Krypto-Schock: Nie wieder Altcoin-Saison?

Das Wichtigste in Kürze

Altcoin-Season-Index signalisiert weiterhin klare Dominanz von Bitcoin gegenüber Altcoins.

Analysten erwarten selektiveren Markt mit deutlich weniger langfristigen Gewinnern künftig.

Andere Trader sehen aktuelle Schwäche als frühen Start neuer Altcoin-Rallyes.

Bitcoin-L2-Projekte wie Bitcoin Hyper profitieren von wachsendem Infrastruktur-Narrativ aktuell.

Der Kryptomarkt bleibt 2026 extrem selektiv. Während frühere Altcoin-Zyklen oft von parabolischen Kursanstiegen, schnellen Verdopplungen und spekulativem Hype geprägt waren, zeigt sich das aktuelle Marktumfeld deutlich schwieriger. Viele kleinere Coins verlieren massiv an Aufmerksamkeit, Liquidität und Kapitalzuflüssen. Anleger fokussieren sich stärker auf Bitcoin, etablierte Layer-1-Netzwerke und wenige narrative Gewinner. Genau das zeigt auch der aktuelle Altcoin Season Index von CoinMarketCap.

Dieser liegt derzeit nur bei 34 von 100 Punkten und signalisiert damit klar eine „Bitcoin Season“. Noch vor wenigen Tagen lag der Wert zeitweise nahe 50, mittlerweile dominiert jedoch erneut Bitcoin die relative Performance gegenüber den meisten Altcoins. Eine breit angelegte Altcoin-Rallye bleibt damit vorerst aus – und einige Analysten glauben inzwischen sogar, dass die klassische Altcoin-Season womöglich nie mehr in ihrer alten Form zurückkehrt.

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„Die meisten Altcoins werden sterben“ – Analyst sieht strukturellen Wandel

Der bekannte Krypto-Analyst Michaël van de Poppe sorgt aktuell mit einer besonders pessimistischen Einschätzung für Aufmerksamkeit. Auf X erklärte er, dass er nicht glaube, dass Anleger jemals wieder eine Altcoin-Season wie in früheren Marktzyklen erleben werden. Seine Begründung: Der Markt habe sich fundamental verändert. Während in den vergangenen Jahren nahezu jeder Coin von massiver Liquidität und spekulativem Kapital profitierte, würden Investoren inzwischen deutlich kritischer auswählen.

Van de Poppe argumentiert, dass ein Großteil der Altcoins keinen echten Nutzen besitze. Viele Projekte seien primär entstanden, um Gründern, Venture-Capital-Firmen oder Market Makern Gewinne zu ermöglichen. Nachhaltige Wertschöpfung fehle dagegen häufig komplett. Genau deshalb werde der Markt laut ihm in Zukunft deutlich härter aussortieren.

I don't think we'll ever see altseason back. Most of the altcoins will die and have literally no purpose in this ecosystem. That's just the harsh reality of the market and that's not bad. The teams and protocols that are innovative and provide an ecosystem in which value… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 16, 2026

Besonders spannend ist seine Aussage, dass womöglich nur rund ein Prozent aller Tokens langfristig relevant bleiben könnten. Chancen sieht er vor allem bei Protokollen mit realem Nutzen, funktionierenden Ökosystemen und klaren Einnahmemodellen. Zudem könnten kurzfristig weiterhin einzelne „Hype-Narrative“ für starke Kursbewegungen sorgen. Eine breite Altcoin-Euphorie wie 2021 erwartet er jedoch nicht mehr.

Gleichzeitig sieht der Analyst den möglichen Zeitpunkt einer stärkeren Altcoin-Phase deutlich später als viele Marktteilnehmer. Laut seiner Einschätzung könnte eine echte Dynamik erst gegen Ende des Zyklus entstehen – möglicherweise erst 2027 oder sogar 2028. Bis dahin dürfte Bitcoin laut seiner Einschätzung der dominante Marktführer bleiben, während Anleger bei Altcoins wesentlich selektiver agieren müssen.

