Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Bits of Gold entwickelte BILS im Rahmen der regulatorischen Sandbox der CMISA ab März 2024 und betrieb den Token während der gesamten Pilotphase auf der Solana-Blockchain in enger Abstimmung mit der israelischen Steuerbehörde und dem Finanzministerium.

Das zweijährige überwachte Pilotprojekt war explizit darauf ausgelegt, das Reservemanagement, die Verwahrungsvereinbarungen und die betriebliche On-Chain-Compliance zu testen, bevor eine öffentliche Emission in großem Maßstab erfolgte.

Israels Capital Market, Insurance and Savings Authority (CMISA), hat BILS, einem an den Schekel gekoppelten Stablecoin, die volle regulatorische Genehmigung erteilt. BILS wurde von Bits of Gold entwickelt – Israels lizenziertem Krypto-Broker und Verwahrer. Die Entscheidung folgt auf ein zweijähriges Pilotprojekt auf der Solana-Blockchain im Rahmen der Sandbox-Struktur der Regulierungsbehörde und markiert den Abschluss eines Prozesses, der formell mit dem Diskussionspapier der Bank of Israel aus 2023 über Stablecoin-Prinzipien begann.

Dies ist nicht einfach nur die Einführung eines im Inland nützlichen Zahlungs-Tokens. Es ist der Beweis für ein bewusstes strukturelles Muster – Jurisdiktionen mit erfahrenen Finanzaufsichtsbehörden gehen nun dazu über, die Ausgabe von Stablecoins an lokale Währungsschienen zu binden. So werden konforme Alternativen zu auf Dollar lautenden Token geschaffen, bevor die Netzwerkeffekte von USD-gekoppelten Instrumenten strukturell unumkehrbar werden.

Wir vermuten, dass der Zeitpunkt der CMISA-Genehmigung kein Zufall ist. Da die Marktkapitalisierung des globalen Stablecoin-Marktes zum Zeitpunkt der Genehmigung 320 Mrd. USD überschritt – überwiegend konzentriert auf USDT und USDC –, sehen sich Regulierungsbehörden in kleineren Reservewährungs-Jurisdiktionen einem schrumpfenden Zeitfenster gegenüber. In diesem müssen sie eine Stablecoin-Infrastruktur in lokaler Währung etablieren, bevor die Abwicklung in Dollar zum De-facto-Standard für den On-Chain-Handel wird. Israels Genehmigung ist in diesem Sinne ebenso ein kalkulierter präventiver Schritt wie ein inländischer Fintech-Meilenstein.

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BILS und CMISA: Wie die Genehmigung des an den Schekel gekoppelten Stablecoins funktioniert

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Bits of Gold entwickelte BILS im Rahmen der regulatorischen Sandbox der CMISA ab März 2024 und betrieb den Token während der gesamten Pilotphase auf der Solana-Blockchain in enger Abstimmung mit der israelischen Steuerbehörde und dem Finanzministerium.

Das zweijährige überwachte Pilotprojekt war explizit darauf ausgelegt, das Reservemanagement, die Verwahrungsvereinbarungen und die betriebliche On-Chain-Compliance zu testen, bevor eine öffentliche Emission in großem Maßstab erfolgte.

Gemäß den von der CMISA festgelegten Bedingungen müssen die BILS-Reserven auf getrennten Konten bei israelischen Banken gehalten werden – eine ausländische Verwahrung ist ausgeschlossen. Diese Anforderung stellt sicher, dass die Regulierungsbehörde jederzeit direkten Prüfungszugriff und Aufsicht über die Fiat-Deckung behält.

Das Diskussionspapier der Bank of Israel aus 2023, das unverbindliche Grundsätze zur Unterscheidung von fiat-besicherten Stablecoins von algorithmischen Instrumenten festlegte, hatte ausdrücklich empfohlen, dass die CMISA als erste Lizenzierungsbehörde für an den Schekel gekoppelte Emittenten fungieren sollte. Eine mögliche Übertragung der Aufsicht auf die Bank of Israel selbst ist vorgesehen, falls BILS die Größe eines systemrelevanten Zahlungssystems nach Regeln erreicht, die mit dem israelischen Zahlungsdienstegesetz analog sind.

Youval Rouach, Gründer und CEO von Bits of Gold, bezeichnete BILS als „direkte Brücke zwischen dem israelischen Schekel und der globalen digitalen Wirtschaft, die Echtzeitzahlungen, On-Chain-Handel und programmierbare Finanzanwendungen auf Basis einer regulierten lokalen Währung ermöglicht“.

Die genannten Anwendungsfälle – Sofortzahlungen, On-Chain-Handel in Schekel und programmierbare Finanzanwendungen – stimmen strukturell mit den Designzielen überein, die die CMISA während der Sandbox-Phase priorisiert hat. Zudem begrenzt das Mandat für lokale Reserven wesentlich die systemischen Risiken, die bisher mit im Ausland verwahrten Stablecoin-Reserven verbunden waren.

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