Krypto News Überblick: 5 wichtige Dinge für diese Woche

Das Wichtigste in Kürze

Hoffnung auf Iran-Deal sorgt für bessere Stimmung an Kryptomärkten weltweit Polymarket plant Rebates und Parlays für mehr Handelsvolumen und Wachstum nächste Woche Uniswap stimmt über Gebührenausweitung auf weitere Blockchains und Netzwerke ab Bitcoin Hyper profitiert von Bitcoin-L2-Narrativ und starkem Presale-Momentum aktuell.

Bitcoin startet etwas fester in die neue Woche und notiert wieder um 77.000 US-Dollar. Dennoch bleibt die Lage fragil: Auf Wochensicht steht BTC weiter im Minus, die Seitwärtsrange hält an und der Markt wartet auf den nächsten klaren Impuls. Genau deshalb dürfte die kommende Handelswoche volatil werden. Neben Makro- und Geopolitik rücken auch mehrere Krypto-spezifische Termine in den Fokus.

Entscheidend wird, ob Risikoappetit zurückkehrt oder Bitcoin erneut an den jüngsten Verlaufstiefs scheitert.

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Iran-Krieg im Fokus: Ein Deal wäre bullisch für Risikoassets

Der wichtigste Makro-Treiber bleibt zunächst der Iran-Konflikt. Am Wochenende sorgten Meldungen über Fortschritte bei möglichen Friedensgesprächen für deutlich bessere Stimmung an den Märkten. Reuters berichtete, dass mehrere Golfbörsen kräftig zulegten, nachdem Hoffnungen auf eine US-Iran-Einigung zunahmen. Auch AP meldete, dass asiatische Aktien fester tendierten, während Ölpreise nachgaben. Für Krypto ist das relevant, weil Bitcoin kurzfristig stark auf Risikoappetit, Dollarbewegungen und Ölpreisstress reagieren kann.

BREAKING: The White House no longer expects an agreement with Iran to be announced today and thinks it could take "several more days" for the deal's approval, per Axios. Yesterday, President Trump said a deal announcement was coming "shortly." US officials are "optimistic" but… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 24, 2026

Sollte eine Einigung tatsächlich näher rücken, wäre das tendenziell positiv: niedrigere Energiepreise, weniger geopolitische Unsicherheit und mehr Liquiditätsbereitschaft könnten Risikoassets stützen. Gleichzeitig bleibt Vorsicht angebracht. Axios verwies darauf, dass selbst bei einem Deal praktische Probleme rund um die Straße von Hormus bestehen könnten. Damit bleibt das Thema ein potenzieller Volatilitätstreiber.

Polymarket: Rebates und Parlays sollen Handelsaktivität erhöhen

Auch Polymarket steht in der neuen Woche im Fokus. Laut aktuellen Meldungen soll die Plattform ein Taker-Rebate-Programm starten, bei dem aktive Nutzer bis zu 50 Prozent ihrer Taker Fees zurückerhalten können. Der höchste Rabatt soll demnach erst bei sehr hohem gewichteten Handelsvolumen greifen, während kleinere Nutzer bereits ab niedrigeren Schwellen in das Programm fallen.

Polymarket launching a new Taker Rebate Program starting may 29 the system is built around weighted volume (wV) and the more taker volume you generate, the higher your rebate tier becomes rebates go up to 50% of trading fees and there are one-time cash bonuses for reaching… https://t.co/15vMhBAQ6F pic.twitter.com/UnkiFF8Uef — izlam (@bckfv_eth) May 22, 2026

Strategisch ist das spannend, weil Polymarket damit stärker in Richtung aktiver Trader, Market Efficiency und höherer Liquidität geht. Die offiziellen Dokumente zeigen bereits ein mehrstufiges Rebate-Modell, bei dem Nutzer anhand ihres gewichteten 30-Tage-Volumens eingestuft werden und tägliche Rebates erhalten.

Zusätzlich stehen Parlays im Raum. Damit könnten Nutzer mehrere Prognosemärkte kombinieren, was die Plattform stärker gamifiziert und zusätzliche Volumina erzeugen könnte. Für den Kryptomarkt ist Polymarket längst mehr als nur ein Nischenprodukt: Die Plattform wird zunehmend als Sentiment-Barometer für Politik, Geopolitik, Makro und Krypto-Events genutzt.

