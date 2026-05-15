Krypto-Trader erklärt: Darum ist Zcash knapper als Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

Zcash reduziert sichtbare Liquidität durch stark wachsende Shielded-Pool-Adoption zunehmend.

Bitcoin bleibt knapp, doch Zcash entwickelt zusätzliche strukturelle Knappheitsmechanismen langfristig.

Bitcoin Hyper profitiert vom Trend rund um Bitcoin-Layer-2-Innovationen und Skalierung.

Bitcoin gilt seit Jahren als Inbegriff digitaler Knappheit. Maximal 21 Millionen BTC können jemals entstehen, inzwischen sind bereits rund 20 Millionen gemined. Gleichzeitig dürfte ein erheblicher Teil durch verlorene Schlüssel, frühe Wallets oder langfristige Halter faktisch nicht mehr am Markt verfügbar sein.

Genau daraus entstand ein Teil der Knappheitsprämie. Doch nun rückt Zcash stärker in den Fokus: Auch ZEC hat ein fixes Limit von 21 Millionen Coins, verbindet diese Angebotsstruktur aber mit wachsender Nutzung abgeschirmter Pools. Dadurch könnte eine zweite Form von Knappheit entstehen – nicht durch verlorene Coins, sondern durch sinkende sichtbare Liquidität.

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Zcash: Bitcoin-ähnliche Knappheit mit Privacy-Funktion

Zcash wurde als Privacy-Coin entwickelt und basiert in seiner Geldpolitik stark auf Bitcoin. Auch hier liegt das maximale Angebot bei 21 Millionen ZEC, zudem folgt das Netzwerk einem Halving-Modell, bei dem die Blockbelohnung regelmäßig sinkt. Nach aktuellen Marktdaten sind rund 16,7 Millionen ZEC im Umlauf, während das Maximalangebot unverändert bei 21 Millionen liegt.

Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Privacy-Architektur. Zcash ermöglicht sogenannte Shielded Transactions, bei denen Beträge, Sender und Empfänger kryptografisch geschützt werden. Laut Grayscale lag die shielded supply im März 2026 bei rund 5,16 Millionen ZEC. Damit wird nicht nur die absolute Angebotsknappheit relevant, sondern auch die Frage, wie viel ZEC für Börsen, Market Maker und transparente Marktstruktur tatsächlich sichtbar und verfügbar bleibt.

Krypto-Experte: Entsteht bei Zcash eine neue Knappheitsprämie?

Die These des Analysten setzt genau an diesem Punkt an: Bitcoin wurde knapp, weil das Design ein hartes Limit vorgibt und große Teile der frühen Supply über Jahre illiquide wurden. Bei Zcash könnte Knappheit dagegen zunehmend durch Nutzerverhalten entstehen. Denn immer mehr Coins wandern aus transparenten Adressen in shielded Pools. Anfang 2025 lag dieser Anteil laut der gezeigten Daten noch bei rund 11 Prozent, inzwischen sollen es etwa 30 Prozent der umlaufenden ZEC sein.

Bitcoin scarcity was mostly a byproduct of design and lost wallets$ZEC scarcity is increasingly being created by behavior That’s the part I think the market still doesn’t fully understand… and hasn't priced in Both have a 21M supply cap

Both follow halving dynamics But the… pic.twitter.com/ZzUrz4Btvd — eye zen hour 🥶 (@eyezenhour) May 14, 2026

Damit verändert sich die Liquiditätsstruktur. Zwar verschwinden diese Coins nicht, doch sie werden für den Markt weniger sichtbar. Gerade in starken Marktphasen zählt nicht nur die theoretische Gesamtmenge, sondern der verfügbare Float. Börsen und Market Maker arbeiten mit zugänglicher Liquidität, nicht mit Coins, die zwar existieren, aber in abgeschirmten Umgebungen liegen. Genau hier könnte Zcash eine eigene Knappheitslogik entwickeln.

Aktuelle Daten stützen diese Richtung: Die offizielle Zcash-Seite weist rund 16,69 Millionen ausstehende ZEC aus, während externe Analysen zuletzt von mehr als fünf Millionen shielded ZEC sprechen. Wenn dieser Anteil weiter steigt, könnte der Markt ZEC langfristig nicht mehr nur als „Bitcoin mit Privacy“ bewerten. Vielmehr würde eine zweite Knappheitsebene entstehen: 21 Millionen Maximalangebot plus ein schrumpfender transparenter Float. Genau diese Kombination dürfte die bullische Zcash-These aktuell so interessant machen.

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Bitcoin-L2 als neues Narrativ: Könnte Bitcoin Hyper profitieren?

Zcash positioniert sich zunehmend als Bitcoin-Alternative mit stärkerem Fokus auf Privacy, geringerer Transparenz und langfristig sogar quantensicheren Technologien. Gerade die wachsende Nutzung abgeschirmter Pools zeigt, dass viele Anleger gezielt auf mehr finanzielle Privatsphäre setzen. Dennoch entstehen auch direkt im Bitcoin-Ökosystem neue Entwicklungen, die den Markt verändern könnten. Besonders Bitcoin-Layer-2-Lösungen gelten aktuell als spannendes Narrativ. Denn Bitcoin bleibt zwar die größte und sicherste Kryptowährung, besitzt bislang aber nur begrenzte Smart-Contract-Funktionalität und wenig Skalierungsmöglichkeiten für moderne Anwendungen.

Genau hier möchte Bitcoin Hyper ansetzen. Das Projekt kombiniert laut eigenen Angaben die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit einer schnelleren Layer-2-Infrastruktur und setzt dabei auf Technologien, die teilweise an Solana erinnern. Ziel ist es, deutlich schnellere Transaktionen, niedrigere Gebühren und eine bessere Grundlage für DeFi-Anwendungen zu schaffen, ohne dabei den Bezug zu Bitcoin zu verlieren. Besonders die Verbindung zwischen Layer 1 und Layer 2 über eine zk-basierte Bridge wird als Kernstück hervorgehoben. Dadurch sollen Vermögenswerte effizient zwischen den Ebenen transferiert werden können.

Im Markt trifft das Konzept offenbar auf zunehmendes Interesse. Trotz des insgesamt schwierigen Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper im Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Gerade diese relative Stärke fällt auf, weil viele kleinere Projekte im aktuellen Marktzyklus Schwierigkeiten haben, frisches Kapital anzuziehen. Gleichzeitig setzt Bitcoin Hyper auf ein Staking-Modell mit derzeit rund 36 Prozent APY, was zusätzlich Kapital anziehen dürfte.

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Das größere Narrativ dahinter bleibt jedoch die mögliche Weiterentwicklung des Bitcoin-Ökosystems selbst. Lange Zeit dominierten Ethereum und Solana den Bereich rund um Smart Contracts, Tokenisierung und DeFi-Anwendungen. Sollte Bitcoin jedoch über Layer-2-Technologien stärker in diese Bereiche expandieren, könnte dies langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins verändern. Aktuell ist der günstige Einstieg bei HYPER möglich, da der Preis schon heute wieder steigt.

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