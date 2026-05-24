Dieser Krypto-Trend schafft es 2026 in den Mainstream

Das Wichtigste in Kürze

RWA-Tokenisierung verbindet klassische Finanzmärkte direkt mit moderner Blockchain-Infrastruktur.

Ondo Finance treibt tokenisierte Staatsanleihen, Aktien und ETFs massiv voran.

US-Staatsanleihen dominieren aktuell den schnell wachsenden globalen RWA-Markt deutlich.

Analysten sehen bisher erst kleinen Bruchteil des langfristigen Marktpotenzials ausgeschöpft.

Die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) gilt mittlerweile als einer der spannendsten Trends im Kryptomarkt. Gemeint ist dabei die Abbildung realer Vermögenswerte wie Staatsanleihen, Aktien, Immobilien oder Rohstoffe auf der Blockchain. Anleger können diese Werte dadurch rund um die Uhr handeln, transparenter verwalten und einfacher global transferieren.

Lange galt das Thema als Nische für institutionelle Investoren. Doch mittlerweile fließen Milliarden in den Sektor. Große Vermögensverwalter, Banken und Krypto-Projekte treiben die Entwicklung massiv voran. Viele Analysten sehen darin sogar eine der wichtigsten Brücken zwischen klassischer Finanzwelt und Blockchain-Technologie. Besonders im Fokus stehen tokenisierte US-Staatsanleihen, Stablecoin-Produkte und künftig auch Aktien sowie ETFs. Der Markt wächst trotz schwieriger Krypto-Phase dynamisch weiter.

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Ondo Finance bringt RWA immer stärker in den Mainstream

Besonders Ondo Finance entwickelt sich derzeit zu einem der sichtbarsten Namen im RWA-Sektor. Das Projekt setzt gezielt auf die Tokenisierung klassischer Finanzprodukte und verbindet traditionelle Renditeprodukte mit Blockchain-Infrastruktur. Ondo startete zunächst mit tokenisierten US-Staatsanleihen über das Produkt OUSG und weitete das Angebot später mit USDY auf tokenisierte Dollar-Yield-Produkte aus. Mittlerweile richtet sich der Fokus zunehmend auf tokenisierte Aktien und ETFs.

Tokenization was once a thesis. Today, it's the foundation for the next era of finance. New @tokenterminal research maps Ondo's path as a leading tokenizer of real-world assets, from U.S. Treasuries to stocks and ETFs: → 2023: OUSG, tokenized U.S. Treasuries

→ 2023: USDY,… pic.twitter.com/A58sWNUMsH — Ondo Finance (@OndoFinance) May 22, 2026

Genau diese Entwicklung zeigt auch eine aktuelle Analyse von Token Terminal, die zuletzt von Ondo selbst hervorgehoben wurde. Die Grafik beschreibt den Weg von Ondo von einfachen Yield-Produkten hin zu einer breiteren Tokenisierung von Finanzmärkten. Besonders auffällig: Das verwaltete Volumen stieg in wenigen Jahren massiv an. USDY überschritt bereits die Marke von einer Milliarde US-Dollar, während OUSG ebenfalls stark wächst.

Damit schafft es das Thema zunehmend in den Mainstream. Immer mehr Anleger erkennen die Vorteile von tokenisierten Finanzwerten: schnellere Abwicklung, globale Handelbarkeit und transparente Blockchain-Strukturen. Gleichzeitig sorgen Partnerschaften, institutionelles Interesse und die Öffnung Richtung Aktienmärkte dafür, dass RWA inzwischen weit über die klassische Krypto-Bubble hinaus Aufmerksamkeit erhält.

RWA-Markt wächst massiv – US-Staatsanleihen dominieren aktuell

Die aktuellen Daten von rwa.xyz zeigen eindrucksvoll, wie stark der Markt zuletzt gewachsen ist. Der gesamte Distributed Asset Value liegt inzwischen bei rund 34 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig summiert sich der gesamte repräsentierte Asset-Wert bereits auf über 335 Milliarden US-Dollar. Auch die Zahl der Asset-Holder steigt dynamisch und überschreitet mittlerweile 817.000 Nutzer.

Besonders spannend ist die Zusammensetzung des Marktes. Den größten Anteil machen aktuell tokenisierte US-Staatsanleihen aus. Allein dieser Bereich kommt laut den Daten auf rund 15,3 Milliarden US-Dollar. Dahinter folgen tokenisierte Rohstoffe mit etwa 7,1 Milliarden US-Dollar sowie Asset-Backed-Credit-Produkte mit rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Auch tokenisierte Aktien, Private Equity und Venture-Capital-Lösungen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Auffällig ist zudem die enorme Wachstumsdynamik seit Anfang 2024. Der Markt explodierte förmlich und erreichte zuletzt immer neue Höchststände. Besonders institutionelle Anleger scheinen zunehmend Interesse an der Technologie zu entwickeln. Stablecoins bleiben zwar weiterhin dominant, doch der eigentliche RWA-Sektor wächst mittlerweile ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit. Viele Experten sehen darin erst den Anfang einer langfristigen Entwicklung.

Analysten sehen erst einen kleinen Teil des Potenzials ausgeschöpft

Trotz des starken Wachstums glauben viele Analysten, dass der Markt bislang erst an der Oberfläche kratzt. Neue Untersuchungen zeigen, dass DeFi aktuell nur rund zehn Prozent der gesamten Liquidität tokenisierter Real-World-Assets tatsächlich nutzt. Große Teile des Kapitals bleiben bislang außerhalb des aktiven DeFi-Ökosystems.

DeFi Captures Just 10% of Real-World Asset Liquidity, Research Finds. New research by Tanaka highlights strong growth in the real-world asset (RWA) sector and shows that decentralized finance is capturing only a limited share of the available liquidity. In total, just about 10%… pic.twitter.com/tE1DHezgP0 — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 22, 2026

Gerade bei tokenisierten US-Staatsanleihen gibt es weiterhin starke Einschränkungen. Viele Produkte unterliegen strengen Compliance-Regeln, Whitelisting-Verfahren oder Investorenvorgaben. Dadurch bleibt die Handelbarkeit teilweise begrenzt. Analysten sehen genau hier jedoch enormes Potenzial für die kommenden Jahre.

Sollten regulatorische Rahmenbedingungen klarer werden und institutionelle Infrastruktur weiter wachsen, könnte sich die Tokenisierung realer Vermögenswerte langfristig zu einem der größten Kryptomärkte überhaupt entwickeln. Viele Beobachter vergleichen die aktuelle Phase deshalb mit den frühen Jahren von Stablecoins oder DeFi.

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