Circle-Chef sieht Yuan-Stablecoin als Chance für China

Das Wichtigste in Kürze

Circle-CEO Jeremy Allaire hält einen yuan-gedeckten Stablecoin in China binnen drei bis fünf Jahren für möglich.

Im Februar untersagte China die nicht genehmigte Offshore-Emission yuan-gebundener Stablecoins.

Ein offizieller chinesischer Startplan für einen Yuan-Stablecoin ist derzeit nicht öffentlich belegt.

Jeremy Allaire stößt eine heikle Debatte an: Ein Yuan-Stablecoin könnte China im globalen Zahlungsverkehr strategisch helfen. Nur spricht Pekings jüngste Regulierung bislang eher für ein staatlich eng geführtes Modell als für einen offenen Kryptotoken.

Jeremy Allaire hat in Hongkong einen Nerv getroffen. Der Circle-Chef sagte Reuters, für einen yuan-gedeckten Stablecoin gebe es eine „riesige Chance“, weil Stablecoins Währungen exportierbar machten und grenzüberschreitende Zahlungen vereinfachten. Genau darin liegt der Kern der Nachricht: Es geht nicht bloß um Krypto, sondern um die Frage, über wessen digitale Schienen Geld künftig international fließt.

Peking will Kontrolle, nicht Wildwuchs

Das eigentliche Gegengewicht zu Allaires Vorstoß kam schon Anfang Februar. Damals bekräftigten die People’s Bank of China und weitere Behörden laut Reuters ihr hartes Vorgehen gegen virtuelle Währungen und untersagten ausdrücklich die nicht genehmigte Offshore-Emission yuan-gebundener Stablecoins. Zugleich machte die Zentralbank klar, dass nur der eigene digitale Yuan als legitime digitale Repräsentation der Landeswährung gilt.

Damit ist die Lage ziemlich klar: Sollte China tatsächlich einen Yuan-Stablecoin zulassen, dann spricht die derzeitige Faktenlage eher für ein streng beaufsichtigtes Instrument als für einen frei zirkulierenden Markt-Token. Wer den Unterschied zwischen privaten Token und staatlichem Digitalgeld besser einordnen will, findet bei Coinspeaker die passenden Grundlagen zu CBDCs.

Warum Allaires Vorstoß gerade jetzt brisant ist

Dass Allaire diese Debatte gerade jetzt forciert, passt zur strategischen Linie von Circle. Reuters beschreibt Stablecoins als zunehmend relevant für Handel und Finanzwesen. Auf X betonte Allaire zuletzt außerdem den weiteren Ausbau des Circle Payments Network und die Skalierung von Stablecoin-Zahlungen. Das unterstreicht, wie Circle das Thema rahmt: nicht als Nischenprodukt für Krypto-Trader, sondern als Infrastruktur für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr.

Für den Markt ist das die eigentliche Pointe. Die Meldung ist kein Beleg für eine liberale Krypto-Wende in China. Belegbar ist bislang nur, dass Allaire eine strategische Öffnung für möglich hält und dass Peking private RMB-Stablecoins derzeit hart begrenzt. Alles darüber hinaus wäre Spekulation. Dafür gibt es zum jetzigen Stand keinen belastbaren Beweis.

Allaire stellte auf X den Ausbau von Circle Payments Network und die weitere Skalierung von Stablecoin-Zahlungen in den Vordergrund. Genau in diesem Rahmen ist auch seine Yuan-These zu lesen: Stablecoins als Infrastruktur, nicht nur als Krypto-Erzählung.

Today, we delivered a major new product launch with the introduction of CPN Managed Payments. As we continue to scale stablecoin payments, and build on the rapid growth we’ve already been seeing on CPN, we found a very strong need from banks, PSPs, fintechs and large tech firms… — Jeremy Allaire – jerallaire.arc (@jerallaire) April 8, 2026