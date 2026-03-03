Krypto News: Stablecoins boomen – PayPal geht nächsten Schritt

Das Wichtigste in Kürze

PayPal treibt Stablecoin-Ambitionen immer weiter voran.

PYUSD soll zum universellen Reserve-Asset werden.

Mittlerweile ist PYUSD der sechstwertvollste Stablecoin, mit über 4 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung.

Stablecoins haben sich in den vergangenen Jahren als wohl klarster Produkt-Markt-Fit des gesamten Kryptomarktes etabliert. Während viele Narrative kamen und gingen – von NFTs bis Metaverse – wuchs der Stablecoin-Sektor nahezu kontinuierlich.

Längst sind es nicht mehr nur Krypto-Native-Player: Auch etablierte Finanzunternehmen drängen in den Markt. Ein prominentes Beispiel ist PayPal mit seinem eigenen Stablecoin PayPal USD (PYUSD), der zunehmend strategisch ausgebaut wird – und nun in eine neue Phase eintritt. Denn neben diversen Krypto-Börsen kristallisiert sich auch PayPal immer mehr als Unternehmen heraus, das Chancen bei Stablecoins sieht.

PayPal, MoonPay und M0 starten „PYUSDx“ – Stablecoin-Infrastruktur für Apps

PayPal hebt sein Stablecoin-Engagement auf die nächste Stufe. Gemeinsam mit MoonPay und dem M0-Protokoll wurde „PYUSDx“ vorgestellt – ein neues Infrastruktur-Framework, das Entwicklern ermöglicht, eigene applikationsspezifische Stablecoins herauszugeben, die durch PayPal USD (PYUSD) gedeckt sind. Im Kern handelt es sich um ein „Stablecoin-as-a-Service“-Modell: DeFi-Protokolle, Consumer-Apps oder App-Chains können innerhalb weniger Tage ihren eigenen gebrandeten Stablecoin starten – inklusive integrierter Yield-Mechanismen und Compliance-Strukturen.

BREAKING 🚨 MOONPAY, M0, AND PAYPAL LAUNCH PYUSDX FOR APP-SPECIFIC STABLECOINS 📚 Announced Feb 27 2026 – $PYUSDx is a framework from $MOONPAY and $M0 letting devs launch branded stablecoins backed by Paypal USD – Issued by Moonpay Digital Assets Ltd and backed 1:1 by $PYUSD… pic.twitter.com/8SQg4S5f0b — KOLYAN TREND (@kolyan_trend) March 1, 2026

Das zentrale Problem, das PYUSDx adressiert, ist die Fragmentierung von Liquidität im Stablecoin-Markt. Statt zahlreiche isolierte Dollar-Token zu schaffen, dient PYUSD als universeller Reserve-Asset. Die jeweiligen Anwendungen können jedoch eigene Tokenomics, Branding-Elemente und Anreizstrukturen implementieren. Technisch positioniert sich das Modell klar im Umfeld modularer Blockchains und App-Chain-Architekturen – ein Bereich, der zuletzt stark gewachsen ist.

Strategisch ist dieser Schritt bemerkenswert: PayPal transformiert sich vom reinen Stablecoin-Emittenten hin zu einem Infrastruktur-Provider für digitale Dollar-Ökosysteme. Jede App kann künftig ihre eigene „Dollar-Marke“ etablieren, während die Wertbasis zentral über PYUSD abgesichert wird. Damit wird Stablecoin-Emission faktisch commoditized – also standardisiert und zugänglich gemacht.

Das schafft starke ökonomische Anreize für Plattformen, eigene Stablecoins zu integrieren. Gleichzeitig erhöht sich die Reichweite von PYUSD als Basis-Reserve exponentiell. Sollte dieses Modell skalieren, könnte es die Rolle klassischer Fiat-Zahlungsstrukturen im digitalen Commerce weiter verdrängen – insbesondere im globalen Online-Handel und im DeFi-Sektor.

Status quo im Stablecoin-Markt: PayPal bereits unter den Größten

Ein Blick auf die aktuellen Marktdaten zeigt die Dynamik dieses Segments deutlich: Die gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung liegt bei rund 316 Milliarden US-Dollar, bei einem täglichen Handelsvolumen von über 128 Milliarden US-Dollar. Marktführer bleibt Tether (USDT) mit rund 183,6 Milliarden US-Dollar, gefolgt von USDC mit etwa 75,9 Milliarden US-Dollar.

Bemerkenswert ist jedoch die Position von PayPal USD (PYUSD): Mit einer Marktkapitalisierung von über 4,2 Milliarden US-Dollar zählt PYUSD bereits zu den größten Stablecoins weltweit und rangiert aktuell unter den Top-Stablecoins nach Marktkapitalisierung – noch vor zahlreichen rein krypto-nativen Projekten. Damit etabliert sich PayPal nicht nur als Teilnehmer, sondern als ernstzunehmender Akteur im institutionellen Stablecoin-Wettbewerb.

Vor dem Hintergrund der neuen PYUSDx-Initiative könnte diese Position weiter ausgebaut werden, insbesondere wenn App-spezifische Stablecoins künftig strukturell auf PYUSD als Reserve aufsetzen. Zwar ist PYUSD kein Krypto-Geheimtipp, doch die Ausgangslage sieht vielversprechend aus.