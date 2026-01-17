Krypto News: CHZ verzeichnet wichtigen Breakout über 0,05 $ – bullischer Trendwechsel in Sicht?

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt verzeichnet zum Jahresbeginn neuen Aufwind, und einer der stärksten Profiteure dieser Entwicklung ist CHZ. Nach Monaten fallender Kurse und geringem Momentum gelang dem Token nun ein bedeutender Ausbruch über die hartnäckige 0,05-Dollar-Marke. Der strukturelle Durchbruch weckt bei Analysten neue Hoffnungen auf einen nachhaltigen Trendwechsel und könnte CHZ 2026 eine Fortsetzung der Rallye bescheren.

CHZ steigt über wichtigen Widerstand und Rallye gewinnt immer mehr an Momentum

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes steigerte sich seit dem Jahreswechsel um mehrere Hundert Milliarden Dollar. BTC sprang sowohl über die 90.000-Dollar- als auch über die 95.000-Dollar-Widerstandsbereiche hinaus, und vor allem Mid-Cap- beziehungsweise Small-Cap-Altcoins verzeichnen überproportionale Gewinne. Einer der größten Gewinner ist dabei die Kryptowährung CHZ vom dahinterstehenden Kryptoprojekt Chiliz. Diesen Coin gibt es bereits seit 2019, wobei er seine größte Rallye im letzten Bullenmarkt 2021 verzeichnete.

Damals schoss der Coin auf einen Allzeithöchststand von 0,89 Dollar in die Höhe. Das entsprach einer Wertsteigerung um bis zu 900 %, da der Kurs zuvor kaum mehr als 0,01 Dollar betragen hatte. Seit dieser immensen Rallye 2021 hat das Interesse an CHZ jedoch deutlich nachgelassen. Die Rallyes hatten immer weniger Momentum, und auf Lower Highs folgten Lower Lows.

Dabei brach der Kurs im Verlauf des letzten Jahres noch einmal extrem ein und war zuletzt auf einen mehrjährigen Tiefststand von zeitweise nur noch 0,0279 Dollar zurückgefallen. Seitdem hat sich jedoch neues Momentum gebildet. Das Kaufinteresse an CHZ steigt kontinuierlich weiter, und seit dem Jahreswechsel zählt der Coin zu den größten Gewinnern am Kryptomarkt. Im Monatsvergleich befindet sich der Token inzwischen 95 % im Plus, und allein in der letzten Woche folgte noch einmal eine Rallye um über 30 %.

Dadurch gelang es den CHZ-Bullen bereits wieder, den wichtigen 0,05-Dollar-Widerstand zu überwinden. Das Kursniveau hat eine besondere strukturelle Bedeutung, da es den Bullen im Verlauf des gesamten letzten Jahres nie gelungen war, dieses Preisniveau nachhaltig zu durchbrechen. Zuvor hatte es 2023 und 2024 immer wieder als wichtige Unterstützung fungiert, welche CHZ bis 2025 vor größerer Entwertung bewahrte. Dass dieser Make-or-Break-Point nun wieder nach oben durchbrochen wurde, kann dementsprechend positiv bewertet werden.

Aktuell hat CHZ bereits wieder einen Wert von 0,059 Dollar erreicht. Das bringt den Coin auf eine Marktkapitalisierung von 600 Millionen Dollar bei einem immensen Handelsvolumen von 250 Millionen Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden.

Das steckt hinter dem neuen Kaufinteresse von Investoren

Das neue Momentum könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass 2026 ein Fußball-World-Cup-Jahr ist, abgesehen von der generellen Stärke, die Altcoins gerade zeigen. Schließlich handelt es sich beim hinter CHZ stehenden Projekt Chiliz um eine Layer-1-Blockchain, die speziell für Sport und Entertainment ausgelegt ist.

Sie ist außerdem die Grundlage der Socios.com-Wallet, einer führenden Fanplattform, auf der Nutzer Fan-Tokens verwenden können, um an Abstimmungen teilzunehmen, Belohnungen wie signierte Trikots oder VIP-Tickets zu erhalten und Zugang zu exklusiven digitalen und physischen Erlebnissen zu bekommen. Für Sportvereine und Organisationen bieten Fan-Tokens eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Community enger einzubinden und neue Einnahmequellen zu erschließen. Chiliz kooperiert bereits mit einigen der weltweit bekanntesten Sportmarken – darunter FC Barcelona, Manchester City, Juventus und Paris Saint-Germain und expandiert zunehmend in Bereiche wie E-Sports, Gaming und breitere Entertainment-Sektoren.

Also the Chiliz $CHZ White Paper is now MiCA-compliant. Aligned with the EU’s new crypto disclosure rules, $CHZ is officially recognised as a regulated digital asset. Access the Chiliz $CHZ White Paper:

🔗 https://t.co/ZjLLBwIjO5 pic.twitter.com/eeAr7sEoWC — Chiliz – The Sports Blockchain (@Chiliz) December 30, 2025

Diese Ausgangssituation schätzen viele Analysten als extrem bullisch ein. Gleich mehrere renommierte X-Analysten verweisen darauf, dass CHZ gerade aus einem strukturellen Abwärtstrend ausgebrochen ist und im Kontext der Weltmeisterschaft starkes Rallyepotenzial hat. Nächstes wichtiges Kursziel für die Bullen wäre auf jeden Fall die Überwindung der 0,10-Dollar-Marke.

$CHZ – Breaking out on an explosive OBV with strong narrative. The weekly super trend also just flipped to a BUY signal. https://t.co/ANPgfsN5UV pic.twitter.com/NYrlofL9pB — IncomeSharks (@IncomeSharks) January 15, 2026

Falls das gelingt, wäre als Nächstes das 2024er-Hoch bei 0,1316 Dollar das Niveau, das attackiert werden müsste. Anleger sollten bei einem Investment jedoch auch bedenken, dass der Coin nun bereits einen starken Boom erlebt hat, was das weitere Rallyepotenzial einschränkt und die Gefahr einer Korrektur erhöht. Viele Anleger entscheiden sich daher eher für den Kauf jüngerer Kryptowährungen, die sich im Gegensatz zu CHZ noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung und vor ihrem ersten potenziellen Hype befinden.

HYPER als junge Investitionsalternative zu etablierten Coins wie CHZ?

Der Token HYPER stellt hier ein spannendes Beispiel dar. Er kann derzeit nur im Presale über die offizielle Website des dahinterstehenden Projekts Bitcoin Hyper erworben werden. Dort wird ein Teil des gesamten Coin-Angebots schon vor dem ersten Börsenlisting zu einem rabattierten Kurs von 0,013585 Dollar verkauft.

So konnten bisher bereits über 30,7 Millionen US-Dollar an Funding eingesammelt werden, was für ein immenses Investoreninteresse spricht. Die FOMO unter den Anlegern ist wahrscheinlich auch deshalb so groß, weil die Entwickler von Bitcoin Hyper kein geringeres Ziel verfolgen, als die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin auf den Markt zu bringen.

Bis jetzt verfügt Bitcoin über keine derartige L2-Lösung, obwohl das Netzwerk schon lange an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Auf Basis der Solana Virtual Machine aufbauend könnte die Bitcoin Hyper L2-Lösung in Zukunft hier Abhilfe schaffen. Transaktionen könnten dann ganz einfach auf die Bitcoin Hyper Chain ausgelagert und dort deutlich beschleunigt abgewickelt werden. Das erklärt das Wachstumspotenzial, das viele Anleger heute bei HYPER sehen.

