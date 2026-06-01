Krypto News Überblick: 5 wichtige Dinge für diese Woche

Das Wichtigste in Kürze

US-Arbeitsmarktdaten könnten Erwartungen an Zinssenkungen entscheidend beeinflussen.

Bitcoin kämpft weiter mit schwachem Sentiment und Verkaufsdruck.

Exodus startet UFC-Partnerschaft und stärkt Krypto-Zahlungen im Mainstream.

Venice reduziert Token-Emissionen weiter und verfolgt deflationäres Modell.

Bitcoin-ETFs verzeichneten massive Abflüsse, Trendwende bleibt nun entscheidend. .

Bitcoin startet schwach in die neue Handelswoche. Am Wochenende stabilisierte sich der Kurs zwar im Bereich von 73.000 US-Dollar, doch die Erholung wirkt fragil. Nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche bleibt der Markt klar im Bärenmodus. ETF-Abflüsse, schwaches Sentiment und makroökonomische Unsicherheit erhöhen den Druck. Jetzt steht eine volatile Woche bevor, denn gleich mehrere Termine könnten entscheiden, ob Bitcoin eine Gegenbewegung startet oder erneut die Tiefs testet.

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US-Arbeitsmarktdaten: Jetzt schaut der Kryptomarkt auf die Fed

In dieser Woche rücken vor allem die US-Arbeitsmarktdaten in den Fokus. Am Dienstag stehen die JOLTS Job Openings an, am Donnerstag folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag der große US-Arbeitsmarktbericht. Diese Daten sind für Bitcoin wichtig, weil sie direkten Einfluss auf die Zinserwartungen haben. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik stärken. Das wäre grundsätzlich positiv für Risikoassets wie Krypto. Fallen die Daten dagegen robust aus, könnte die Fed länger restriktiv bleiben.

Key Events This Week: 1. May ISM Manufacturing PMI data – Monday 2. April JOLTS Job Openings data – Tuesday 3. May ISM Non-Manufacturing PMI data – Wednesday 4. Initial Jobless Claims data – Thursday 5. May Jobs Report – Friday 6. Total of 7 Fed Speaker Events This Week… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 31, 2026

Zuletzt lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei rund 215.000 und damit leicht über den Erwartungen. Der Markt dürfte deshalb besonders sensibel reagieren, wenn sich eine klare Abkühlung zeigt. Für Bitcoin bedeutet das: Makrodaten könnten in dieser Woche wichtiger sein als einzelne Krypto-News.

Exodus und UFC: Krypto-Zahlungen treffen auf den Mainstream

Auch Exodus rückt in dieser Woche in den Fokus. Exodus ist vor allem als Self-Custody-Wallet bekannt, will sich aber zunehmend als breitere Krypto-Payment-Plattform positionieren. Genau hier setzt die neue Partnerschaft mit der UFC an. Exodus wird offizieller Payment-Partner der Kampfsportorganisation, der Start war für den 1. Juni angekündigt. Damit trifft Krypto-Infrastruktur auf eine globale Sportmarke mit enormer Reichweite.

Pay meets the Octagon.@ufc payments partnership goes live June 1.@BitcoinMagazine on today's announcement 👇 — Exodus (@exodus) May 1, 2026

Spannend ist daran weniger ein kurzfristiger Hype, sondern die Signalwirkung. Exodus will nicht nur Wallet-Anbieter bleiben, sondern Zahlungen, Karteninfrastruktur und Krypto-Verwahrung stärker verbinden. Zuvor hatte das Unternehmen bereits mit der Übernahme von Zahlungsunternehmen wie Monavate und Baanx seine Payment-Strategie ausgebaut. Für den Markt ist das ein weiteres Beispiel, wie Krypto trotz Bärenmarkt in reale Anwendungen vordringt.

