Krypto Nachrichten: Internet Computer bekommt Only-AI-Apps

Das Wichtigste in Kürze

KI und Blockchain verschmelzen zunehmend zu autonomen digitalen Ökosystemen.

Internet Computer setzt auf manipulationssichere KI-Cloud direkt onchain.

Bitcoin-L2 könnte KI-Anwendungen erstmals mit Bitcoin-Infrastruktur verbinden.

Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen zählen zu den dominierenden Technologietrends der letzten Jahre. Nun wachsen beide Bereiche immer stärker zusammen. Während KI enorme Fortschritte bei Automatisierung, Datenanalyse und Softwareentwicklung ermöglicht, liefert die Blockchain-Technologie die passende Infrastruktur für transparente, dezentrale und manipulationssichere Systeme.

Genau diese Kombination weckt derzeit große Fantasie am Markt. Denn autonome KI-Agenten könnten künftig Zahlungen selbstständig ausführen, Apps verwalten oder ganze Geschäftsprozesse automatisieren – ohne zentrale Kontrolle. Blockchain-Netzwerke sorgen dabei für Eigentumsrechte, Sicherheit und nachvollziehbare Abläufe. Viele Analysten sehen darin eine enorme Symbiose mit langfristigem Potenzial.

Besonders gefragt sind aktuell Projekte, die KI direkt mit dezentraler Cloud-Infrastruktur verbinden. Denn gerade hier entstehen neue Anwendungsfelder rund um autonome Apps, dezentrale Datenverarbeitung und KI-gestützte Onchain-Dienste.

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Internet Computer will KI-Apps autonom auf die Blockchain bringen

Mit dem neuen „Cloud Engines“-Ansatz geht das Projekt Internet Computer (ICP) nun den nächsten Schritt bei der Verbindung von KI und Blockchain-Technologie. Hinter dem Netzwerk steht die DFINITY Foundation, die bereits seit Jahren an einer vollständig dezentralen Internet- und Cloud-Infrastruktur arbeitet. Nun soll KI nicht mehr nur einfache Prozesse unterstützen, sondern eigenständig produktive Anwendungen verwalten und aktualisieren können.

Konkret beschreibt DFINITY eine neue Infrastruktur, bei der KI-Agenten Anwendungen direkt onchain entwickeln, betreiben und aktualisieren können – ohne klassische Cloud-Administratoren oder zentrale Serverstrukturen. Laut den aktuellen Informationen sollen die sogenannten Cloud Engines dabei typische Probleme herkömmlicher Cloud-Systeme vermeiden. Dazu zählen etwa Sicherheitslücken, Ausfälle nach KI-gesteuerten Updates oder Datenverluste durch fehlerhafte Infrastrukturprozesse.

Internet Computer’s Cloud Engines Bring AI-Powered Apps Without Human Input In a post today, the DFINITY Foundation (@dfinity) spotlighted a core advantage of its new Cloud Engines on the Internet Computer. According to the post, Cloud Engines enables AI to build and update… pic.twitter.com/gNEiQEpkVd — BSCN (@BSCNews) May 21, 2026

Der entscheidende Unterschied: Beim Internet Computer läuft die Logik direkt auf Protokollebene der Blockchain. Dadurch sollen Anwendungen manipulationssicher betrieben werden können. Selbst wenn einzelne Nodes ausfallen, soll die Infrastruktur weiterhin verfügbar bleiben. DFINITY spricht deshalb von einer „tamperproof sovereign cloud“, also einer souveränen und fälschungssicheren Cloud-Umgebung für das KI-Zeitalter.

Besonders spannend ist dabei die Vision autonomer SaaS-Anwendungen. KI-Agenten könnten künftig eigenständig Softwareprodukte entwickeln, optimieren und betreiben – vollständig onchain. Entwickler würden dabei die volle Kontrolle über ihre Anwendungen behalten, ohne Abhängigkeit von zentralisierten Cloud-Anbietern wie AWS oder Google Cloud. Auch das Thema „Vendor Lock-in“ soll damit reduziert werden.

Die Ankündigung kommt rund um das fünfjährige Jubiläum des Internet Computers und unterstreicht die strategische Neuausrichtung des Projekts auf den KI-Sektor. Während viele Blockchains derzeit vor allem auf Memecoins oder klassische DeFi-Anwendungen setzen, positioniert sich ICP zunehmend als Infrastrukturprojekt für autonome KI-Systeme. Genau darin sehen viele Anleger aktuell eine neue Fantasie für den Kryptomarkt.

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Bitcoin und KI: Kommt jetzt das nächste große Narrativ?

Im Bereich künstliche Intelligenz spielte Bitcoin bislang kaum eine Rolle. Während Projekte wie Internet Computer, Fetch.ai oder Bittensor gezielt auf KI-Infrastruktur und autonome Systeme setzen, galt Bitcoin lange primär als Wertspeicher. Doch genau das könnte sich nun ändern. Denn immer mehr Entwickler arbeiten daran, die größte Kryptowährung der Welt technologisch aufzurüsten. Vor allem Bitcoin-L2-Lösungen gewinnen dabei massiv an Aufmerksamkeit.

Die Idee dahinter: Bitcoin soll nicht länger nur digitales Gold bleiben, sondern auch Anwendungen rund um KI, DeFi und autonome Agentensysteme ermöglichen. Genau hier entsteht aktuell eine neue Narrative am Kryptomarkt. Denn wenn KI-Agenten künftig Zahlungen, Datenverarbeitung oder Smart-Contract-Prozesse autonom ausführen, könnte Bitcoin durch skalierbare Layer-2-Technologien plötzlich eine deutlich größere Rolle im gesamten KI-Ökosystem spielen.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang derzeit besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept setzt darauf, die Sicherheit und Liquidität des Bitcoin-Netzwerks mit der Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Infrastrukturen zu verbinden. Technologisch kombiniert Bitcoin Hyper dabei laut Projektangaben Elemente aus dem Solana-Ökosystem mit einer Bitcoin-L2-Architektur. Ziel ist es, schnelle und kostengünstige Anwendungen direkt rund um Bitcoin aufzubauen.

Besonders spannend erscheint vielen Anlegern dabei die Verbindung aus Skalierung und Interoperabilität. Über eine zk-basierte Bridge sollen Vermögenswerte zwischen Bitcoin-Layer-1 und Layer-2 effizient transferiert werden können. Gleichzeitig möchte Bitcoin Hyper die Entwicklung von KI-gestützten Anwendungen und autonomen Onchain-Systemen ermöglichen. Gerade im Zusammenspiel mit dem aktuellen KI-Trend könnte dies zusätzliche Fantasie schaffen.

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Auch der laufende Presale entwickelt zuletzt relative Stärke. Trotz des insgesamt schwachen Marktumfelds und des anhaltenden Bärenmarktes konnte Bitcoin Hyper bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Das signalisiert weiterhin hohes Interesse aus der Community. Zusätzlich setzt das Projekt auf Staking-Anreize von aktuell rund 36 Prozent APY, um frühe Investoren langfristig an das Ökosystem zu binden.

Sollten sich Bitcoin-L2-Technologien langfristig durchsetzen, könnte dies nicht nur neue Anwendungsfälle ermöglichen, sondern auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen. Genau deshalb beobachten viele Anleger diesen Bereich aktuell besonders genau.

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