Analyst sieht genau jetzt den perfekten Zeitpunkt für Altcoins

Während viele Analysten aktuell das Ende klassischer Altcoin-Seasons ausrufen, vertritt der Trader Cryptollica genau die gegenteilige Meinung. Seiner Einschätzung nach beginnt eine echte Altcoin-Season nämlich nicht dann, wenn bereits überall Euphorie herrscht. Vielmehr starte sie genau in den Phasen, in denen Altcoins „tot“ wirken und Anleger das Interesse verlieren.

In seinem aktuellen Chart verweist der Analyst auf ähnliche Marktphasen aus den Jahren 2017 und 2021. Damals befand sich der Altcoin-Index laut seiner Analyse ebenfalls in einer starken Kompressionszone, bevor anschließend massive Kapitalrotationen in Altcoins einsetzten. Genau dieses Muster sieht er nun erneut entstehen.

ALTSEASON INDEX If you need everyone to agree, you are already late Altcoin Season does not begin when CT is euphoric It begins when altcoins look dead ! 2017 started there.

2021 started there. Now the index is back in the same compression zone.

This is where disbelief turns… pic.twitter.com/0IgDy2PihX — Cryptollica (@Cryptollica) May 13, 2026

Besonders interessant: Der Analyst interpretiert die aktuelle Schwäche vieler Altcoins sogar bullisch. Denn genau diese Skepsis der Marktteilnehmer habe historisch häufig den Boden für spätere Rallyes gebildet. Laut seiner Einschätzung könnte der Markt aktuell erneut kurz vor einer größeren Rotation aus Bitcoin in Altcoins stehen.

Sein Hauptargument lautet dabei, dass die breite Masse typischerweise erst dann auf Altcoins aufmerksam wird, wenn ein großer Teil der Rallye bereits vorbei ist. Wer hingegen auf eine perfekte Marktstimmung wartet, komme laut ihm oft zu spät. Deshalb sieht der Analyst die aktuelle Phase eher als frühe Aufbauphase einer möglichen neuen Altcoin-Season.

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Bitcoin-L2 als neuer Kurstreiber? Darum könnte Bitcoin Hyper profitieren

Gerade weil sich der Altcoin-Markt zunehmend selektiv entwickelt, achten Anleger inzwischen stärker auf Projekte mit konkretem Nutzen und klarer technologischer Innovation. Genau hier rückt aktuell das Thema Bitcoin-Layer-2 immer stärker in den Fokus. Denn Bitcoin bleibt zwar die dominanteste Kryptowährung der Welt, besitzt im direkten Vergleich zu Netzwerken wie Solana oder Ethereum jedoch weiterhin Einschränkungen bei Skalierung, Geschwindigkeit und Smart-Contract-Funktionalität.

Genau dieses Problem wollen neue Bitcoin-L2-Projekte lösen. Die Grundidee: Bitcoin soll nicht nur digitales Gold bleiben, sondern gleichzeitig als Fundament für schnellere Anwendungen, DeFi-Protokolle und neue Ökosysteme dienen. Würde Bitcoin dadurch tatsächlich mehr Nutzen erhalten, könnte langfristig auch die Nachfrage nach nativen BTC steigen.

Ein Projekt, das in diesem Bereich aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept kombiniert nach eigenen Angaben die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Solana-Technologie. Im Mittelpunkt steht dabei eine Layer-2-Infrastruktur mit zk-Proof-Technologie und einer Bridge zwischen Bitcoin-L1 und der neuen L2-Lösung.

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Dadurch sollen deutlich schnellere und günstigere Transaktionen möglich werden, während gleichzeitig Smart-Contract-Anwendungen auf Bitcoin erleichtert werden könnten. Besonders spannend für viele Anleger bleibt dabei der Versuch, die hohe Liquidität und Bekanntheit von Bitcoin stärker in moderne Onchain-Anwendungen zu integrieren.

Auffällig ist zudem die relative Stärke des Projekts im aktuellen Marktumfeld. Trotz schwächerem Kryptomarkt und hoher Unsicherheit konnte Bitcoin Hyper im laufenden Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Das signalisiert weiterhin hohes Interesse spekulativer Anleger. Zusätzlich wirbt das Projekt aktuell mit Staking-Renditen von bis zu 36 Prozent APY, was kurzfristig weiteres Kapital anziehen dürfte.

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