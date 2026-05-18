Krypto-Experte nennt zwei Top 20 Coins mit 1000 % Kurspotenzial

Das Wichtigste in Kürze

Hyperliquid wächst trotz schwachem Gesamtmarkt weiter bei Volumen und Nutzerzahlen.

Zcash profitiert vom steigenden Interesse an Datenschutz und Privatsphäre weltweit.

Trader Ansem sieht langfristig beide Coins bei über 100 Milliarden Dollar.

Der Altcoin-Markt bleibt 2026 extrem schwierig. Während Bitcoin seine Dominanz weiter ausbaut, kämpfen viele kleinere Kryptowährungen mit schwacher Nachfrage, geringer Liquidität und massivem Verkaufsdruck. Eine klassische Altcoin-Season wie in früheren Zyklen bleibt bislang aus.

Viele Projekte notieren weiterhin deutlich unter ihren Allzeithochs, obwohl sich die Fundamentaldaten teilweise verbessert haben. Dennoch sehen einige Trader weiterhin enormes Potenzial bei ausgewählten Coins. Besonders Projekte mit klarer Technologie, starkem Narrativ und wachsender Nutzung könnten sich vom breiten Markt abheben. Ein bekannter Krypto-Trader nennt nun sogar zwei Top-20-Coins, denen er langfristig eine Bewertung von jeweils über 100 Milliarden US-Dollar zutraut.

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Trader sieht enormes Potenzial bei Zcash und Hyperliquid

Der Krypto-Trader Ansem sorgt aktuell mit einer besonders bullischen Prognose für Aufmerksamkeit. Auf X erklärte er, dass sowohl Zcash als auch Hyperliquid seiner Ansicht nach langfristig zu 100-Milliarden-Dollar-Projekten werden könnten. Damit würde beiden Coins ausgehend vom aktuellen Niveau noch enormes Aufwärtspotenzial bevorstehen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass beide Projekte trotz schwieriger Marktphase zuletzt relative Stärke zeigten.

Während viele Altcoins weiter neue Tiefs markieren, konnten sich sowohl ZEC als auch HYPE vergleichsweise stabil entwickeln. Genau diese relative Stärke gilt unter Tradern oft als wichtiges Signal für institutionelles Interesse und nachhaltiges Momentum. Gleichzeitig profitieren beide Projekte von sehr unterschiedlichen, aber aktuell stark diskutierten Narrativen.

Hyperliquid entwickelt sich immer stärker zum dominierenden Perpetual-DEX im Kryptomarkt, während Zcash vom wachsenden Interesse an Datenschutz und digitaler Privatsphäre profitieren könnte. Für viele Analysten sind genau solche spezialisierten Narrative entscheidend, um sich 2026 gegen die breite Altcoin-Schwäche durchzusetzen.

$ZEC & $HYPE are both $100B assets, i do not have time to convince you if you disagree — Ansem (@blknoiz06) May 15, 2026

Hyperliquid profitiert vom DEX-Boom und institutionellem Interesse

Hyperliquid gehört 2026 zu den spannendsten Projekten im gesamten Kryptomarkt. Die dezentrale Perpetual-Exchange konnte in den vergangenen Monaten ihre Marktstellung massiv ausbauen und zählt inzwischen zu den volumenstärksten Handelsplattformen im Bereich der dezentralen Derivate. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Hyperliquid trotz schwachem Gesamtmarkt weiterhin hohe Aktivität und starkes Nutzerwachstum verzeichnet.

Ein wichtiger Kurstreiber bleibt die HIP-4-Erweiterung. Damit öffnet sich das Netzwerk zunehmend für neue Anwendungen und erweitert seine Infrastruktur deutlich über klassisches Perpetual-Trading hinaus. Viele Anleger sehen darin den nächsten Schritt hin zu einem vollständigen Onchain-Finanzökosystem. Gleichzeitig sorgt die eigene performante Infrastruktur weiterhin für niedrige Gebühren und schnelle Ausführung – ein klarer Vorteil gegenüber vielen Konkurrenzlösungen.

Auch institutionelles Interesse nimmt zu. Zuletzt sorgten Integrationen und Diskussionen rund um größere Börsen und professionelle Handelsplattformen für Aufmerksamkeit. Analysten sehen Hyperliquid zunehmend als ernsthafte Konkurrenz zu zentralisierten Börsen. Das Narrativ rund um dezentrale Derivate bleibt dabei eines der stärksten Themen im aktuellen Marktumfeld.

Hinzu kommt das starke Momentum des HYPE-Tokens selbst. Während zahlreiche Altcoins 2026 weiter unter Druck stehen, zählt HYPE zu den Coins mit vergleichsweise hoher relativer Stärke. Genau diese Kombination aus wachsender Nutzung, klarem Produkt-Market-Fit und starkem Narrativ macht Hyperliquid für viele Trader aktuell besonders interessant.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Zcash setzt auf Privatsphäre und neues Interesse an Privacy-Coins

Auch Zcash erlebt 2026 wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit. Das Privacy-Projekt gehört zu den ältesten Kryptowährungen am Markt und fokussiert sich weiterhin vollständig auf anonyme und vertrauliche Transaktionen. Genau dieses Thema könnte in den kommenden Jahren wieder wichtiger werden.

Während Regulierungen weltweit zunehmen und Blockchain-Überwachung immer stärker diskutiert wird, wächst parallel auch das Interesse an digitaler Privatsphäre. Viele Anleger sehen Privacy-Coins deshalb erneut als möglichen Zukunftsmarkt innerhalb des Kryptosektors. Zcash profitiert zusätzlich davon, dass die Technologie hinter dem Projekt weiterhin als äußerst fortschrittlich gilt. Besonders die eingesetzten Zero-Knowledge-Technologien werden inzwischen weit über den Privacy-Sektor hinaus genutzt. Zudem gewann das Thema Zero-Knowledge-Proofs zuletzt im gesamten Kryptomarkt massiv an Bedeutung.

there is a 0% chance that crypto scales without privacy the most ironic thing in the past year has been that even though avg retail doesn't care about it, it is a top 2 requirement for institutions and they will not come onchain otherwise the last 1,000x — mert (@mert) May 18, 2026

Auch andere bekannte Krypto-Trader verweisen zunehmend auf das Thema Privatsphäre als möglichen Mega-Trend der kommenden Jahre. Analyst Mert erklärte nun, dass Krypto langfristig ohne Privacy nicht skalieren könne. Besonders institutionelle Investoren würden laut seiner Einschätzung Datenschutz und vertrauliche Transaktionen künftig stärker einfordern. Genau deshalb sehen einige Marktbeobachter aktuell enormes Potenzial bei Privacy-Coins wie Zcash. Das Narrativ rund um Zero-Knowledge-Technologien und digitale Privatsphäre gewinnt 2026 im gesamten Markt wieder deutlich an Momentum.