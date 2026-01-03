Krypto News: MYX explodiert über 80 % in 24 Stunden – das steckt hiner dem neuen Hype

Der Kryptomarkt startet mit hoher Volatilität ins neue Jahr und ein Altcoin sticht dabei besonders hervor. Der Token ist innerhalb von nur 24 Stunden um über 67 Prozent explodiert und hat damit selbst erfahrene Marktbeobachter überrascht. Steckt hinter der plötzlichen Rallye mehr als nur kurzfristige Spekulation? Alle wichtigen Informationen zum Thema gibt es im folgenden Überblick.

MYX ist der Top-Performer und kratzt am 7-Dollar-Widerstand

Kryptowährungen sind mit einigem Schwung ins neue Jahr 2026 gestartet. Die Leitwährung BTC befindet sich wieder kurz davor, die 90.000-Dollar-Marke zu knacken. Der Fear-and-Greed-Index stieg auf 38 Punkte und damit auf das höchste Niveau des Marktsentiments seit mehreren Wochen, während die Gesamtmarktkapitalisierung erneut die Marke von 3 Billionen Dollar überschritt. Zahlreiche Altcoins befinden sich heute in den grünen Zahlen.

Dabei kann sich jedoch vor allem ein Token deutlich vom Rest des Marktes abheben: MYX. Die Kryptowährung des dahinterstehenden Projekts MYX Finance ist heute mit über 80 Prozent Kursgewinn der absolute Top-Performer am Markt. Hierbei handelt es sich um einen vergleichsweise jungen Altcoin, der erst am 6. Mai 2025 auf CoinMarketCap gelistet wurde. Damals startete MYX zu einem Kurs von rund 0,15 Dollar.

Bis September ging es bereits deutlich aufwärts, ehe die tatsächliche Explosion folgte und der Preis im Verlauf des Monats auf ein Allzeithoch von bis zu 19 Dollar stieg. Auf diese starke Rallye folgte im Oktober jedoch ein ebenso heftiger Crash, und schon Anfang November war MYX wieder unter 2 Dollar zurückgefallen. Seitdem nutzten immer mehr Anleger die Gelegenheit, MYX zu vergleichsweise günstigen Kursen zu akkumulieren, wodurch sich der Preis schrittweise bis an die wichtige Widerstandsmarke von 4 Dollar erholte.

In den letzten Tagen gab es mehrere Versuche, dieses Kursniveau zu überwinden, ehe den Bullen heute schließlich der nachhaltige Durchbruch der 4-Dollar-Marke gelang. Daraufhin setzte eine regelrechte FOMO ein, der Coin ging in die Price Discovery über, und inzwischen wurden auch die Marken bei 5 und 6 Dollar überwunden. Mit einem aktuellen Kurs von 6,84 Dollar kämpft MYX nun damit, auch die 7-Dollar-Marke zu knacken.

Damit stieg die Marktkapitalisierung heute wieder auf rund 1,72 Milliarden Dollar an, was MYX aktuell als 45. größten Coin nach Marktkapitalisierung positioniert. Das Handelsvolumen hat sich im Vergleich zu gestern sogar versechsfacht und liegt jetzt bei knapp 100 Millionen Dollar. Entsprechend stellt sich für viele Anleger die Frage, was hinter diesem starken Kursanstieg steckt und wie es für MYX jetzt weitergehen könnte.

As both a DeFi builder and a trader, the inspiration for MYX V2 has always been clear: build something decentralized at the core and designed for traders first. V2 isn’t born overnight. Great products evolve—through iteration, precision, and relentless refinement. We’re close.… pic.twitter.com/vvQZQnamnT — Ryan (@RyanMYX) December 8, 2025

Ursachen für die Rallye und weiteres Potenzial von MYX

Interessanterweise gibt es keine einzelne, klar identifizierbare Ursache für die starke Aufwärtsbewegung. Vielmehr dürfte es sich um ein Zusammenspiel aus technischem Breakout, wieder erstarktem Momentum im Altcoin-Sektor, zunehmender Aufmerksamkeit für das MYX-Ökosystem und möglichen Short-Squeezes handeln.

Fundamental profitiert MYX von seiner non-custody Derivatebörse, bei der Long- und Short-Positionen über einen gemeinsamen Liquiditätspool abgewickelt werden, was eine besonders kapitaleffiziente Nutzung der Liquidität erlaubt. Hinzu kommt die stark vereinfachte Nutzererfahrung durch Chain-Abstraktion, bei der Trader Assets aus über 20 unterstützten Netzwerken nutzen können, ohne manuell bridgen zu müssen. Auch das Staking-Modell, bei dem Tokenhalter an den Handelsgebühren beteiligt werden, stärkt die langfristige Nachfrage nach dem MYX-Token.

Das wichtigste kurzfristige Ziel für die Bullen wäre nun, auch die 7-Dollar-Marke nachhaltig zu überwinden. Sollte das gelingen, könnte sich die Rallye weiter in Richtung 10 Dollar fortsetzen. Bereits im September des vergangenen Jahres zeigte sich, wie sprunghaft es für MYX nach oben gehen kann, und bis zum damaligen Allzeithoch besteht weiterhin erhebliches Aufholpotenzial. Gleichzeitig sollten Anleger jedoch bedenken, dass sich der Coin im Wochen- und Monatsvergleich bereits mehr als verdoppelt hat und die Gefahr größerer Korrekturen durch Gewinnmitnahmen zunimmt.

Zudem ist das Wachstumspotenzial angesichts einer bereits milliardenschweren Marktkapitalisierung naturgemäß geringer als bei sehr jungen Small-Cap-Projekten, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden. Daher wenden sich viele Investoren aktuell auch alternativen Frühphasen-Investments zu, wie etwa PEPENODE, das im Gegensatz zu MYX noch vor seinem ersten potenziellen größeren Run steht.

Junge Coins wie PEPENODE ziehen risikofreudige Investoren an

PEPENODE befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Es existiert bislang kein Börsenlisting, und der Coin kann nicht am offenen Markt gehandelt werden. Stattdessen können Investoren ausschließlich über die offizielle Website des dahinterstehenden Projekts PepeNode investieren. Dort läuft aktuell ein Presale, in dem ein Teil der gesamten Coin-Allokation zu einem rabattierten Kurs von 0,0012161 Dollar verkauft wird.

Bislang kamen auf diese Weise bereits über 2,5 Millionen Dollar an Presale-Funding zusammen, was auf ein wachsendes Interesse an dem Projekt hindeutet. Zusätzlich können die im Vorverkauf erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Staking-Rendite von aktuell bis zu 538 Prozent genutzt werden. Der eigentliche Haupt-Use-Case von PEPENODE liegt jedoch nicht allein im Staking oder im Presale selbst, sondern in der geplanten Mining-Funktionalität.

Die Entwickler setzen dabei auf virtuelles Mining, um sich von klassischen Meme-Coin-Projekten abzuheben und echten Mehrwert zu schaffen. Die im Presale erworbenen Coins sollen genutzt werden können, um ein digitales Mining-Rig aufzubauen, ohne dass technisches Know-how oder physische Hardware erforderlich sind. Ergänzend sind Upgrade-Möglichkeiten sowie Gamification-Elemente wie Leaderboards geplant, um das langfristige Engagement der Community zu fördern. Anleger, die sich für Krypto, Mining und Coins mit Meme-Charakter interessieren, könnten sich den laufenden Presale von PEPENODE daher genauer ansehen.

