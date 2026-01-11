Krypto Nachrichten: Das bringt die kommende Woche für Bitcoin und den Altcoin-Markt

Das Wichtigste in Kürze

Die neue Handelswoche könnte für den Kryptomarkt wegweisend werden. Während Bitcoin weiterhin knapp über der Marke von 90.000 $ konsolidiert und viele Altcoins Stärkezeichen zeigen, stehen mehrere makroökonomische Großereignisse an, die das Marktumfeld deutlich verändern könnten. Von Inflationsdaten über Arbeitsmarktsignale bis hin zu wichtigen Fed-Ankündigungen: In den kommenden Tagen entscheidet sich, ob auf die aktuelle Ruhe eine Fortsetzung der Seitwärtsphase oder der Auftakt zu deutlich mehr Volatilität folgt.

Altcoins könnten in der kommenden Woche weiter an Momentum gewinnen

In der zurückliegenden Woche gab es am Kryptomarkt einige spannende Entwicklungen. Während Bitcoin weiter über dem 90.000-$-Niveau konsolidierte, waren bei einigen Altcoins extrem starke Kursbewegungen zu beobachten. Der Kurs von POL stieg im Wochenvergleich um 43,6 %, RENDER legte knapp 30 % zu und auch VIRTUAL gewann in den letzten 7 Tagen rund 25 % an Wert. Gleichzeitig steht der Altcoin-Season-Index wieder über 50 Punkten und zeigt damit erneut relative Stärke von Altcoins gegenüber BTC.

Kommende Woche wird es nun besonders spannend sein zu beobachten, wie sich diese mögliche Altcoin-Season weiter entfaltet und ob es zum Jahresbeginn 2026 tatsächlich zu einem erneuten Boom unter den kleineren Kryptowährungen kommt. Anleger sollten dabei vor allem den Fear-and-Greed-Index, den Altcoin-Season-Index sowie die Kursentwicklung der Top-Altcoins im Auge behalten. Der Fear-and-Greed-Index war in den letzten Wochen bereits deutlich angestiegen und notiert mit 40 Punkten erstmals seit mehreren Monaten wieder im neutralen Bereich. Sollte sich dieser Trend fortsetzen und der Wert über 60 Punkte steigen, wäre das ein klarer Hinweis auf zunehmende Risikobereitschaft am Markt.

Ähnliches gilt für den Altcoin-Season-Index. Steigt er über die relevante Marke von 75 Punkten, befindet sich der Markt strukturell wieder in einer Altcoin-Season, in der diese Kryptowährungen Bitcoin kursseitig outperformen. Abgesehen von diesen krypto-intrinsischen Entwicklungen sind es vor allem makroökonomische Events, die Bitcoin und den Rest des Marktes in der kommenden Woche bewegen könnten.

Diese makroökonomischen Events werden in den kommenden Tagen relevant für Krypto

Am Montag steht eine wichtige FOMC-Rede an, die relevant ist, weil jede Andeutung zu Zinssenkungen oder Bilanzpolitik die Märkte beeinflusst. Dovishe Töne lassen Risiko-Assets oft steigen, während hawkishe Aussagen zu Verlusten führen können. Dienstag folgt der CPI-Report der US-Wirtschaft. Der Verbraucherpreisindex gilt als eine der wichtigsten Inflationskennzahlen, erwartet wird ein Wert von 2,7 %. Fällt der CPI so aus oder niedriger, wäre das bullisch für Kryptowährungen, da ein Inflationsrückgang die Chance auf weitere Zinssenkungen erhöht.

Mittwoch stehen mit den PPI-Daten die nächsten wichtigen Wirtschaftskennzahlen an. Der Produzentenpreisindex zeigt die Preisentwicklung auf Unternehmensebene und fungiert oft als Frühindikator für zukünftige CPI-Trends. Auch hier gilt: Werte im Rahmen der Erwartungen oder darunter wären positiv für den Kryptomarkt.

Am Donnerstag folgen die Jobless Claims. Erwartet werden 215.000 neue Arbeitslose. Sollten die Daten schlechter ausfallen, könnte das paradoxerweise kurzfristig bullisch für Krypto sein, da ein schwächerer Arbeitsmarkt Rezessionssorgen verstärkt und die Fed damit zu einer weniger strikten Geldpolitik gedrängt werden könnte. Am Freitag wird schließlich der aktuelle Stand der Fed-Bilanz veröffentlicht. Steigt die Bilanzsumme, erhöht das die Liquidität und begünstigt Risiko-Assets. Sinkt sie, wäre dies eher belastend.

Bitcoin Hyper Presale könnte in der kommenden Woche in die finale Phase gehen

Neben der möglichen Altcoin-Season und den makroökonomischen Trends dürften in der kommenden Woche auch wieder junge Kryptoprojekte verstärkt in den Fokus rücken. Besonders relevant ist hier weiterhin der Presale von Bitcoin Hyper. Die native Kryptowährung HYPER wird aktuell zu einem Vorverkaufspreis von 0,013565 $ angeboten, und erst kürzlich wurde die Marke von 30 Millionen $ an Presale-Funding überschritten. Damit gehört Bitcoin Hyper zu den erfolgreichsten Presale-Projekten des Jahres. Der Einstieg ist sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen möglich, und die im Vorverkauf erworbenen Coins können anschließend für eine jährliche Rendite von bis zu 38 % gestakt werden.

Mittlerweile dürfte sich der Presale dem Ende annähern, und in der kommenden Woche könnte die Bekanntgabe des offiziellen Enddatums sowie erster Börsenlistings erfolgen. Der Hype ist groß, da die Entwickler das Ziel verfolgen, mit Bitcoin Hyper die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin zu schaffen. Die Basis bildet die Solana Virtual Machine, wodurch Solanas Effizienz mit Bitcoins Marktposition kombiniert werden soll. Da Bitcoin-Transaktionen heute vergleichsweise langsam und teuer sind, werden viele Use Cases, abgesehen vom digitalen Wertspeicher, eingeschränkt. Eine Layer-2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte das grundlegend ändern, indem Transaktionen ausgelagert und deutlich beschleunigt werden. Gelingt die Umsetzung wie geplant, hätte Bitcoin Hyper erhebliches Wachstumspotenzial.

