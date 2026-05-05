Das Wichtigste in Kürze

Die 24-Stunden-Kursbewegung von XRP zeigt ein technisch schlüssiges Bild.

Der Token kletterte von 1,3840 USD auf ein Hoch von 1,4065 USD und brach bei steigendem Volumen über das Widerstandsniveau von 1,3990 USD aus – ein wesentliches Merkmal, das echte Ausbrüche von Marktrauschen unterscheidet.

Ripple XRP stieg in den frühen asiatischen Handelsstunden wieder über 1,40 USD und notierte nahe 1,41–1,42 USD, was einem Plus von etwa 0,50 % innerhalb von 24 Stunden gegenüber den Tagestiefs um 1,37 USD entspricht. Ein starker Volumenanstieg warf sofort die Frage auf, ob die Bullen die Rückeroberung halten können.

Die Bewegung ist von Bedeutung, da die Marke von 1,40 USD in den letzten Sitzungen mehrere Aufwärtsversuche gedeckelt hatte, was den Durchbruch zu einem Ereignis macht, das Trader bei jedem Rücksetzer genau beobachten werden. Was in den nächsten 24–48 Stunden auf diesem Niveau geschieht, könnte den kurzfristigen Kursverlauf von XRP definieren.

Der Ausbruch erfolgte zeitgleich mit dem Anstieg von Bitcoin im selben Zeitfenster, was die allgemeine Risikobereitschaft an den Kryptomärkten erhöhte und Rückenwind für Altcoin-Positionierungen gab. Das Volumen stieg um etwa 13 % an und trieb XRP von einem Tief nahe 1,38 USD auf ein Sitzungshoch um 1,42 USD, wobei der Kurs in der letzten Stunde der Bewegung deutlich durch die Widerstandszone bei 1,3990 USD beschleunigte.

Daten von Binance-Futures zeigten, dass Taker 372 Mio. XRP kauften gegenüber 372,1 Mio. verkauften Einheiten, was eher auf eine echte gerichtete Positionierung als auf ein bloßes Abdriften nach oben bei geringer Liquidität hindeutet.

Der Kurs konsolidiert sich derzeit nahe 1,4040–1,4060 USD und hält sich damit knapp über der Ausbruchszone. Jedoch ist es die Struktur der Bewegung, nicht nur das Preisniveau, die als Grundlage für die folgende Analyse dient.

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Kann der Ripple-XRP-Kurs diese Woche 1,50 USD erreichen?

Die 24-Stunden-Kursbewegung von XRP zeigt ein technisch schlüssiges Bild. Der Token kletterte von 1,3840 USD auf ein Hoch von 1,4065 USD und brach bei steigendem Volumen über das Widerstandsniveau von 1,3990 USD aus – ein wesentliches Merkmal, das echte Ausbrüche von Marktrauschen unterscheidet.

Das tägliche Volumen hat 2 Mrd. USD überschritten; die Dynamik der Bewegung bestätigt eine breite Marktbeteiligung. Trader haben ein Muster aus höheren Tiefs festgestellt, die in den Ausbruch mündeten, was auf eine zugrunde liegende Kaufstärke hindeutet und nicht auf einen einzelnen aggressiven Vorstoß.

Der RSI erholte sich aus dem überverkauften Bereich, und ein Golden Cross im Stundenchart wurde vielfach als Bestätigung des Momentums angeführt, obwohl der RSI nun Niveaus erreicht, die ein Risiko für den Status „überkauft“ darstellen.

Von hier an verlagert sich der Fokus darauf, wie sich der Kurs um die Marke von 1,40 USD verhält. Wenn diese bei einem erneuten Test als Unterstützung hält und Ripple das Widerstandsband von 1,41–1,42 USD durchbricht, öffnet sich der Weg in Richtung der Zone von 1,50–1,55 USD, ein Ziel, das von Tradern häufig genannt wird.

Alternativ könnte der Markt innehalten, um innerhalb der bekannten Range von 1,40–1,46 USD zu konsolidieren, während Käufer die jüngsten Gewinne absorbieren, wobei 1,46 USD der entscheidende Deckel für jeden umfassenderen Ausbruch bleibt. Ein Verlust der 1,40 USD-Marke würde jedoch die Struktur schwächen und den Kurs wahrscheinlich zurück in den Bereich von 1,35–1,39 USD ziehen, was unterstreicht, wie oft dieses Niveau als umkämpfter Pivot fungiert hat.

Das Momentum bleibt insgesamt konstruktiv, aber 1,40 USD ist die entscheidende Bedingung. Eine bestätigte Bewegung in Richtung 1,50 USD würde eine bedeutende technische Auflösung der Kompression markieren, die in den letzten Sitzungen angehalten hat.

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LiquidChain könnte das XRP dieses Zyklus sein

Der Ausbruch von Ripple XRP ist eine positive Entwicklung, doch bei dieser Größe ist das Aufwärtspotenzial naturgemäß begrenzter. Selbst starke Bewegungen erfordern in der Regel nachhaltige Zuflüsse, nicht nur Momentum.

Aus diesem Grund schauen sich einige Trader Projekte an, die sich früher im Zyklus befinden, wo die Preisfindung noch nicht stattgefunden hat und das Aufwärtspotenzial nicht bereits durch die Marktkapitalisierung eingeschränkt ist.

LiquidChain positioniert sich in diesem Bereich und konzentriert sich auf Cross-Chain-Liquidität, indem es Bitcoin, Ethereum und Solana in einer Ausführungsebene verbindet. Die Idee ist es, Fragmentierung zu reduzieren, damit Assets und Nutzer effizienter über Ökosysteme hinweg interagieren können.

Der Presale befindet sich noch in einer frühen Phase bei etwa 0,01456 USD mit etwas mehr als 700.000 USD gesammelten Geldern, was darauf hindeutet, dass er sich eher in der Akkumulationsphase befindet und noch nicht vollständig eingepreist ist.

Allerdings ist das Projekt auch noch unbewiesen. Umsetzung, Adoption und Liquidität nach dem Start sind noch unbekannt, was das übliche Risiko bei Infrastrukturprojekten in der Frühphase darstellt.

Der Kontrast ist also simpel: XRP bietet ein stabileres, aber gedeckeltes Aufwärtspotenzial, während etwas wie LiquidChain eine frühere Positionierung mit höherem Potenzial, aber auch höherem Risiko bietet.