XRP Prognose: Crash in Richtung 1-$-Support oder nächste 3-$-Rallye – das sagen Chart und Analysten

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Nach den jüngsten Schwankungen zwischen 1,78 $ und 2,40 $ fragen sich viele Anleger, ob XRP vor einer weiteren Korrektur in Richtung des psychologisch wichtigen 1-$-Supports steht, oder ob der jüngste Ausbruch aus dem Abwärtstrend den Startschuss für eine neue Rallye bis über 3 $ liefert. Analysten und Chartindikatoren senden derzeit widersprüchliche Signale, was die Lage besonders spannend macht.

XRP tradet nach volatilem letzten Jahr bei 2,09 $

Der Ripple Coin XRP wurde in den letzten Monaten von den Abwertungen des Kryptomarktes negativ beeinflusst. Nachdem der Kurs im Juli noch einen mehrjährigen Höchststand von 3,65 $ erreicht hatte, war er in der zweiten Jahreshälfte 2025 größtenteils rückläufig. Schon im Sommer fiel er wieder unter die 3-$-Marke zurück und zum Jahresende folgte schließlich ein Einbruch unter den 2-$-Support. Am 19. Dezember erreichte XRP so sogar ein Tiefststand von 1,78 $.

Vorausgegangen war Ende 2024 ja ein historischer XRP-Boom. Ausgelöst durch die positiven Implikationen von Donald Trumps Präsidentschaftswahlgewinn schoss die Bewertung des Ripple Coins hier von 0,5 $ auf über 3 $ in die Höhe. Inzwischen ist von dieser Euphorie jedoch nicht mehr viel zu spüren. Zwar gelang es den Ripple-Bullen, den Kurs zum Jahresbeginn 2026 erneut über 2 $ in die Höhe zu treiben, doch nach wie vor befindet sich der Ripple Coin in einer charttechnisch extrem unsicheren Situation, bei der die Analystenmeinungen für die weitere Entwicklung stark auseinandergehen.

Folgt eine 4-$-Rallye oder droht ein Crash unter 2 $?

Auf der optimistischen Seite stehen Analysten wie beispielsweise Steph Is Crypto. Der weist in einem jüngsten Post auf X darauf hin, dass sich der Ripple Coin bereits seit Oktober in einem klaren Abwärtstrend befunden hatte. Der Trendkanal hatte zuletzt eine obere Widerstandslinie bei circa 1,9 $. XRP ist durch den Schwung vom Jahresbeginn ein klarer Ausbruch über dieses Widerstandsniveau gelungen. So stieg der Kurs zum 6. Januar zeitweise auf 2,4 $ an.

Der jüngste Rückfall auf die 2,1-$-Marke könnte Steph Is Crypto zufolge demnach nichts anderes als ein Retest sein, bevor es für den Ripple Coin weiter aufwärts in Richtung 3- oder sogar 4-$-Marke geht. Dem gegenüber stehen jedoch Einschätzungen, wie beispielsweise die von Ali Martinez. Er verweist darauf, dass XRP durch den Anstieg und den kurz darauf folgenden Wertverfall der letzten Tage eine sogenannte Gravestone-Doji-Chartkerze gezeichnet hat.

$XRP appears to be printing a gravestone doji. Not a great look! pic.twitter.com/e5m4hf0lie — Ali Charts (@alicharts) January 10, 2026

Eine solche Kerze entsteht, wenn ein Kurs intra-week stark ansteigt, bis zum Wochenende jedoch wieder nahezu auf das Ausgangsniveau zurückfällt. In der Charttheorie gilt dies als bearisches Vorzeichen, weil es darauf hindeutet, dass Käufer an hohen Kursniveaus komplett ausgestoppt wurden und der Verkaufsdruck überwiegt. Für Martinez könnte XRP dementsprechend ein erneuter Rücksetzer auf den 2-$-Support oder sogar eine noch größere Korrektur bevorstehen.

Das Ganze wird natürlich auch maßgeblich von der Entwicklung des restlichen Kryptosektors beeinflusst. Falls BTC sich weiter über 90.000 $ hält und im weiteren Verlauf des Januars wieder über 100.000 $ steigen kann, würde dies auch für Altcoins wie XRP starke Ausgangsvoraussetzungen für einen bullischen Trendwechsel schaffen. Von einer solchen Situation könnten dann, abgesehen von XRP, jedoch vor allem auch jüngere Krypto-Projekte profitieren, die sich im Gegensatz zum Ripple Coin noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

Viele Investoren setzen jetzt lieber auf junge Investitionsalternativen wie HYPER

Ein spannendes Beispiel stellt hier heute unter anderem Bitcoin Hyper dar. Anlegern wird gerade noch die Möglichkeit geboten, in die native Kryptowährung HYPER zu einem rabattierten Kurs von 0,013565 $ einzusteigen. Der Token befindet sich nämlich noch in der Presale-Phase. Das bedeutet, dass ein Teil der gesamten Coin-Allokation gerade zum rabattierten Kurs an die Community verkauft wird.

Wer bereit ist, die mit einem Presale-Investment einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen, sichert sich so einen besonders günstigen Einstieg mit maximalem Renditepotenzial. Zudem können die im Vorverkauf erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 38 % gestakt werden. Über den Vorverkauf kamen inzwischen schon über 30 Millionen $ an Presale-Funding zusammen. Das Interesse an Bitcoin Hyper ist vor allem daher so groß, da die Entwickler das Ziel verfolgen, mit Bitcoin Hyper die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin zu machen.

Schließlich verfügt das BTC-Ökosystem noch über keine L2-Lösung, obwohl das Netzwerk schon lange an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Bitcoin-Transaktionen dauern lange in der Abwicklung und kosten teils mehrere Dollar. Das schränkt die Use Cases von BTC über die Hauptfunktion als digitaler Wertspeicher hinaus deutlich ein. Mit Bitcoin Hyper soll sich das ändern.

Auf der Solana Virtual Machine aufbauend könnten Transaktionen in Zukunft ausgelagert und beschleunigt abgewickelt werden. Entsprechend groß ist der Mehrwert, den viele Anleger heute in Bitcoin Hyper sehen, und das Wachstumspotenzial, das sie der nativen Kryptowährung zuschreiben.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.