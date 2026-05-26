Das Wichtigste in Kürze

Der Begriff funktioniert wie folgt: „North Star“ (Nordstern) ist in der Unternehmensstrategie eine Standardbezeichnung für ein leitendes Organisationsziel – der feste Bezugspunkt, an dem Produktentscheidungen, Kapitalallokation und Partnerschaftsaktivitäten gemessen werden.

Garlinghouse verwendete diese Bezeichnung für XRP Anfang 2026 bei Community-Events und in Interviews.

Er beschrieb XRP dabei als den zentralen Ankerwert, um den herum das gesamte Produktportfolio von Ripple – einschließlich RippleNet, On-Demand Liquidity und RLUSD – konzipiert ist.

PlayStation wird XRP nicht integrieren, es gibt zudem keinerlei Hinweise auf eine Partnerschaft zwischen Sony und Ripple in offiziellen Unternehmensunterlagen, Pressemitteilungen oder regulatorischen Offenlegungen, die für diesen Bericht geprüft wurden.

Die Behauptung, die mit erneuter Intensität in den sozialen Medien der Krypto-Welt kursiert, konzentriert sich auf den Begriff „North Star“. Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat diesen Begriff öffentlich verwendet, um die interne strategische Ausrichtung des Unternehmens zu beschreiben – es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Produkt-Codenamen oder einen Fahrplan für eine Integration in Konsumgütermarken.

#Ripple CEO Brad Garlinghouse Reaffirms $XRP Is Key: “All Roads Lead Back to Ripple’s North Star, XRP”.



Garlinghouse has again emphasized the central role of XRP to the vision and direction of the Ripple ecosystem.



He reaffirmed Ripple’s north star as XRP in reaction to a… pic.twitter.com/G6L2N2C1Ov — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) April 29, 2026

Dies ist nicht nur ein gewöhnliches virales Gerücht. Es handelt sich um eine strukturelle Fehlinterpretation der Unternehmenssprache. Dieses Muster hat seit mindestens 2021 in regelmäßigen Abständen bereits fiktive Partnerschaften zwischen XRP und Unternehmen wie Sony, Amazon oder Apple hervorgebracht.

Wir vermuten, dass die Verwirrung anhält, weil die Rhetorik von Garlinghouse sehr weitreichend ist. Die Aussage „alle Wege führen zurück zu XRP“ beschreibt eine Philosophie des Ökosystem-Designs und ist keine offizielle Ankündigung. Teile der XRP-Community haben eine Lesart entwickelt, die den Ehrgeiz von Führungskräften als bestätigendes Beweismaterial für nicht offengelegte Deals wertet.

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(QUELLE: TradingView)

Die Ripple ‚North Star‘-Strategie: Was der interne Rahmen bedeutet und warum es kein PlayStation-Deal ist

Der Begriff funktioniert wie folgt: „North Star“ (Nordstern) ist in der Unternehmensstrategie eine Standardbezeichnung für ein leitendes Organisationsziel – der feste Bezugspunkt, an dem Produktentscheidungen, Kapitalallokation und Partnerschaftsaktivitäten gemessen werden.

Garlinghouse verwendete diese Bezeichnung für XRP Anfang 2026 bei Community-Events und in Interviews. Er beschrieb XRP dabei als den zentralen Ankerwert, um den herum das gesamte Produktportfolio von Ripple – einschließlich RippleNet, On-Demand Liquidity und RLUSD – konzipiert ist. Diese Bemerkungen bezogen sich auf die interne Architektur und die institutionelle Logik des Ökosystems, nicht auf ein spezifisches Endkundengeschäft.

Es ist wichtig, den Status dieser Information einzuordnen: Ripple hat kein formelles Dokument mit dem Titel „North Star Strategy“ veröffentlicht. Der volle Umfang dieses Rahmens als internes Planungsinstrument wurde bisher nicht unabhängig verifiziert.

Verifizierbar ist hingegen, dass sich die bestätigten Aktivitäten von Ripple – wie Lizenzen für Zahlungskorridore, die RLUSD-Stablecoin-Infrastruktur und Piloten für tokenisierte Vermögenswerte – konsequent auf den Bankensektor und die Unternehmensfinanzierung konzentrieren. Ein Gaming-Sektor für Endverbraucher taucht in keinem veröffentlichten Fahrplan auf.

Sonys tatsächliche Blockchain-Strategie konzentriert sich unterdessen auf Soneium, ein Ethereum-Layer-2-Netzwerk, das gemeinsam mit Startale Labs für Gaming, Entertainment und die Creator-Economy entwickelt wurde – ohne jegliche Erwähnung einer Beteiligung von Ripple.

PlayStation und XRP: Ursprung der Behauptungen und die Fehler in den sozialen Medien

(QUELLE: Yahoo Finance)

Die Fehlinterpretation scheint aus der Vermischung zweier unabhängiger Entwicklungen entstanden zu sein: Garlinghouse’ „North Star“-Rhetorik von Anfang 2026 und Berichten von Nikkei, die seit Ende 2023 über die Arbeit der Sony Bank an einem regulierten, an den USD gekoppelten Stablecoin informieren. Dieser wird über die BlockBloom-Abteilung für interne PlayStation-Zahlungen entwickelt.

Das Stablecoin-Projekt ist real. Die Sony Bank entwickelt es, um Zahlungen im PS Store, für PSN-Abonnements und Crunchyroll-Inhalte abzuwickeln. Das erklärte Ziel ist die Reduzierung der milliardenschweren Gebühren, die das Unternehmen derzeit an Visa und Mastercard zahlt. XRP ist jedoch in keiner Weise Teil dieses Projekts, wie aus Informationen der Sony Group, der Sony Bank oder der XRPL Foundation hervorgeht.

YouTube-Kanäle und X-Accounts, die auf Reichweite setzen, scheinen diese beiden Narrative verknüpft zu haben. Sie präsentieren die Arbeit am BlockBloom-Stablecoin als Beweis für eine XRP-Integration und führen Garlinghouse’ „North Star“-Aussage als verschlüsselte Bestätigung an.

Der Interpretationsfehler ist offensichtlich: Sonys Stablecoin-Strategie ist explizit auf eine kontrollierte interne Wirtschaft ausgelegt, in der volatile Token von Drittanbietern keine operative Rolle spielen. Eine PlayStation-Partnerschaft existiert in keiner der für diesen Artikel geprüften Ripple-Unterlagen oder regulatorischen Meldungen.

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