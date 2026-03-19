Krypto News: Tempo startet Mainnet, Fokus auf AI Agents

Das Wichtigste in Kürze

Tempo-Blockchain startet das Mainnet und setzt auf Stablecoin-Zahlungen.

MPP schafft neuen Standard für Zahlungen via AI Agents.

Tempo bietet hohe Geschwindigkeit und günstige Gebühren.

Der Payment-Sektor rückt im Kryptomarkt zunehmend in den Mittelpunkt. Während frühere Zyklen stark von DeFi, NFTs oder Memecoins geprägt waren, verschiebt sich der Fokus nun stärker auf reale Anwendungsfälle – insbesondere auf Zahlungen. Stablecoins, globale Transaktionen und maschinenbasierte Payment-Flows gelten als zentrale Bausteine der nächsten Entwicklungsphase.

Genau hier setzt Tempo an: Mit dem jüngsten Mainnet-Start positioniert sich die neue Blockchain als spezialisierte Infrastruktur für den Zahlungsverkehr im Internet. Der Launch kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl AI-Agenten als auch programmierbare Finanzströme zunehmend an Bedeutung gewinnen – und sorgt damit für neue Dynamik im Markt. Ist Tempo also einer der Krypto Geheimtipps für 2026?

Tempo Mainnet live – Fokus auf Payments und AI-Agenten

Mit dem offiziellen Mainnet-Start am 18. März 2026 bringt Tempo eine Layer-1-Blockchain an den Start, die von Beginn an konsequent auf Zahlungsanwendungen ausgerichtet ist. Anders als viele bestehende Netzwerke verfolgt Tempo nicht den Anspruch, ein universelles Ökosystem für sämtliche Use Cases zu sein, sondern konzentriert sich klar auf einen Bereich: schnelle, skalierbare und planbare Transaktionen – insbesondere mit Stablecoins.

Tempo Mainnet is live! Starting today, anyone can build on Tempo through our public RPC endpoints. Alongside mainnet, we’re introducing the Machine Payments Protocol, an open standard for machine payments. pic.twitter.com/Ax2qEIBcwp — Tempo (@tempo) March 18, 2026

Im Zentrum steht dabei die These, dass bestehende Blockchains zwar leistungsfähig sind, jedoch für reale Zahlungsströme oft nur bedingt geeignet erscheinen. Schwankende Gebühren, begrenzter Durchsatz und fehlende Optimierung für typische Payment-Prozesse stellen in der Praxis häufig Hürden dar. Tempo will genau diese Probleme adressieren, indem das Netzwerk von Grund auf für hohe Transaktionsvolumina, niedrige und vorhersehbare Kosten sowie sofortige Finalität entwickelt wurde.

⚡️ NEW: Tempo has launched its Mainnet alongside the Machine Payments Protocol (MPP), an open standard for programmable, agent-driven payments at scale. pic.twitter.com/TAwOfBD8Fi — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 18, 2026

Besonders spannend ist dabei die klare Ausrichtung auf den wachsenden Markt der AI-Agenten. Tempo argumentiert, dass Software-Agenten längst mehr können als nur Daten analysieren oder Prozesse automatisieren: Sie beginnen zunehmend, eigenständig wirtschaftlich zu agieren. Das bedeutet konkret, dass sie Dienstleistungen buchen, Ressourcen nutzen oder Inhalte erstellen – und dafür auch bezahlen müssen.

Genau an dieser Stelle setzt Tempo an. Die Blockchain soll als Infrastruktur dienen, über die solche automatisierten Systeme effizient und zuverlässig Transaktionen abwickeln können. Stablecoins spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie Preisstabilität bieten und sich ideal für Mikrozahlungen, wiederkehrende Abrechnungen oder globale Transfers eignen.

Der Launch signalisiert damit mehr als nur eine weitere Blockchain: Tempo adressiert gezielt einen der aktuell stärksten Trends im Markt – die Kombination aus AI, Stablecoins und Payment-Infrastruktur.

Machine Payments Protocol (MPP) – Standard für programmierbare Zahlungen

Parallel zum Mainnet-Start hat Tempo auch das sogenannte Machine Payments Protocol (MPP) vorgestellt – einen offenen Standard, der gemeinsam mit Stripe entwickelt wurde. Dieses Protokoll gilt als einer der zentralen Bausteine des gesamten Ökosystems und könnte langfristig eine Schlüsselrolle im Bereich automatisierter Zahlungen spielen.

Die Grundidee hinter MPP ist klar: Es soll einen einheitlichen, standardisierten Weg schaffen, über den Software-Agenten und digitale Dienste Zahlungen programmatisch koordinieren können. Während heutige Payment-Systeme häufig auf manuelle Interaktionen oder isolierte Schnittstellen angewiesen sind, zielt MPP darauf ab, Zahlungen direkt in digitale Prozesse zu integrieren.

.@tempo mainnet is now live! It also introduces MPP (Machine Payments Protocol)

> open standard for machine-to-machine payments

> agents and apps pay per request in the same HTTP call Below is an example of MPP in action, where it’s used to summarize Tempo’s announcement. How… https://t.co/w0N8YcRzcX pic.twitter.com/QD5jHA872Y — BlockFlow (@BlockFlow_News) March 18, 2026

Das eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Denkbar sind beispielsweise nutzungsbasierte Abrechnungsmodelle, bei denen Services automatisch pro Anfrage bezahlt werden, oder Mikrotransaktionen, die in Echtzeit zwischen Maschinen abgewickelt werden. Auch wiederkehrende Zahlungen, dynamische Preismodelle oder automatisierte Finanzflüsse zwischen verschiedenen Anwendungen lassen sich damit deutlich effizienter umsetzen.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der Integration mit bestehenden Payment-Infrastrukturen. Durch die Zusammenarbeit mit Stripe können Unternehmen MPP-Zahlungen vergleichsweise einfach implementieren. Über bekannte APIs lassen sich programmierbare Zahlungen in wenigen Schritten in bestehende Systeme einbinden. Erste Anwendungsfälle zeigen bereits, wie breit das Einsatzspektrum ist – von developer tools über digitale Services bis hin zu automatisierten Beiträgen in Nachhaltigkeitsprogramme.

Technologisch ergänzt wird das durch eine Infrastruktur, die speziell für solche Prozesse optimiert wurde. Tempo setzt unter anderem auf stabile Gebührenstrukturen, hohe Transaktionsgeschwindigkeit und die Möglichkeit, Gebühren direkt in Stablecoins zu bezahlen. Dadurch wird die Nutzung nicht nur effizienter, sondern auch kalkulierbarer – ein entscheidender Faktor für Unternehmen und skalierende Anwendungen.

Unterm Strich positioniert sich Tempo mit dem MPP als Schnittstelle zwischen Blockchain und realer Wirtschaft. Während viele Projekte weiterhin stark spekulativ geprägt sind, zielt Tempo darauf ab, eine funktionale Zahlungsschicht für das Internet zu etablieren. Sollte sich die These durchsetzen, dass AI-Agenten künftig eigenständig wirtschaftlich agieren, könnte genau dieser Standard eine zentrale Rolle in der digitalen Ökonomie einnehmen. Damit wäre Tempo eine der besten Kryptowährungen, um bei Adoption auf genau diesen Trend zu wetten.