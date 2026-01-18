Krypto Nachrichten: Diese Themen werden kommende Woche für Bitcoin und Altcoins relevant

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Der Krypto-Markt startet mit Momentum in die zweite Jahreshälfte 2026. In der kommenden Woche kommen gleich mehrere Faktoren zusammen, die für Bitcoin und Altcoins richtungsweisend sein könnten. Neben großen Token Unlocks, die bei vielen Altcoins zu starkem Verkaufsdruck führen könnten, rücken auch regulatorische Themen wie der Clarity Act in den Fokus. Außerdem wird auch das Weltwirtschaftsforum in Davos möglicherweise relevant werden. Übergeordnet stellt sich zudem die Frage, wie sich die sich derzeit anbahnende Altcoin-Season im Verlauf der kommenden sieben Tage weiterentwickelt.

Massive Token Unlocks bei ZRO und BGB

Bei Token Unlocks handelt es sich ja um Ereignisse, bei denen Krypto-Projekte Monate nach dem initialen Launch eines Coins einen bisher zurückgehaltenen Teil des gesamten Supplys zum Handel freigeben. Solche Ereignisse gehen oft mit erhöhtem Verkaufsdruck einher, da Anleger nun eben auf ihre Coins zugreifen und diese am Markt veräußern können. In der kommenden Woche steht am 20. Januar direkt ein großer Belastungstest für das Projekt LayerZero mit seinem Coin ZRO an.

An diesem Tag werden nämlich 25–26 Millionen ZRO Coins für den Handel freigegeben. Das entspricht immerhin 6 % der gesamten zirkulierenden Menge. Dieser relative Angebotsanstieg könnte kurzfristig Verkaufsdruck auslösen und die eigentlich gerade erst angelaufene ZRO-Rallye zum Stocken bringen. ZRO ist ein Coin, der seit Juni 2024 am Markt besteht und seitdem eine mehr oder weniger kontinuierliche Entwertung erfahren hat. Von einem All Time High bei 7,5 $ fiel der Kurs am 10. Oktober 2025 auf einen Allzeittiefststand von 0,9 $ zurück.

Inzwischen ist ZRO jedoch wieder im Erholungsmodus. Über die letzten Monate hat sich im Chart ein W-Pattern gebildet, dessen obere Widerstandslinie nun bereits durchbrochen werden konnte. Im Monatsvergleich ging es für den Coin um über 30 % aufwärts und heute handelt ZRO wieder bei über 1,7 $. Am 20. Januar wird sich zeigen, ob sich dieser Trend fortsetzt oder es zu erneuten Kurseinbrüchen kommt.

Ein weiterer massiver Token Unlock steht auch für den Bitget-Token BGB an. Gegen Ende der kommenden Woche werden über 140 Millionen BGB Coins freigeschaltet. Das ist ein noch größerer Token Unlock als beim LayerZero Coin ZRO. Schließlich beläuft sich der gesamte zirkulierende Supply von BGB derzeit auf circa 700 Millionen Coins, und 140 Millionen BGB entsprechen rund 20 % des zirkulierenden Supplys.

Bei BGB besteht jedoch die Besonderheit, dass Bitget auch Token Burns durchführt und ein Teil des neuen Verkaufsdrucks durch Token Burns abgefedert werden könnte. Noch ist jedoch nicht klar, ob und in welchem Umfang diese Token Burns im Kontext des massiven Token Unlocks hochgefahren werden. Auch BGB war zuletzt auf Tiefststände zurückgefallen, von denen sich der Coin nun wieder zu erholen beginnt. Von einem Bottom bei circa 3,4 $ ging es für BGB immerhin wieder auf 3,77 $ aufwärts.

Clarity Act und Weltwirtschaftsforum rücken in den Fokus

In regulatorischer Hinsicht könnte die kommende Woche News zum sogenannten Clarity Act in den USA bringen. Der wurde gerade erst in mehreren Senatsausschüssen verschoben, da es Konflikte zwischen Krypto-Unternehmen, der Bankenlobby, Verbraucherschützern und SEC-nahen Politikern gab. Ziel des Clarity Acts ist es ja endlich einen regulatorisch klaren Rahmen für Kryptowährungen zu schaffen, der erstmals ganz klar rechtlich festlegt, welche Behörde zuständig ist und welche Assets als Wertpapier oder als Commodity gelten.

