielt ihre Krypto-Allokation.

Besonders im Fokus stehen dabei Ethereum-basierte Infrastruktur- und Staking-Produkte sowie die wachsende Bedeutung tokenisierter Assets.

Insgesamt halten die ETF-Emittenten mittlerweile rund 21,4 Milliarden USD in ETH, was rund 5 Prozent der gesamten ETH-Marktkapitalisierung entspricht.

Parallel ist der ETH-Kurs von hoher Volatilität gekennzeichnet, während führende US-Vermögensverwalter ihre ETF-Produktpaletten eifrig ausbauen. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!

Chartanalyse: Zentraler Widerstand bremst den Ethereum-Kurs

Während Bitcoin mit einer saftigen Korrektur in die neue Handelswoche gestartet ist, verhält sich auch der breite Altcoin-Markt nach einem ähnlichen Muster.

So notiert Ethereum zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 3.180 USD, was einem Rückgang von 4,37 Prozent in 24 Stunden und 1,01 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit befindet sich der ETH-Kurs zwar oberhalb des 21-Tage-EMA bei 3.000 USD (türkis), allerdings wurde er am 3.400-USD-Widerstand (gelb) entschieden abgelehnt, was definitiv ein Schwächezeichen ist.

Demgegenüber deutet die Liquidations Heatmap von Coinglass kurzfristige Kursanstiege an. On-Chain-Daten zufolge könnte es bei 3.300 US-Dollar zu erhöhter Volatilität kommen, da dort Handelspositionen im Wert von über 45 Millionen USD zwangsgeschlossen werden.

Darüber hinaus zeigen die Coinglass-Daten, dass es am Kryptomarkt heute Morgen bereits zu Liquidierungen weit über 350 Millionen US-Dollar kam, wobei vor allem Long-Händler massive Verluste erlitten. Erfahre hier du, wie du Ethereum kaufen kannst!

Lies in unserem Live-Ticker mehr über Ethereum: