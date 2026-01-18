XRP Prognose: Wale kaufen und institutionelle Investoren akkumulieren – steht bald der nächste Aufschwung bevor?

Das Wichtigste in Kürze

Nach Monaten im Abwärtstrend zeigen sowohl On-Chain-Daten als auch ETF-Zuflüsse bei XRP ein deutlich steigendes Kaufinteresse. Institutionelle Investoren akkumulieren seit Wochen kontinuierlich, und auch die größten XRP-Wale haben zuletzt zweistellige Millionenbeträge zugekauft. Während sich der Kurs aktuell in einer engen Konsolidierungszone stabilisiert, stellt sich die Frage: Steht XRP kurz vor dem nächsten größeren Aufschwung?

XRP konsolidiert heute wieder stabil über 2 Dollar Support

Der Ripple-Coin XRP hat sich seit Juli 2025 in einem klaren Abwärtstrend befunden. Damals konnten die Bullen zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Kurse nahe dem Allzeithoch von 2018 bei 3,84 Dollar erreichen. Konkret ging es im Rahmen der Rallye auf bis zu 3,65 Dollar aufwärts. Es gelang jedoch nicht, den früheren Höchststand zu toppen.

Stattdessen nahm das Kaufinteresse ab, und in den folgenden Monaten dominierten Verkäufer den Markt. Eine Reihe von tieferen Tiefs und tieferen Hochs führte zu einem abwärtsgerichteten Trendkanal, der im Dezember 2025 schließlich in Tiefstwerten von unter 1,8 Dollar gipfelte. Hier fanden die Bullen jedoch Support, und zum Jahreswechsel setzte auch bei XRP erneutes Kaufinteresse ein. Vor allem in den Tagen vom 1. bis zum 6. Januar kam es dadurch zu einer starken Rallye, die den Ripple-Coin binnen kürzester Zeit wieder auf 2,4 Dollar katapultierte.

Seit dem 8. Januar befindet sich XRP nun in einer engen Konsolidierungsrange zwischen 2,04 und 2,15 Dollar, wobei es bisher weder den Bullen noch den Bären gelingt, klar die Oberhand zu gewinnen.

Wale investieren und institutionelle Investoren kaufen in Millionenhöhe XRP-Coins

Jetzt verdichten sich jedoch die Hinweise darauf, dass die größten Marktteilnehmer auf weitere Kurssteigerungen bei XRP setzen. Das geht unter anderem aus den Daten der XRP-Spot-ETFs hervor, welche es institutionellen Investoren seit November 2025 erlauben, XRP zu akkumulieren. Die ETFs haben seit dem 8. Januar nämlich kontinuierlich Nettozuflüsse verzeichnet. Dabei fließen tagtäglich mehrere Millionen Dollar an Investitionen in XRP, was für erhöhten Kaufdruck sorgt.

Gleichzeitig machte der Analyst Ali Martinez jüngst darauf aufmerksam, dass XRP-Wale im Akkumulationsmodus sind. Daten von Santiment zufolge haben die großen Marktteilnehmer allein im Verlauf der letzten Woche 50 Millionen XRP mit einem Gegenwert von über 100 Millionen Dollar gekauft. Der Trend spricht dafür, dass die größten Marktteilnehmer, die tendenziell auch über die tiefsten Markteinblicke verfügen, vom Wachstumspotenzial von XRP überzeugt sind.

Whales have accumulated more than 50 million $XRP over the past week! pic.twitter.com/YoLnh7Y21t — Ali Charts (@alicharts) January 16, 2026

So könnte es jetzt für XRP weitergehen

Kurs­technisch ist XRP mit der Rallye zum Jahresbeginn auch ein struktureller Ausbruch aus dem vorangegangenen abwärtsgerichteten Trendkanal gelungen. Die derzeitige Konsolidierung könnte dabei lediglich ein Retest des 2-Dollar-Supports sein, bevor es weiter aufwärtsgeht. Wichtig wäre dementsprechend, dass die 2-Dollar-Supportmarke hält, welche ja bereits im Jahr 2025 das wichtigste strukturelle Unterstützungsniveau von XRP war. Sollte die 2-Dollar-Marke halten und im Verlauf der kommenden Woche verstärkter Aufdruck von XRP-Investoren aufkommen, wäre es zunächst das Ziel, das bisherige Wochenhoch bei 2,4 Dollar zu überwinden.