Coinbase CEO Brian Armstrong says they’re „currently working on“ figuring out a deal with banks to help advance the crypto market structure legislation (clarity act). Expect the US Senate Banking Committee markup vote soon. 📃 🪙 🗳 🇺🇸 pic.twitter.com/fGUPkC3K2L — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) January 18, 2026

Dementsprechend könnte der Clarity Act wichtige regulatorische Klarheit bringen und die Krypto-Adaption weiter vorantreiben. Es ist zwar nicht sicher, ob die kommende Woche Fortschritte in Sachen Umsetzung des Clarity Acts bringt, doch Anleger sollten diese Entwicklung auf jeden Fall im Blick behalten.

Außerdem findet zwischen dem 19. und 23. Januar auch das jährliche Weltwirtschaftsforum in Davos statt, bei dem Themen wie Digitalisierung, KI, Cybersecurity und vor allem die Zukunft der globalen Finanzinfrastruktur besprochen werden. Krypto ist hier zwar kein Hauptthema, doch trotzdem könnten von CEOs, Tech-Unternehmern und Politikern wichtige Aussagen fallen, die ein Risk-On-Narrativ stärken, beziehungsweise Unsicherheit gegenüber Kryptowährungen schüren. Auch hier sollten Investoren also genau verfolgen, welche krypto-relevanten Entwicklungen es gibt.

🚨 BREAKING NEWS 🚨 A major week is coming up. The World Economic Forum meets in Davos from January 19 to 23, 2026 🇨🇭 Ripple CEO Brad Garlinghouse will attend, along with U.S. President Donald Trump. This matters. #XRP 🇺🇸 pic.twitter.com/xrFTXcggtD — John Squire (@TheCryptoSquire) January 17, 2026

Altcoin-Season könnte weiter an Fahrt aufnehmen

Relevant wird schließlich auch, wie und ob sich eine Altcoin-Season in der kommenden Woche weiterentwickelt. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Kryptowährungen wie DASH, CHZ und einige mehr bereits massive Kursgewinne einfahren und ihren Kurs teilweise sogar verdoppeln können. Gleichzeitig ist das Marktsentiment laut Fear-and-Greed-Index wieder auf 50 Punkte und damit in den neutralen Bereich geklettert.

Allerdings ist der Altcoin-Season-Index mit 24 von 100 Punkten noch weit von einer Altcoin-Season bei über 75 Punkten entfernt und wenn, dann befinden wir uns erst ganz am Anfang einer derartigen pro-Altcoin-Entwicklung. Sollte BTC in der kommenden Woche weiter über 95.000 $ konsolidieren und Altcoins, angeführt von ETH, wieder stärkere Gewinne einfahren können, würde dies das Altcoin-Season-Narrativ auf jeden Fall weiter stärken. Von einer solchen Entwicklung könnten dann vor allem auch junge Krypto-Projekte profitieren, die sich heute noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

Ein spannendes Beispiel ist hier unter anderem Bitcoin Hyper. Dessen Coin HYPER befindet sich derzeit noch im Presale, also vor dem ersten Börsenlisting. Der konnte jedoch schon einiges an Momentum aufbauen und über 30 Millionen Dollar an Funding anziehen. Anleger haben hier gerade noch die Möglichkeit, sich den Coin zu einem besonders günstigen Einstiegspreis zu sichern, wenn sie bereit sind, die mit einem Presale-Investment einhergehenden Risiken zu nehmen.

Das Interesse ist groß, da die Entwickler das ambitionierte Ziel verfolgen, echten Mehrwert für das Bitcoin-Ökosystem zu schaffen, indem sie die erste Layer-2-Blockchain für BTC entwickeln. So sollen Bitcoin-Transaktionen in Zukunft beschleunigt über die L2-Chain abgewickelt und die L1-Bitcoin-Chain damit entlastet werden können.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.