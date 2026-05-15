Klares Setup bei Dogecoin: 15x bis Mai 2027?

Das Wichtigste in Kürze

Dogecoin bleibt schwach, Analyst erwartet dennoch Kursziel bei 1,70 Dollar.

Prognose entspräche über 1.300 Prozent Potenzial bis spätestens Mai 2027.

Maxi Doge sammelt Millionen ein, setzt auf virales Fitness-Branding.

Dogecoin erlebt in den vergangenen Tagen eine leichte Erholung. Auf Wochensicht sprang der Kurs der größten Memecoin der Welt um rund 10 Prozent an und verteidigte damit erneut den Bereich um 0,10 US-Dollar. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild schwach: Innerhalb eines Jahres verlor DOGE immer noch mehr als 50 Prozent an Wert.

Während Bitcoin und zahlreiche Altcoins zuletzt deutlicher zulegen konnten, fehlt Dogecoin weiterhin das Momentum. Die Dynamik aus früheren Meme-Hypes ist nahezu verschwunden. Sogar ein Abrutschen aus den Top 10 der größten Kryptowährungen scheint mittlerweile möglich. Doch nun sorgt ein Analyst mit einer extrem bullischen Prognose für Aufsehen.

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Analyst sieht DOGE bei 1,70 US-Dollar

Der bekannte Krypto-Analyst Celal Kucuker sieht bei Dogecoin aktuell ein außergewöhnlich bullisches Langfrist-Setup. In seiner neuen Analyse verweist er auf eine mehrjährige charttechnische Formation, die sich seit dem Hoch aus dem Jahr 2021 aufgebaut hat. Laut seiner Einschätzung bewegt sich DOGE seit Jahren innerhalb eines riesigen fallenden Keils, während zugleich eine langfristige Unterstützungslinie immer weiter ansteigt. Genau diese Struktur könnte nun vor einer Auflösung stehen.

Besonders wichtig sei laut Analyse die Zone rund um 0,12 US-Dollar. Dieses Niveau wurde inzwischen zurückerobert und mehrfach erfolgreich verteidigt. Der Analyst verweist darauf, dass Dogecoin bereits mehrere wichtige Marken exakt abgearbeitet habe. So seien frühere Zielbereiche bei 0,07 US-Dollar, 0,12 US-Dollar und 0,30 US-Dollar nahezu punktgenau erreicht worden. Nun richtet sich der Blick auf die nächsten Widerstände bei 0,20 US-Dollar und später 0,50 US-Dollar.

Das eigentliche Langfristziel liegt jedoch deutlich höher. Kucuker hält eine Bewegung bis auf 1,70 US-Dollar bis Mai 2027 für möglich. Vom aktuellen Niveau bei rund 0,116 US-Dollar entspräche das einem Kurspotenzial von deutlich über 1.300 Prozent. Damit würde Dogecoin sogar sein bisheriges Allzeithoch klar hinter sich lassen.

In seiner Projektion skizziert der Analyst zunächst eine volatile Bewegung innerhalb der Formation, bevor DOGE aus dem langfristigen Abwärtstrend nach oben ausbrechen könnte. Anschließend erwartet er eine parabolische Rallye, ähnlich wie in früheren Meme-Zyklen. Entscheidend bleibt jedoch, dass Dogecoin die aktuelle Unterstützungszone hält und sich das Marktumfeld für Altcoins insgesamt weiter verbessert.

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Neue Memecoin-Hoffnung? Warum Presales wieder gefragt sind

Trotz der anhaltenden Schwäche bei Dogecoin bleibt das Interesse vieler spekulativer Anleger an Memecoins ungebrochen. Gerade in Phasen, in denen etablierte Coins kaum Dynamik entwickeln, richten Trader ihren Blick häufig auf kleinere Projekte mit niedrigerer Bewertung und damit potenziell höherem Upside. Besonders Presales geraten dabei wieder stärker in den Fokus. Denn hier setzen Investoren darauf, frühzeitig in neue Narrative einzusteigen, bevor ein Coin überhaupt an großen Börsen gehandelt wird. Entscheidend ist dabei vor allem die initiale Nachfrage. Projekte, die bereits im Vorverkauf Millionen einsammeln und viral Aufmerksamkeit erzeugen, gelten im Memecoin-Sektor oft als besonders spannend.

Ein Projekt, das aktuell relative Stärke zeigt, ist Maxi Doge. Der Memecoin konnte im laufenden Presale bereits rund 5 Millionen US-Dollar einsammeln und positioniert sich bewusst als eine Art „besserer Dogecoin“. Während DOGE zuletzt vor allem mit schwacher Kursentwicklung und fehlender Dynamik kämpfte, setzt Maxi Doge gezielt auf ein aggressiveres Branding. Das Projekt beschreibt sich selbst als schneller, stärker und viraler als der originale Dogecoin.

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Auffällig ist vor allem die Kombination aus Fitness-, Muskel- und Trading-Narrativ. Statt des klassischen humorvollen Meme-Ansatzes setzt Maxi Doge auf eine Community rund um Disziplin, Risiko und High-Performance-Trading. Genau dieses Branding sorgt derzeit auf Social Media für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig versuchen die Entwickler, den Einstieg möglichst einfach zu gestalten.

Über Token-Swaps können Anleger schnell zwischen verschiedenen Kryptowährungen wechseln und direkt am Presale teilnehmen. Zusätzlich wirbt Maxi Doge mit Staking-Renditen von aktuell rund 60 Prozent APY.

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