Venice Token: VVV setzt den nächsten Schritt Richtung Deflation

Beim Venice Token steht ebenfalls ein wichtiger Termin an. Venice reduziert die jährlichen VVV-Emissionen zum 1. Juni von 5 Millionen auf 4 Millionen Token. Bereits zuvor wurde die Ausgabe von 6 auf 5 Millionen gesenkt, im Juli soll dann der nächste Schritt auf 3 Millionen folgen. Das Ziel: VVV soll langfristig knapper werden und durch Buybacks

On the Path to a Deflationary VVV with Native Yield Over the next few months, we'll be reducing VVV emissions by another 50% — from 6 million to 3 million tokens per year. May 1, 2026 — 6M → 5M

June 1, 2026 — 5M → 4M

July 1, 2026 — 4M → 3M These emissions reductions are… pic.twitter.com/j8BkdjqIBa — Venice (@AskVenice) March 26, 2026

Für Anleger ist das ein klassisches Angebotsnarrativ. Weniger neue Token können den strukturellen Verkaufsdruck reduzieren, sofern Nachfrage und Nutzung stabil bleiben oder wachsen. Gleichzeitig ist wichtig: Diese Reduktion war bereits angekündigt. Der Termin ist daher eher ein fundamentaler Baustein als eine völlig neue Überraschung. Dennoch dürfte VVV in dieser Woche beobachtet werden, weil Tokenomics im schwachen Marktumfeld besonders stark wirken können.

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Bitcoin-ETFs: Nach Abfluss-Schock kommt jetzt die Wende?

Der größte Belastungsfaktor bleibt der ETF-Markt. In der vergangenen Woche verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs laut aktuellen Daten rund 1,42 Milliarden US-Dollar an Nettoabflüssen. Das war eine der schwächsten Wochen seit Start der Produkte. Besonders kritisch: Die Abflüsse kamen nicht nur an einem einzelnen Tag, sondern zogen sich über mehrere Handelstage. Damit fehlt Bitcoin aktuell ein wichtiger Nachfrageanker.

Spot Bitcoin ETFs saw $1.42B in net outflows last week, third-highest on record From May 25 to May 29 (ET), spot Bitcoin ETFs saw $1.42 billion in net outflows, the third-highest on record. Spot Ethereum ETFs posted $241 million in net outflows, marking a third consecutive week… pic.twitter.com/DTR7Yvr5IA — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 1, 2026

Genau deshalb wird diese Woche entscheidend. Drehen die ETF-Flows wieder ins Positive, könnte das eine erste Stabilisierung auslösen. Bleiben die Abflüsse dagegen hoch, dürfte der Druck auf Bitcoin weiter zunehmen. Gerade im Bereich um 73.000 US-Dollar braucht der Markt frische Käufer. Ohne ETF-Rückenwind droht eine Fortsetzung des Bärenmarkts. Mit einer Trendwende bei den Zuflüssen wäre dagegen zumindest eine technische Erholung möglich.

Bitcoin Hyper: Könnte der Presale diese Woche die Marke von 33 Millionen Dollar knacken?

Während sich viele Anleger im aktuellen Bärenmarkt auf die großen Coins konzentrieren, rücken auch ausgewählte Presales zunehmend in den Fokus. Besonders Bitcoin Hyper sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. Das Projekt hat bereits mehr als 33 Millionen US-Dollar eingesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Krypto-Vorverkäufen des Jahres. Sollte das aktuelle Momentum anhalten, könnte die nächste Finanzierungsstufe bereits in den kommenden Tagen erreicht werden.

Das Konzept hinter Bitcoin Hyper setzt auf eine eigene Layer-2-Lösung für Bitcoin. Ziel ist es, die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains wie Solana zu verbinden. Über eine zk-basierte Bridge sollen Nutzer Bitcoin effizient auf die Layer-2 transferieren und dort deutlich günstiger sowie schneller verwenden können. Dadurch könnten neue Anwendungsfelder wie DeFi, Staking und weitere Web3-Dienste für Bitcoin erschlossen werden.

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Bitcoin-Layer-2-Lösungen gelten dabei als einer der spannendsten Trends der kommenden Jahre. Sollte sich dieser Bereich weiter etablieren, könnte Bitcoin Hyper von der steigenden Nachfrage profitieren. Für risikobereite Anleger bietet sich damit aktuell die Möglichkeit, noch vor einem möglichen Börsenlisting einzusteigen.

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