Krypto-Bericht von weißem Haus veröffentlicht: Kein Wort zu Bitcoin-Reserve

Der mit Spannung erwartete Krypto-Bericht des Weißen Hauses ist endlich da – und sorgt sofort für Aufregung. Trotz über 160 Seiten voller Empfehlungen fehlt ein entscheidender Punkt: die geplante Bitcoin-Reserve der USA. Was bedeutet dieses Schweigen für Trumps ehrgeizige Digitalwährungsstrategie?

Die Erwartungen an den neuen Krypto-Bericht der US-Regierung waren hoch. Immerhin hatte Präsident Trump in einem seiner ersten Executive Orders des Jahres 2025 ausdrücklich angeordnet, dass eine nationale Krypto-Reserve geprüft und empfohlen werden solle.

Doch was nun veröffentlicht wurde, wirft mehr Fragen auf als es beantwortet. Der über 160 Seiten starke Bericht enthält kein einziges Wort über eine strategische Bitcoin-Reserve oder eine digitale Asset-Speicherung durch den Staat.



