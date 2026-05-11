Krypto News Überblick: 5 wichtige Dinge für diese Woche

Das Wichtigste in Kürze

Spannende, volatile Woche für den Kryptomarkt steht bevor.

Base mit neuem Upgrade, Starknet setzt auf Bitcoin & Privacy.

Sushiswap führt Perps ein, während MegaETH Wallet plant.

Bitcoin Hyper könnte 33 Millionen Dollar im Presale erreichen.

Krypto-Anleger blicken auf eine volatile Handelswoche. Der Iran-Krieg rückt wieder stärker in den Fokus, nachdem die Verhandlungen stocken und Trump mit dem iranischen Vorschlag nicht zufrieden ist. Bitcoin gibt leicht nach, hält sich mit rund 80.700 US-Dollar aber weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 80.000 US-Dollar.

Damit zeigt BTC relative Stärke gegenüber schwächeren Aktienmärkten. Zugleich stehen mehrere Krypto-Events an, die bei einzelnen Altcoins für erhöhte Volatilität sorgen dürften.

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Starknet: strkBTC startet am 12. Mai

Bei Starknet steht am 12. Mai ein wichtiges Bitcoin-Event im Fokus: Mit strkBTC soll ein BTC-Asset starten, das Bitcoin in das Starknet-Ökosystem bringt und zugleich Privacy-Funktionen integriert. Starknet selbst positioniert sich als Validity Rollup, das STARK-Proofs nutzt, um Skalierung mit Ethereum-Sicherheit zu verbinden. Nun erweitert sich der Fokus stärker in Richtung Bitcoin. Das Ziel ist, BTC produktiver, privater und in DeFi nutzbarer zu machen. Besonders spannend ist dabei die Kombination aus BTC-Liquidität und Starknets technologischem Ansatz.

Privacy is the missing piece for Bitcoin in DeFi. May 12. strkBTC. https://t.co/0cBkYcd6ZX — Eli Ben-Sasson | Starknet.io (@EliBenSasson) May 10, 2026

Für STRK könnte der Launch kurzfristig Aufmerksamkeit bringen, weil Bitcoin-Narrative aktuell am Markt wieder stärker gefragt sind. Entscheidend wird jedoch, ob strkBTC nach dem Start echte Nutzung, Liquidität und DeFi-Integrationen anzieht.

Sushi: Perps v2 geht am 11. Mai live

Auch Sushi steht in dieser Woche auf der Watchlist. Das DeFi-Protokoll will am 11. Mai sein Perps-v2-Produkt ausrollen. Damit erweitert Sushi seine Plattform stärker in Richtung Derivate-Handel und Cross-Chain-Trading. Perpetual Futures bleiben im Kryptomarkt ein besonders wichtiger Bereich, da hier ein großer Teil des spekulativen Handelsvolumens entsteht.

GM to everyone with a Sushi Perps tab open right now. Perps v2 is shipping Monday, May 11th pic.twitter.com/RebF62H2Yp — Sushi.com (@SushiSwap) May 8, 2026

Für SUSHI ist der Launch daher mehr als nur ein neues Feature: Das Projekt versucht, sich von der klassischen DEX-Historie weiterzuentwickeln und wieder mehr Relevanz im kompetitiven DeFi-Markt zu gewinnen. Zusätzlich läuft rund um Sushi Perps ein PnL-Contest, dessen Gewinner am 15. Mai bekannt gegeben werden soll. Kurzfristig könnte das zusätzliche Aktivität und Handelsvolumen erzeugen.

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MegaETH: Neue Wallet als Crypto-OS-Baustein

MegaETH bleibt nach dem Token-Launch Ende April ebenfalls ein spannendes Thema. Das Projekt plant noch in diesem Monat den Start von MOSS, einer neuen All-in-one-Wallet. Diese soll Teil eines größeren „Crypto OS“-Ansatzes werden und Nutzern erlauben, mehrere Transaktionen und Onchain-Aktivitäten einfacher über eine integrierte Account-Struktur zu verwalten.

One Wallet. Every App. Your Rules. M(OS)S May 2026 pic.twitter.com/Gk9fPr9e24 — MegaETH (@megaeth) May 6, 2026

MegaETH positioniert sich als extrem schnelle Ethereum-L2 mit sub-10-Millisekunden-Blockzeiten und einem Ziel von mehr als 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Nach dem MEGA-Launch auf mehreren Börsen richtet sich der Blick nun auf echte Nutzung im Ökosystem. Eine bessere Wallet-Erfahrung könnte hier wichtig werden, weil Geschwindigkeit allein nicht reicht. Entscheidend ist, ob Nutzer und Anwendungen einfacher auf MegaETH interagieren können.

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Base: Azul-Upgrade startet am 13. Mai

Bei Base steht am 13. Mai das Azul-Upgrade an. Es ist das erste große unabhängige Netzwerk-Upgrade von Base und markiert damit einen wichtigen Schritt weg von reiner Abhängigkeit vom gemeinsamen OP-Stack-Takt. Azul soll Sicherheit, Performance und Entwicklererfahrung verbessern. Im Fokus stehen ein Multi-Proof-System aus TEE- und ZK-Proofs, schnellere Withdrawals, ein stärker vereinheitlichter Client-Stack sowie die Angleichung an Ethereums Osaka-Spezifikation.

Base Azul is live on testnet – our first independent network upgrade. Azul makes Base more secure, performant, and easier to build on. More on what's inside: https://t.co/Ls6bGGCxVP — Base (@base) April 21, 2026

Für Nutzer soll kein aktives Handeln nötig sein. Für den Markt ist Base dennoch relevant, weil das Coinbase-nahe L2 bereits eines der wichtigsten Ethereum-Skalierungsnetzwerke ist. Wenn Azul stabil live geht, könnte dies die Position von Base im Wettbewerb der Layer-2-Netzwerke weiter stärken.

Bitcoin Hyper: Neuer Bitcoin-L2-Presale mit Momentum

Während viele Altcoins zuletzt schwächeln, bleibt das Momentum bei neuen Presales hoch. Besonders Bitcoin-L2-Projekte stehen im Fokus, da Anleger zunehmend auf mehr Nutzen für das Bitcoin-Netzwerk setzen. Genau hier positioniert sich Bitcoin Hyper. Das Projekt kombiniert die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Solana-Technologie.

Ziel ist es, Bitcoin produktiver zu machen und gleichzeitig schnelle sowie günstige Anwendungen auf einer Bitcoin-L2 zu ermöglichen.

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Im Mittelpunkt stehen dabei eine zk-basierte Bridge zwischen Layer-1 und Layer-2 sowie die Integration der Solana Virtual Machine. Dadurch könnten Entwickler deutlich einfacher leistungsfähige Anwendungen rund um Bitcoin aufbauen. Gleichzeitig soll die Nachfrage nach nativen Bitcoins steigen, wenn BTC stärker im DeFi- und Zahlungsbereich genutzt wird.

Auch der Presale zeigt relative Stärke: Bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt. Sollte das Momentum anhalten, könnte Bitcoin Hyper noch in dieser Woche die Marke von 33 Millionen US-Dollar überschreiten. Zusätzlich lockt das Projekt aktuell mit Staking-Renditen von bis zu 36 Prozent APY.

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