Falls auch das gelingt, hätten die Bullen sowohl ein Higher Low als auch ein Higher High im Chart etabliert und damit eine bullische Trendwende vollzogen. Dann könnte es in der zweiten Januarhälfte schnell über 2,5 Dollar und in Richtung 3-Dollar-Widerstand gehen. Das Ganze hängt natürlich auch maßgeblich vom Rest des Kryptomarktes ab. Falls Bitcoin seine Rallye in Richtung 100.000 Dollar fortsetzt, ist das positive Szenario für XRP auf jeden Fall realistisch.

Fällt BTC wider Erwarten in Richtung 90.000 Dollar oder sogar darunter zurück, sieht es jedoch auch für den Ripple-Coin schlecht aus, und es könnte zu einem erneuten Rücksetzer unter 2 Dollar kommen. Bei einem Investment zum aktuellen Zeitpunkt sollten Anleger sich auf jeden Fall des Umstands bewusst sein, dass es sich bei XRP um die fünftgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von weit über 100 Milliarden Dollar handelt. Prognosen, die ein 10x oder 100x vom aktuellen Kursniveau antizipieren, sind insofern eher unseriös, als sie unrealistisch große Kapitalzuflüsse in XRP voraussetzen.

Anleger, die bereit sind, riskant zu investieren und nach Coins mit höherem Renditepotenzial suchen, wenden sich daher eher jüngeren Investitionsalternativen zu, die sich im Gegensatz zum Ripple-Coin noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

HYPER als junge Investitionsalternative zu etablierten Coins wie XRP?

HYPER vom dahinterstehenden Projekt Bitcoin Hyper. Die Entwickler dieses Projektes verfolgen das Ziel, echten Mehrwert für das gesamte Bitcoin-Ökosystem zu schaffen, indem sie eine Layer-2-Blockchain entwickeln. So sollen Transaktionen in Zukunft ausgelagert und beschleunigt abgewickelt werden können. Eine Kryptowährung, auf die dies zutrifft, ist derzeit unter anderemvom dahinterstehenden Projekt Bitcoin Hyper. Die Entwickler dieses Projektes verfolgen das Ziel, echten Mehrwert für das gesamte Bitcoin-Ökosystem zu schaffen, indem sie eine Layer-2-Blockchain entwickeln. So sollen Transaktionen in Zukunft ausgelagert und beschleunigt abgewickelt werden können. Das ist insofern relevant, als Bitcoin-Transaktionen in den letzten Jahren aufgrund der gestiegenen Nachfrage immer langsamer geworden sind. Teils dauert es Minuten oder sogar Stunden, bis Bitcoins verschickt sind, und kostet mehrere Dollar. Bitcoin Hyper soll das ändern und baut dafür auf der Solana Virtual Machine auf.

So können Transaktionen in Zukunft ein Vielfaches schneller abgewickelt werden, was wiederum starken Mehrwert für das gesamte Bitcoin-Ökosystem schaffen könnte. Interessant für Anleger ist nun vor allem, dass Bitcoin Hyper über eine native Kryptowährung namens HYPER verfügt, die sich derzeit noch im Presale befindet. Das heißt, dass Anleger hier noch vor dem ersten Börsenlisting einsteigen können. Presale noch läuft. Der Vorverkauf hat schon über 30,7 Millionen Dollar an Funding generiert und der Einstiegspreis liegt lediglich bei 0,013595 Dollar. Es kann sowohl per Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen investiert werden, wobei nicht klar ist, wie lange dernoch läuft.

