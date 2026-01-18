Krypto News: Wichtiger Krypto CLARITY Act in den USA verschoben – das müssen Anleger jetzt wissen

Das Wichtigste in Kürze

Der sogenannte Digital Asset Market Clarity Act gilt als eines der wichtigsten neuen Krypto-Gesetze in den USA, da er erstmals klare Regeln für digitale Vermögenswerte, Tokenisierung und DeFi schaffen könnte. Nachdem die Verabschiedung bereits mehrfach verschoben wurde, hat die Krypto-Branche auf eine Entscheidung Mitte Januar gehofft. Doch erneut wurde die Abstimmung vertagt, was die Frage aufwirft, ob der entscheidende Durchbruch nun in der kommenden Woche erfolgen könnte oder der Prozess sich möglicherweise sogar bis nach 2027 verschiebt.

Krypto CLARITY Act wegen Uneinigkeiten verschoben

Die geplante Abstimmung im Senate Banking Committee wurde kurzfristig verschoben, nachdem der Coinbase-CEO Brian Armstrong öffentlich verkündet hatte, den aktuellen Gesetzesentwurf nicht mehr zu unterstützen. Auch das Agriculture Committee, welches für die CFTC-Regulierung zuständig ist, hat seine Beratungen auf Ende Januar verlegt, um Änderungen zu verhandeln. Der Act ist damit noch nicht gescheitert, doch der Zeitplan steht auf der Kippe und Experten warnen, dass sich der Prozess bei anhaltenden Konflikten bis 2027 verzögern könnte.

JUST IN: Coinbase CEO Brian Armstrong says banks are trying to „kill“ competition under the current crypto Clarity Act. pic.twitter.com/aSNmohcuql — Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 15, 2026

Darum ist der Krypto CLARITY Act so wichtig für den Kryptomarkt

Der Entwurf ist ein umfassendes Marktstrukturgesetz für digitale Vermögenswerte, das klare Definitionen und Zuständigkeiten im US-Finanzrecht einführen soll. Ziel ist es dabei vor allem, die bisherigen Rechtsunsicherheiten zu beenden, bei denen Token teils über Gerichtsverfahren klassifiziert wurden. So soll es eine Einführung definierter Kategorien wie Digital Asset und Digital Commodity geben. Außerdem ist eine präzise Abgrenzung geplant, wann ein Token als Wertpapier oder als Commodity eingestuft wird.

JUST IN: 🇺🇸 US Senate releases crypto market structure ‚Clarity Act‘ draft bill. pic.twitter.com/a6bGaMKKDq — Bitcoin Junkies (@BitcoinJunkies) January 13, 2026

Die CFTC soll zukünftig den Kassamarkt für Digital Commodities regulieren, während die SEC weiterhin Wertpapier-Token überwachen soll. Zudem sollen DeFi-Protokolle und Custody-Dienstleister neue Compliance-Pflichten erhalten, um Sanktionen und Geldwäsche entgegenzuwirken. Geplant ist auch eine weitgehende Einschränkung von Zins- und Renditemodellen bei Stablecoins. Kritiker warnen hier, dass tokenisierte Aktien durch strenge Auflagen faktisch blockiert werden könnten und die SEC wieder gestärkt würde.

Teile der Krypto-Branche fürchten dementsprechend übermäßige Eingriffe in DeFi und die Einschränkung von Stablecoin-Zinsen. Die Bankenlobby hingegen möchte stärkere Regulierungen, um zu verhindern, dass Stablecoins und DeFi Bankkonten oder Geldmarktprodukte verdrängen. Auf jeden Fall wäre der Clarity Act ein Fortschritt für den Kryptomarkt in Sachen Regulierung. Rechtsklarheit für Börsen, Projekte und institutionelle Investoren könnte Kapitalzuflüsse in den USA weiter begünstigen.

Coinbase CEO Brian Armstrong says they’re „currently working on“ figuring out a deal with banks to help advance the crypto market structure legislation (clarity act). Expect the US Senate Banking Committee markup vote soon. 📃 🪙 🗳 🇺🇸 pic.twitter.com/fGUPkC3K2L — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) January 18, 2026

Besonders Altcoins, Utility-Token und DeFi-Protokolle könnten profitieren, wenn sie eindeutig als Commodities eingestuft werden. Ein konsistentes Regelwerk würde Listing-Risiken senken und Planungssicherheit schaffen, was wiederum wichtig für die Tokenisierung, RWA-Projekte und andere Infrastrukturentwicklungen ist. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie es mit dem Clarity Act weitergeht und ob bis Ende Januar Kompromisse gefunden werden beziehungsweise sich die Fronten zwischen der Krypto-Branche und der Bankenlobby wieder annähern können.