Uniswap: UNI-Governance stimmt über weitere Fee-Expansion ab

Bei Uniswap beginnt ein wichtiger Governance-Termin. Proposal 96, „Protocol Fee Expansion: Vote 3“, soll laut aktuellen Berichten seit dem 24. Mai zur Abstimmung stehen. Ziel ist es, die UNIfication-Logik auf weitere Chains auszuweiten. Konkret geht es um BNB Chain, Polygon und Celo, wo Protokollgebühren aktiviert und über die bestehende Fee-to-Burn-Infrastruktur in UNI-Burns geleitet werden sollen.

Das ist für UNI relevant, weil der Token lange unter der Kritik litt, keinen klaren Cashflow- oder Value-Accrual-Mechanismus zu besitzen. Mit UNIfication hatte Uniswap bereits den Rahmen geschaffen, Protokollgebühren stärker an den Token zu koppeln. Der neue Vorschlag wäre nun ein weiterer Schritt, diese Struktur auf mehr Netzwerke auszuweiten.

Can fee burns finally save $UNI from slowly dying as a token? UNISWAP is pushing a major governance proposal to activate and expand protocol fee collection across $BNB $POL and $CELO The proposal would collect fees, buy back UNI, send it to $ETH and burn it, making the token… https://t.co/JWBlaBu7mp pic.twitter.com/oH0kSuhMSy — Kapoor Kshitiz (@kshitizkapoor_) May 23, 2026

SUI im Fokus: Privacy könnte zum neuen Narrativ werden

Bei SUI richtet sich der Blick der Anleger zunehmend auf das kommende Privacy-Update. Das Team bestätigte zuletzt, dass private Transaktionen schon bald eingeführt werden sollen. Damit könnte SUI eines der wenigen großen Netzwerke werden, das Skalierung, schnelle Transaktionen und Datenschutz kombiniert. Gerade im aktuellen Marktumfeld wäre das ein spannendes Narrativ, denn Privacy bleibt trotz wachsender Regulierung ein wichtiges Thema im Kryptosektor.

🔒 Sui is flipping the script on blockchain privacy • Private stablecoin transactions by default

• Only sender + receiver see details

• Regulators/issuers get controlled visibility Built for institutions 👀 With gasless payments already live, Sui is positioning itself as… pic.twitter.com/0eXVMFKbHY — Wise Crypto (@WiseCrypto_) May 25, 2026

Für SUI wäre das strategisch bedeutend. Viele Blockchains bieten zwar hohe Geschwindigkeit oder günstige Gebühren, doch Datenschutzlösungen fehlen oft oder sind kompliziert integriert. Genau hier könnte sich SUI differenzieren. Gleichzeitig würde das Upgrade die Attraktivität für Stablecoins, DeFi-Anwendungen und institutionelle Nutzer erhöhen, die sensible Transaktionen nicht vollständig öffentlich sichtbar machen wollen. Anleger dürften deshalb genau beobachten, wann konkrete technische Details und ein offizieller Launch-Termin folgen.

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Bitcoin Hyper: Presale nähert sich der Marke von 33 Millionen Dollar

Neben etablierten Coins rücken auch neue Projekte immer stärker in den Fokus. Besonders auffällig bleibt aktuell Bitcoin Hyper. Das Projekt setzt auf eine Bitcoin-L2-Infrastruktur und kombiniert dabei die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Netzwerke wie Solana. Genau dieses Konzept sorgt derzeit für Aufmerksamkeit im Markt. Denn viele Anleger sehen enormes Potenzial darin, Bitcoin technisch aufzuwerten und zusätzliche Anwendungsfälle zu schaffen.

Bitcoin-L2-Lösungen gelten als spannender Zukunftsmarkt, weil sie Bitcoin nicht nur als Wertspeicher, sondern auch für schnellere Anwendungen, Zahlungen und DeFi nutzbar machen könnten. Mehr Nutzen könnte langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins stärken. Bitcoin Hyper versucht genau davon zu profitieren. Das Projekt setzt auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer-1 und Layer-2 und will hohe Geschwindigkeit mit Skalierbarkeit verbinden.

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Auch der Presale zeigt weiter Stärke. Trotz schwieriger Marktphase nähert sich Bitcoin Hyper inzwischen der Marke von 33 Millionen US-Dollar. Das signalisiert anhaltendes Anlegerinteresse. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Nachfrage erzeugt.

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