Krypto-Kauf mit Rabatt? Zweitmarkt aktuell günstig – das ist wichtig

Das Wichtigste in Kürze

Kryptowährungen befinden sich im Bärenmarkt, günstiger Einstieg möglich.

Zweitmärkte bieten aktuell Altcoins mit hohem Abschlag an, Interesse bleibt überschaubar.

Maxi Doge zeigt Stärke, spekulative Anleger kaufen Memecoin mit viralem Branding.

Der Kryptomarkt bleibt im Bärenmarkt ein Umfeld für antizyklische Anleger. Bitcoin notiert aktuell bei rund 69.100 US-Dollar und damit noch immer deutlich unter dem Rekordhoch von etwa 126.000 US-Dollar, während viele Altcoins noch wesentlich stärker unter ihren früheren Spitzen handeln.

Genau in solchen Phasen suchen Investoren nach asymmetrischen Chancen: nicht dort, wo Narrative bereits eingepreist sind, sondern dort, wo Bewertungen stark gefallen sind. Neben dem Spotmarkt rückt deshalb auch der Sekundärmarkt stärker in den Fokus. Denn wer dort einsteigt, kauft häufig nicht zum aktuellen Börsenpreis, sondern mit deutlichen Abschlägen auf gesperrte Token, SAFTs oder Anteile aus frühen Finanzierungsrunden.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Günstige Kryptowährungen: Warum der Sekundärmarkt plötzlich so spannend ist

Ein Sekundärmarkt ist vereinfacht gesagt der Markt, auf dem bestehende Ansprüche weiterverkauft werden. Im Krypto-Sektor betrifft das nicht nur bereits frei handelbare Coins, sondern auch gesperrte Token, SAFT-Ansprüche, Team- und Advisor-Allokationen oder Beteiligungen an privaten Web3-Unternehmen. Plattformen wie SecondLane positionieren sich genau in diesem Bereich und beschreiben sich als Anbieter für private Marktliquidität im digitalen Asset-Sektor. Für Käufer kann das attraktiv sein, weil sie vor dem offiziellen freien Handel oder vor späteren Unlocks mit Rabatt einsteigen. Wer günstige Kryptos sucht, könnte hier fündig werden.

Tokens are trading at massive discounts on secondary markets right now. Good reporting by The Block. – Average discount is 40-50%. – Long vesting schedules (3+ years) trade at 60-70%+ discounts.. – Gaming tokens are the worst at ~80% discounts. Main reason is $500M-$1B in… https://t.co/s3AHuUSkPJ pic.twitter.com/bJJ0U4aeUP — Ignas | DeFi (@DefiIgnas) April 6, 2026

Die These des Analysten ist deshalb brisant, weil sie auf einen strukturellen Wandel im Krypto-Kapitalmarkt hinweist. Laut der jüngsten Berichterstattung von The Block, auf die sich Ignas bezieht, wird rund 60 Prozent der Nachfrage im Secondary-Markt inzwischen nur noch mit Abschlag gestellt; der durchschnittliche Discount liegt demnach bei etwa 40 bis 50 Prozent. Besonders hart trifft es lange Vesting-Pläne von mehr als drei Jahren, die laut Bericht teils mit 60 bis 70 Prozent Abschlag gehandelt werden. Gaming-Token gelten sogar als besonders schwach und werden teils mit rund 80 Prozent Discount angeboten.

Zu hohe Verwässerung im Kryptomarkt

Der Kern des Problems ist ein Überangebot. Tokenomist zeigt, dass allein in den kommenden sieben Tagen wieder Token im Wert von mehr als 890 Millionen US-Dollar freigeschaltet werden; in anderen Wochen lagen die angekündigten Unlocks sogar deutlich über 1 Milliarde US-Dollar. Wenn Woche für Woche neue Angebotswellen auf einen Markt treffen, in dem Kapital selektiver wird, sinkt die Bereitschaft, für illiquide oder lang gesperrte Token hohe Bewertungen zu zahlen.

Hinzu kommt ein zweiter Trend: Anleger bevorzugen zunehmend Equity gegenüber Token-Exposure. SecondLane beschreibt in einem gemeinsamen Report mit Delphi Digital selbst, dass Kapital verstärkt in spätere Equity-Deals rotiert. Der Grund ist nachvollziehbar: Equity bietet im Erfolgsfall klassische Exit-Pfade über Übernahmen oder Börsengänge, während Token mit langen Sperrfristen oft beim Unlock zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen.

Entsprechend dürften laut Analyst vor allem jene Token besser abschneiden, die bereits reale Umsätze, überschaubare Lockups und liquide Hedging-Märkte vorweisen können. Der Markt wird also reifer, aber auch deutlich härter in seiner Selektion.

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Presales als zweite Chance für frühe Einstiege: MAXI im Fokus

Eine andere Form des günstigen Einstiegs sind Presales. Das Grundprinzip ist ähnlich reizvoll: Anleger beteiligen sich vor dem eigentlichen Börsenhandel und profitieren häufig von stufenweise steigenden Presale-Preisen. Dadurch können schon vor dem Listing rechnerische Buchgewinne entstehen, sofern das Projekt seine Finanzierung fortsetzt und das Interesse hoch bleibt.

Genau auf dieses Muster setzt Maxi Doge. So wird das Projekt als Dogecoin-inspirierter Memecoin mit starkem Fitness-, Trading- und Leverage-Branding vermarktet, zuletzt konnte der Presale den Meilenstein von 4,725 Millionen US-Dollar übertreffen.

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Spannend ist dabei weniger ein fundamentaler Utility-Ansatz als die Positionierung. Maxi Doge versucht, nicht einfach nur ein weiterer Hunde-Coin zu sein, sondern verkauft sich als aggressivere, viralere und „stärkere“ Version des klassischen Dogecoin-Narrativs. Dieses Branding passt in ein Marktumfeld, in dem spekulative Anleger trotz Bärenmarkt weiter nach Coins mit klarer Story und Community-Zugkraft suchen. Das Projekt wird in Berichten als bodybuilding- oder gym-inspiriertes Meme-Konzept beschrieben, das sich bewusst an Trader-Kultur, Risikofreude und Social-Media-Dynamik anlehnt. Gerade im Memecoin-Segment ist das oft wichtiger als klassische Fundamentaldaten.

Zusätzlich kommen Presale-Mechaniken ins Spiel, die für frühe Käufer attraktiv wirken sollen. So gibt es stufenweise steigende Presale-Preise und Staking-Renditen, die immer noch über 60 Prozent APY liegen. Genau das ist für riskoaffine Anleger der Reiz: niedrige Ausgangsbewertung, sichtbare Anfangsnachfrage und eine Mechanik, die frühe Teilnahme belohnt.

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