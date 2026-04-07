Krypto-Wale kaufen wieder diesen Dino-Altcoin

Das Wichtigste in Kürze

Krypto-Wale bauen ihr Engagement bei Cardano erneut aus, ADA fällt trotzdem aus Top 10.

Langfristig war ADA kein gutes Investment, Kurs über 90 % vom ATH entfernt.

Bitcoin Hyper möchte L2 zu Bitcoin bringen, Krypto-Wale steigen frühzeitig ein.

Der Kryptomarkt bleibt hochdynamisch. In den Top 100 wechseln die Favoriten immer wieder, weil Kapital im Altcoin-Segment schnell von einem Narrativ zum nächsten rotiert. Trotzdem gibt es einige ausgewählte Dino-Coins, die sich über Jahre im Markt behauptet haben und trotz schwacher Phasen weiter Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Genau dazu zählt Cardano. Zwar ist ADA zuletzt aus den Top 10 gefallen und notiert weiter rund 90 Prozent unter dem Allzeithoch, doch on-chain mehren sich wieder konstruktive Signale. Vor allem größere Marktteilnehmer scheinen sich zuletzt verstärkt zu engagieren.

Das macht den Altcoin in einem selektiven Marktumfeld wieder spannender.

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Santiment: ADA-Wale erreichen Viermonatshoch

Die jüngsten Daten von Santiment zeichnen bei Cardano ein klares Bild: Die Zahl der Wallets mit mindestens 10 Millionen ADA ist auf 424 gestiegen und markiert damit den höchsten Stand seit vier Monaten. Laut Santiment entspricht das einem Anstieg von 5,2 Prozent innerhalb von nur neun Wochen.

Das ist bemerkenswert, weil eine solche Entwicklung auf eine zunehmende Konzentration bei sehr kapitalstarken Marktteilnehmern hindeutet. Gerade in schwachen oder richtungslosen Marktphasen wird oft genau beobachtet, ob Wale akkumulieren oder eher verteilen.

🐳 Cardano's number of wallets holding at least 10M $ADA tokens has ballooned to a 4-month high of 424, a +5.2% rise in 9 weeks. Even though it has not decoupled from other altcoins yet in 2026, its market value is +11% since it bottomed out back on February 5th. pic.twitter.com/5HgvwadvsQ — Santiment (@santimentfeed) April 6, 2026

Auch die Grafik unterstreicht diese Entwicklung gut. Während sich der ADA-Kurs in den vergangenen Wochen eher seitwärts bis schwächer bewegte, zog die grüne Linie der Großwallets sukzessive nach oben. Genau diese Divergenz ist spannend: Der Preis sendet noch kein klares bullisches Signal, doch große Adressen bauen ihre Positionen weiter aus. Santiment verweist zudem darauf, dass Cardanos Marktwert seit dem lokalen Tief vom 5. Februar bereits um 11 Prozent gestiegen ist.

Noch hat sich ADA nicht klar vom restlichen Altcoin-Markt abgekoppelt. Doch wenn große Adressen in dieser Phase weiter aufstocken, kann das ein frühes Indiz dafür sein, dass größere Investoren auf eine spätere Neubewertung setzen.

Glassnode: Die HODL-Cave zeigt weiter schwache Langfrist-Renditen

Ebenso spannend ist die Glassnode-Metrik „HODL Cave“ für ADA. Diese Kennzahl analysiert historische Renditen über unterschiedliche Haltedauern und zeigt, wie sich das Chancen-Risiko-Profil eines Assets für Investoren verändert, je länger sie halten. Auf der x-Achse steht die Haltedauer in Tagen, auf der y-Achse die historisch beobachtete Renditeverteilung in verschiedenen Perzentilen. Vereinfacht gesagt zeigt die Metrik also, welche Renditen Anleger in der Vergangenheit typischerweise erzielt hätten, wenn sie ADA über einen bestimmten Zeitraum gehalten haben.

Aktuell ist das Signal bei ADA eher ernüchternd. Am rechten Rand der Grafik, also bei einer Haltedauer von 2.955 Tagen, liegt der Median nur bei 0,76x. Das bedeutet: Wer über einen so langen Zeitraum hielt, erzielte historisch zuletzt im Median keinen Gewinn, sondern läge sogar unter dem ursprünglichen Einsatz. Selbst die höheren Perzentile liegen nur im Bereich um 0,83x bis 0,85x. Das zeigt, wie stark die Kursverluste seit den Hochphasen auf die Langfrist-Performance drücken.

Dies zeigt auch, wie tief die Bewertung aus historischer Sicht bereits gefallen ist. Genau in solchen Phasen beginnen Wale oft wieder selektiv zu akkumulieren.

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Wale setzen nicht nur auf große Altcoins: HYPER rückt in Fokus

Die jüngste Entwicklung bei Cardano zeigt, dass Wale auch im aktuellen Marktumfeld gezielt Positionen aufbauen. Das gilt nicht nur für etablierte Altcoins, sondern immer wieder auch für kleinere Projekte mit spekulativem Charakter. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin Hyper. Dort haben sich im Presale bereits früh größere Anleger beteiligt, was zumindest auf ein erhöhtes Interesse an dem Konzept hindeutet.

Inhaltlich setzt Bitcoin Hyper auf eine Layer-2-Idee rund um Bitcoin. Die Solana Virtual Machine soll Entwickler anziehen, weil damit ein performantes Umfeld für Anwendungen geschaffen werden soll. Zugleich sollen sich Wrapped Bitcoin über eine Bridge auf der L2 nutzen lassen. Das Ziel ist ein vielseitigeres Ökosystem, das mehr Funktionen auf Bitcoin ermöglicht und damit einen zusätzlichen Nutzen jenseits des klassischen Wertspeicher-Narrativs schaffen will.

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Gerade diese Verbindung aus Bitcoin als Basisschicht und einer schnelleren Ausführungsumgebung ist es, worauf viele spekulative Anleger derzeit schauen. Wenn ein Projekt es schafft, Entwickler, Liquidität und Anwendungen in ein solches Modell zu ziehen, könnte daraus eine interessante Nische entstehen.

Hinzu kommt, dass im Presale laut Projekt weiter Kapital eingesammelt wird und der Preis bereits wieder steigt. Dadurch sind erste Buchgewinne möglich. Ebenfalls ein Thema bleibt das Staking, bei dem aktuell noch eine Rendite von 36 Prozent APY in Aussicht gestellt wird. Für risikofreudige Anleger kann das reizvoll wirken.

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