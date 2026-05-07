Institutionen im Kaufrausch: Wie Bitmine und BlackRock den Ethereum-Markt leerfegen

Das Wichtigste in Kürze

Bitmine kontrolliert mittlerweile über vier Prozent des gesamten Ethereum-Umlaufs und entzieht dem Markt durch massives Staking beträchtliche Liquidität.

Zeitgleich verzeichnen die Spot-ETFs von Schwergewichten wie BlackRock massive Zuflüsse und etablieren Ethereum als festen Bestandteil institutioneller Portfolios.

Die daraus resultierende Angebotsverknappung an den Kryptobörsen erreicht historische Tiefstände und signalisiert eine fundamentale Veränderung der Marktdynamik für die kommenden Jahre.

Welcher Akteur akkumuliert stärker?

Im Zentrum dieser Entwicklung steht Bitmine Immersion Technologies. Das Unternehmen hat eine Position aufgebaut, die selbst für Branchenkenner atemberaubend ist:

Mit 5,18 Millionen ETH hält die Firma mehr als vier Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots. Bei aktuellen Marktpreisen entspricht dies einem Gegenwert von über 12 Milliarden US-Dollar.

Doch Bitmine lässt diese Bestände nicht bloß ungenutzt in Cold Wallets liegen. Stattdessen ist ein Großteil davon, also rund 4,36 Millionen Ether, bereits im Netzwerk gestaked.

Diese Strategie generiert geschätzte jährliche Belohnungen von rund 350 Millionen US-Dollar und macht das Unternehmen zu einem der mächtigsten Validatoren im Ökosystem. Ethereum mit PayPal kaufen!

Die aggressive Akkumulationsstrategie von Bitmine Immersion

Besonders bemerkenswert ist das Tempo, mit dem Bitmine seine Bestände ausbaut. Daten zeigen, dass das Unternehmen seine Kaufaktivitäten über vier aufeinanderfolgende Wochen massiv beschleunigt hat.

Wurden zuvor wöchentlich durchschnittlich 45.000 bis 50.000 ETH erworben, hat sich diese Rate mittlerweile mehr als verdoppelt. Es handelt sich um ein klassisches Akkumulationsverhalten auf institutionellem Niveau.

Erst kürzlich bestätigten On-Chain-Daten, dass weitere 157.344 ETH im Wert von rund 372 Millionen US-Dollar in das Staking-Protokoll geflossen sind.

Tom Lee, der Vorsitzende des Unternehmens, ordnet diese Bewegung als klares Signal ein! Seiner Einschätzung nach befindet sich Ethereum in der Endphase des sogenannten Krypto-Winters.

Er sieht die wachsende Nachfrage nach Tokenisierung und den Einsatz von autonomen KI-Systemen, die zunehmend auf der Ethereum-Blockchain operieren, als fundamentale Treiber für diese Überzeugung.

Während Bitmine direkt auf der Chain agiert, wählt der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock einen anderen, aber nicht weniger effektiven Weg. Über den ETHA-ETF lenkt das Unternehmen gewaltige Summen an institutionellem Kapital in den Markt.

Allein am 1. Mai verzeichnete dieser ETF Zuflüsse in Höhe von 43,2 Millionen US-Dollar. Gemeinsam mit dem Konkurrenten Fidelity machten diese beiden Akteure über 90 Prozent der gesamten Zuflüsse in US-amerikanische Ethereum-ETFs aus.

BlackRock kauft die Kryptowährung zwar nicht direkt für die eigene Bilanz, baut aber durch regulierte Anlagevehikel einen massiven Pool an institutioneller Nachfrage auf, der stetig wächst.

Institutionelle Verknappung und die Folgen für die Liquidität

Die kombinierte Wirkung dieser Akteure führt zu einer drastischen Verknappung des verfügbaren Angebots. Das Verhältnis von Ethereum auf den Börsenplätzen ist auf 0,122 gefallen – den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2016.

Während die Käufer jedes Angebot absorbieren, sinkt die zirkulierende Liquidität kontinuierlich. Bitmine entzieht dem Markt Coins durch langfristiges Staking, während BlackRock Kapital über ETFs bindet.

Rund zwei Drittel der gesamten Bitmine-Bestände sind fest im Staking gebunden. Dieser strukturelle Nachfragedruck taucht nicht in den klassischen Orderbüchern auf, ist aber bei jedem Versuch der Verkäufer, den Preis zu drücken, spürbar.

Ethereum wandelt sich damit immer mehr von einem rein spekulativen Objekt zu einer knappen digitalen Ressource, die von großen Playern als Basiswert für künftige Finanzanwendungen beansprucht wird.

Ethereum transformiert sich von einem spekulativen Asset zu einem globalen Basiswert für das digitale Zeitalter.

Die massive Akkumulation durch institutionelle Akteure wie Bitmine und BlackRock unterstreicht das Vertrauen in die langfristige Relevanz des Netzwerks als Infrastruktur für Tokenisierung und künstliche Intelligenz.

Diese Entwicklung markiert das Ende des Krypto-Winters und leitet eine Phase ein, in der die Marktdynamik primär von fundamentaler Verknappung und professioneller Nachfrage gesteuert wird.

Für den Kryptosektor bedeutet dies eine zunehmende Reife und Stabilität, die weit über kurzfristige Preiszyklen hinausreicht.

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