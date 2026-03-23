Krypto Prognose: AI Agents disruptieren Werbung

Das Wichtigste in Kürze

AI Agents könnten laut a16z das Internet und Werbung disruptieren.

Neue Wachstumsdynamik dank AI Agents, der E-Commerce wird sich wandeln.

Bereits jetzt zeigen Payments via AI Agents exponentielles Wachstum.

AI Agents gelten als die nächste Evolutionsstufe nach klassischen Large Language Models. Während heutige KI vor allem Inhalte generiert oder Fragen beantwortet, gehen Agents einen Schritt weiter: Sie handeln autonom. Sie können Ziele verstehen, Entscheidungen treffen, Tools nutzen und Aufgaben eigenständig ausführen – von Recherche über Buchungen bis hin zu komplexen Geschäftsprozessen.

Technologisch basieren sie auf LLMs, kombiniert mit Zugriff auf APIs, Datenquellen und Zahlungsinfrastrukturen.

Damit entwickeln sie sich von passiven Assistenten zu aktiven Akteuren im digitalen Raum. Genau hier beginnt eine fundamentale Verschiebung: weg von „Information konsumieren“ hin zu „Handlungen delegieren“.

Dies hat massive Implikationen für das Internet – und eben auch den Kryptomarkt. Sind AI Agents also der Krypto Geheimtipp 2026?

„AI Agents könnten Internet & Werbung für immer verändern

Eine neueThese von a16z rund um „Open Agentic Commerce“ geht deutlich weiter als typische AI-Hype-Narrative. Es geht nicht nur um bessere Interfaces wie Checkout in ChatGPT oder Gemini – das wäre laut dieser Sichtweise lediglich eine inkrementelle Verbesserung, vergleichbar mit frühen „walled gardens“ wie AOL in den 90ern. Der eigentliche Umbruch entsteht erst durch offene, standardisierte Protokolle, die Agents erlauben, eigenständig mit dem gesamten Internet zu interagieren.

Der zentrale Punkt: Das bisherige Geschäftsmodell des Internets basiert auf Werbung. Nutzer konsumieren Inhalte, werden durch Ads unterbrochen, und diese Aufmerksamkeit wird monetarisiert. Doch genau dieses Modell bricht zusammen, sobald Agents die Interaktion übernehmen. Ein AI Agent lässt sich nicht „ablenken“. Er klickt keine Banner, liest keine Werbung und hat kein Interesse an Markenbotschaften – er optimiert ausschließlich nach Effizienz, Preis und Zielerreichung.

Das führt zu einer radikalen Konsequenz: Wenn Agents den Großteil der Online-Interaktionen übernehmen, verschwindet die ökonomische Grundlage der Werbung. Erste Indikatoren sind bereits sichtbar – massive Traffic-Rückgänge bei klassischen Content-Plattformen, da Nutzer Informationen direkt über KI abrufen, ohne Websites zu besuchen.

a16z argumentiert, dass stattdessen ein neues Modell entsteht: direkte, programmatische Transaktionen zwischen Agents und Anbietern. Hier kommen offene Zahlungsprotokolle ins Spiel, etwa auf Basis von Stablecoins. Diese ermöglichen erstmals echte Micropayments mit minimalen Kosten – ein Problem, das schon in den 90ern erkannt, aber nie gelöst wurde.

Das Ergebnis ist ein „permissionless“ Internet für Commerce. Ein Agent kann autonom Services entdecken, Preise vergleichen, verhandeln und Transaktionen durchführen. Für Unternehmen bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht nicht mehr über Marketing, sondern über Schnittstellen, Datenqualität und Preis-Leistung.

Besonders disruptiv ist die Kombination aus Autonomie + Kapital. Ein Agent mit Zugriff auf ein Budget wird zum eigenständigen Wirtschaftsteilnehmer. Er kann Lieferketten optimieren, Anbieter wechseln oder Dienstleistungen einkaufen – ohne menschliches Eingreifen.

Damit verschiebt sich die Machtstruktur im Internet fundamental: Nicht mehr Plattformen steuern den Zugang zum Kunden – sondern intelligente Agents entscheiden, wohin Kapital fließt.

Die Parallele zur Frühphase des Internets ist dabei entscheidend: Offene Protokolle wie HTTP haben damals Innovation explosionsartig ermöglicht. a16z sieht in Open Agentic Commerce die Wiederholung dieses Moments – nur diesmal für die gesamte digitale Wirtschaft.

AI & Krypto: Erste reale Nutzung zeigt exponentielle Dynamik

Die Schnittstelle zwischen AI Agents und Blockchain entwickelt sich längst von einer Vision hin zu messbarer Realität. Aktuelle Daten zeigen, dass AI Agents innerhalb von nur neun Monaten bereits rund 140 Millionen Onchain-Transaktionen untereinander durchgeführt haben. Dabei entstand ein Gesamtvolumen von etwa 43 Millionen US-Dollar, bei einem durchschnittlichen Transaktionswert von lediglich 0,31 US-Dollar – ein klarer Hinweis auf funktionierende Micropayment-Strukturen.

AI agents made 140 MILLION ONCHAIN payments to each other in the last 9 months! 📈 🔹 $43M in volume

🔹 $0.31 average transaction

🔹 406K buyers vs 81K sellers The AI x crypto intersection isn't hype. It's already generating real transaction volume. pic.twitter.com/O8SLkGouWb — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) March 14, 2026

Besonders spannend ist die Marktstruktur: Rund 406.000 Käufer stehen lediglich 81.000 Verkäufern gegenüber. Das deutet auf eine stark wachsende Nachfrage durch Agents hin, die aktiv Services, Daten oder Rechenleistung einkaufen. Genau hier zeigt sich das Potenzial von Open Agentic Commerce in der Praxis: autonome Systeme, die eigenständig wirtschaftliche Entscheidungen treffen und Kapital allokieren.

Diese Entwicklung unterstreicht, dass die Kombination aus AI und Krypto nicht nur ein narratives Zukunftsthema ist, sondern bereits heute konkrete ökonomische Aktivität erzeugt – mit klar skalierbarem Potenzial und Chancen für AI Coins.