Krypto News: Altcoin-Season-Index steigt auf 51 Punkte – steht der nächste Boom bevor?

Das Wichtigste in Kürze.

Der Kryptomarkt zeigt zum Jahresbeginn klare Erholungstendenzen und vor allem die Altcoins steigen im Wert. Inzwischen hat sich der Altcoin-Season-Index deutlich auf 51 Punkte erholt und signalisiert erstmals seit Monaten eine klare Verschiebung des Interesses von Anlegern. Immer mehr kleinere Projekte verzeichnen zweistellige Gewinne. Doch reicht diese Entwicklung bereits für den nächsten großen Altcoin-Boom?

Bitcoin konsolidiert über 90.000 Dollar, während Altcoins immer weiter an Boden gewinnen

Am Kryptomarkt zeigt sich derzeit ein durchmischtes Bild. Im November und Dezember des vergangenen Jahres war es ja zu massiven Liquiditätsabflüssen gekommen. Von einem Rekordwert bei 4,28 Billionen Dollar sank die Marktkapitalisierung infolgedessen auf zeitweise nur noch 2,88 Billionen Dollar ab. Für viele Altcoins bedeutete das massive Kursverluste von 50 % oder mehr.

Seit dem Jahresbeginn hat sich der Markt jedoch wieder stabilisiert. Die Leitwährung BTC konnte vom Tiefststand bei 82.000 Dollar bereits wieder über 90.000 Dollar steigen. Viele Altcoins konnten aber sogar in noch größerem Ausmaß profitieren. Zahlreiche Kryptowährungen schossen im Verlauf der letzten Woche regelrecht in die Höhe und befinden sich inzwischen massiv im Plus.

Bestes Beispiel hierfür ist unter anderem der KI-Coin RENDER. Der schoss in den letzten sieben Tagen um 56,27 % in die Höhe. Dadurch gelang ein Ausbruch aus einem vorangegangenen Abwärtstrend, der sich seit September 2025 gebildet hatte. Vom Tiefststand bei unter 1,20 Dollar stieg RENDER bereits auf einen aktuellen Kurs von 2,35 Dollar.

Auch der KI-Coin VIRTUAL befindet sich im Monatsvergleich über 30 % im Plus und konnte gerade erst wieder die wichtige 1-Dollar-Marke zurückerobern. Für viele Meme-Coins und andere Mid-Cap-Altcoins ging es im Verlauf der letzten Wochen ebenfalls wieder zweistellig aufwärts. Dadurch verbesserte sich das Markt-Sentiment im Fear-&-Greed-Index schon wieder von zehn auf 40 Punkte. Damit befindet es sich zwar immer noch im klar unterkühlten Bereich, ist jedoch schon deutlich besser als noch vor einigen Wochen.

Altcoin-Season-Index steigt über 50 Punkte und Altcoin-Marktkapitalisierung steht möglicherweise vor größerer Erholung

Noch spannender ist der Blick auf den Altcoin-Season-Index. Der gibt ja auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten an, ob sich der Markt eher in einer Bitcoin-Season oder in einer Altcoin-Season befindet. Noch am 11. Dezember war der Index auf einen Tiefststand von 31 Punkten zurückgefallen und hatte damit klar in Richtung Bitcoin-Season gezeigt. Seit Jahresbeginn schlug der Index jedoch deutlich nach oben aus und liegt heute schon wieder bei 51 Punkten. Von einer tatsächlichen Altcoin-Season kann dementsprechend noch nicht die Rede sein. Allerdings tendiert der Markt ganz klar in Richtung Altcoins.

Betrachtet man die Gesamtmarktkapitalisierung des Altcoin-Sektors exklusive BTC im Chart, so wird auch hier einiges Wachstumspotenzial deutlich. Noch im Q3 2025 war hier ein Allzeithoch von knapp 1,8 Billionen Dollar erreicht worden. Seitdem fiel die Marktkapitalisierung jedoch wieder auf zwischenzeitlich nur noch 1,2 Billionen Dollar zurück. Damit brach sie bis auf das Niveau ein, bei dem sie auf eine aufwärts gerichtete Trendlinie stieß, welche sich bereits seit Anfang 2024 im Chart gebildet hatte. Bisher ist auf jeden Rückfall auf diese bullische Trendlinie noch jedes Mal eine starke Rallye gefolgt. Außerdem ist auch der RSI in einen klar unterkühlten Bereich zurückgefallen, von dem aus es kaum noch weiter abwärts gehen kann.

Der Altcoin-Sektor ist dementsprechend stark überverkauft, was auf klares Upside-Potenzial und ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis hindeutet. Sollte der historische Trend sich auch dieses Mal bestätigen, könnte also zunächst eine Expansion der Gesamtmarktkapitalisierung in Richtung der Allzeithochs bei 1,8 Billionen Dollar und vielleicht sogar eine Fortsetzung über die 2-Billionen-Dollar-Marke anstehen. Das würde den Kursen von Altcoins natürlich direkt zugutekommen und könnte bei vielen Mid-Cap- bzw. Small-Cap-Kryptos für neue Allzeithochs sorgen.

Junge Coins wie HYPER sind jetzt besonders spannend für Investoren

In diesem Marktumfeld würden vor allem Coins interessant werden, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden und dementsprechend maximales Renditepotenzial aufweisen. Ein spannendes Beispiel für eine solche Kryptowährung ist heute unter anderem HYPER. Der Coin befindet sich derzeit noch ganz am Anfang der Entwicklung in der Presale-Phase. Das heißt, dass er noch nicht auf CoinMarketCap oder Krypto-Börsen gelistet ist und ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projektes Bitcoin Hyper erworben werden kann.

Hier wird ein Teil des gesamten Coin-Supplys derzeit noch zum rabattierten Festpreis von 0,013555 Dollar verkauft und es flossen schon über 30 Millionen Dollar an Funding in das junge Krypto-Projekt. Abgesehen von der Möglichkeit, die im Presale erworbenen Coins anschließend für eine jährliche Rendite von bis zu 38 % zu staken, ist es vor allem die Utility von Bitcoin Hyper, die viele Anleger zum Investieren bringt. Erklärtes Ziel der Entwickler ist nämlich nichts weniger, als aus Bitcoin Hyper eine funktionsfähige Layer-2-Blockchain für Bitcoin zu machen.

BTC ist zwar die Leitwährung des Kryptomarktes, allerdings in Sachen Transaktionskosten und Geschwindigkeiten kaum noch mit moderneren Blockchains konkurrenzfähig. Das macht BTC heute vor allem für Micropayments und DeFi-Anwendungen unattraktiv. Mit Bitcoin Hyper könnte sich das ändern. Auf der Solana Virtual Machine aufbauend soll die L2-Lösung in Zukunft Bitcoin-Transaktionen auslagern und beschleunigt abwickeln. Das könnte die Use Cases von BTC deutlich erweitern und entsprechend großen Mehrwert für das gesamte Bitcoin-Ökosystem schaffen. Es erklärt auch das große Investitionsinteresse, das heute bei vielen Anlegern besteht, die sich jetzt so früh und so günstig wie möglich in das Projekt einkaufen möchten.

