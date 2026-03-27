Das Wichtigste in Kürze

Bei etwa 0,286 USD notiert ONDO Crypto sowohl über seinem SMA-20 als auch über seinem SMA-50, die nahe 0,2604 USD konvergieren – ein Niveau, das nun als unmittelbarste strukturelle Unterstützung dient.

Der Kontext des 24-Stunden-Volumens ist signifikant: ONDO verarbeitete ein Volumen von 185 Mio.USD, während der Preis zwischen einem Tief von 0,2546 USD und einem Hoch von 0,2733 USD schwankte, bevor die heutige Aufwärtsbewegung einsetzte.

Ondo Crypto schwimmt gegen den Strom. Während die breiten Kryptomärkte bluten, verzeichnet ONDO einen bemerkenswerten Intraday-Gewinn von rund +5 % und notiert bei 0,262 USD, während die meisten Altcoins stark fallen. Der Katalysator scheint institutioneller Natur zu sein, und der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Eine frisch angekündigte Partnerschaft mit Franklin Templeton hat einem Token, der technisch gesehen noch einen langen Weg zur Erholung vor sich hat, eine seltene narrative Dynamik verliehen.

Ondo Finance und Franklin Templeton haben ihre Zusammenarbeit bestätigt, um fünf der börsengehandelten Fonds (ETFs) von Franklin Templeton auf der Plattform Ondo Global Markets zu tokenisieren. Die tokenisierten ETFs richten sich an Anleger in mehreren Regionen außerhalb der USA, wobei die expliziten Anwendungsfälle DeFi-Sicherheiten und On-Chain-Finanzinfrastruktur umfassen.

We’re excited to announce that Ondo has partnered with Franklin Templeton (@FTDA_US), one of the world’s largest asset managers with $1.7T AUM. Together, we’re bringing exposure to Franklin Templeton-managed investment products onchain through Ondo Global Markets. pic.twitter.com/vY2AqbiMm7 — Ondo Finance (@OndoFinance) March 25, 2026

Der Deal positioniert Ondo als dominierenden Akteur im Bereich tokenisierter Aktien; Berichten zufolge kontrolliert das Projekt einen Mehrheitsanteil an einem etwa 950 Millionen USD schweren Markt für tokenisierte Wertpapiere. Der institutionelle Appetit auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte (Real-World Assets) baut sich seit Monaten auf; die Partnerschaft macht diese These konkret.

Ob der Preis seine Gewinne halten kann, ist für ONDO Crypto eine völlig andere Frage, und die technischen Daten sind komplizierter, als es die Schlagzeilen vermuten lassen.

(QUELLE: TradingView)

Kann ONDO Crypto seine Rallye über 0,26 USD in dieser Woche halten?

Bei etwa 0,286 USD notiert ONDO Crypto sowohl über seinem SMA-20 als auch über seinem SMA-50, die nahe 0,2604 USD konvergieren – ein Niveau, das nun als unmittelbarste strukturelle Unterstützung dient. Der Kontext des 24-Stunden-Volumens ist signifikant: ONDO verarbeitete ein Volumen von 185 Mio. USD, während der Preis zwischen einem Tief von 0,2546 USD und einem Hoch von 0,2733 USD schwankte, bevor die heutige Aufwärtsbewegung einsetzte. Dies deutet darauf hin, dass die Bewegung nicht rein spekulativ getrieben ist.

Momentum-Indikatoren senden jedoch gemischte Signale. Der tägliche RSI liegt bei 52,8, was leicht positiv, aber nicht überdehnt ist. Der MACD zeigt im Tages-Zeitrahmen ein aktives Verkaufssignal, und der ADX ist neutral, was auf eine begrenzte Trendüberzeugung hindeutet. Der Stoch RSI bei 56,6 und der CCI bei 41 sind neutral bis leicht erhöht. Der BBP-Kaufwert bestätigt die Dominanz der Käufer im Intraday-Handel, aber der Enthusiasmus einer einzelnen Sitzung schreibt selten einen längerfristigen Trend um.

$ONDO once you see it, you can’t unsee it rumor has it that @OndoPerps is launching soon 👀 pic.twitter.com/YR7Nj2sHBp — wildly bullish (@wildlybullish) March 27, 2026

Drei Szenarien sind von hier aus plausibel. Bullen-Szenario: ONDO Crypto hält sich über 0,26 USD, konsolidiert sich und das Franklin-Templeton-Narrativ hält den Kaufdruck in Richtung des Widerstands von 0,293 USD aufrecht. Basis-Szenario: Der Preis pendelt in einer Seitwärtskonsolidierung zwischen 0,26 USD und 0,293 USD, da gemischte Signale einen entscheidenden Ausbruch verhindern.

Bären-Szenario: 0,26 USD versagt als Unterstützung; in diesem Fall wird das Modell von CoinCodex, das einen Rückgang auf 0,2062 USD bis Monatsende prognostiziert, glaubwürdiger. Der SMA-200 bei 0,5168 USD bleibt eine ferne Obergrenze, was unterstreicht, dass die heutige Rallye, so real sie auch sein mag, immer noch eine Gegentrendbewegung innerhalb einer größeren bärischen Struktur darstellt. Analysten von Hexn prognostizieren ein kurzfristiges Ziel von 0,2717 USD. Das Niveau von 0,269 USD ist derzeit die wichtigste Linie.

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LiquidChain visiert Early-Mover-Positionierung an, während ONDO strukturelle Grenzen testet

(QUELLE: LiquidChain)

Die ONDO-Crypto-Rallye ist real, das Aufwärtspotenzial bei einer Marktkapitalisierung von 1,3 Mrd. USD ist jedoch begrenzt. Ein Token, der die Preisfindungsphase bereits hinter sich hat, mit langfristig bärischen technischen Daten konfrontiert ist und institutionelle Katalysatoren benötigt, nur um das Momentum aufrechtzuerhalten, bietet ein anderes Risikoprofil als ein Projekt in der Anfangsphase.

LiquidChain ($LIQUID) ist ein Layer-3-Infrastrukturprojekt, das um ein spezifisches strukturelles Problem herum entwickelt wurde: fragmentierte Liquidität über Bitcoin, Ethereum und Solana hinweg. Sein Unified Liquidity Layer verschmilzt die drei Ökosysteme in einer einzigen Ausführungsumgebung, wobei eine „Deploy-Once“-Architektur es Entwicklern ermöglicht, auf alle drei Netzwerke zuzugreifen, ohne die Infrastruktur pro Chain neu aufbauen zu müssen.

Verifizierbares Settlement und Single-Step Execution runden die Kernfunktionen ab. Der Vorverkauf hat bis heute fast 624.000 USD eingebracht, wobei LIQUID derzeit bei 0,01435 USD notiert.

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