Krypto-Treasury feiern 2026 Comeback & Strategy führt mit STRC

Das Wichtigste in Kürze

Strategy dominiert den Markt für Krypto-Treasuries.

DATs spielen auch 2026 eine Rolle.

Grayscale sieht langfristig wichtige Rolle für Strategy und Co.

Digital Asset Treasuries (DATs) galten Ende 2025 als angeschlagen. Zu stark war der Bewertungsdruck, zu groß die Sorge um Nachhaltigkeit. Doch der Markt erholt sich – und ein neues Kapitel beginnt. Grayscale und Michael Saylor senden klare Signale.

Nach einer turbulenten Spätphase des Jahres 2025 zeigen Digital Asset Treasuries (DATs) deutliche Erholungszeichen. Öffentliche Unternehmen, die Krypto-Assets auf ihrer Bilanz halten, waren zeitweise zu Preisen unterhalb ihres tatsächlichen Nettovermögenswerts gehandelt worden. Dieser Abschlag hat sich inzwischen spürbar verringert – die Branche atmet auf.

Grayscale, einer der größten Krypto-Assetmanager weltweit, widmete dem Thema einen eigenen Beitrag in seiner Research-Reihe „The Stack“ unter dem Titel „Remember DAT? A New Chapter Begins“. Der Titel ist Programm: Die DAT-Ära ist nicht vorbei, sie transformiert sich.

Kryptowährungen in 2026 kaufen: Hier alles Wissenswerte

Strategy und STRC: Der neue Kern der Strategie

Kein Unternehmen verkörpert diesen Wandel stärker als Strategy – das ehemalige MicroStrategy unter Michael Saylor. Auf seiner Keynote bei Strategy World 2026 in Las Vegas skizzierte Saylor eine klare strategische Neuausrichtung: weg von der allgemeinen Werbung für Bitcoin-Bilanzen in Unternehmen, hin zur Vermarktung von STRC als zentralem Finanzierungsvehikel für künftige Bitcoin-Käufe.

Over the past 30 days, $STRC has been less volatile than every company in the S&P 500—and every major asset class—while delivering an 11.5% dividend yield. pic.twitter.com/BXz6lPC15L — Michael Saylor (@saylor) March 29, 2026

STRC – offiziell „Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock“ – ist damit nicht länger ein Nebenprodukt der Kapitalstrategie, sondern ihr Herzstück. Das Instrument zahlt eine jährliche Dividende von 11,25 Prozent, monatlich in bar ausgeschüttet, wobei der Satz jeweils so angepasst wird, dass der Kurs stabil nahe dem Nennwert von 100 US-Dollar bleibt. Die Konstruktion soll Investoren kalkulierbare Renditen bieten, während Strategy im Hintergrund weiter Bitcoin akkumuliert.

Laut Quartalsbericht hat Strategy im Jahr 2025 insgesamt 25,3 Milliarden US-Dollar Kapital aufgenommen – zum zweiten Mal in Folge der größte Aktienemittent unter US-börsennotierten Unternehmen. STRC selbst ist auf ein Volumen von 3,4 Milliarden US-Dollar angewachsen, um immer mehr Bitcoin zu kaufen.

Die Dominanz von Strategy ist jedoch nicht ohne Risiko. Laut aktuellen Daten von CryptoQuant hält Strategy rund 76 Prozent aller Bitcoin, die sich im Besitz von Treasury-Unternehmen befinden. Im vergangenen Monat kaufte das Unternehmen rund 45.000 BTC zu – alle anderen Treasury-Firmen zusammen kamen lediglich auf etwa 1.000 BTC.

Bitcoin treasury demand is now entirely driven by Strategy. 45K BTC bought in 30 days vs ~1K from others (−99%), with participation collapsing. With ~76% of holdings, the industry is highly concentrated; there is no broad corporate demand right now. pic.twitter.com/KdAigUFt12 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) March 25, 2026

Was als Modell zur Verbreiterung institutioneller Bitcoin-Adoption gedacht war, konzentriert sich zunehmend auf einen einzigen Akteur.

Grayscale: DATs bleiben, aber als strukturelles Element

Grayscale ordnet die DAT-Entwicklung nüchtern ein. In seinem Ausblick für 2026 argumentiert das Unternehmen, dass DATs trotz medialer Aufmerksamkeit kein maßgeblicher Kurstreiber für den digitalen Asset-Markt sein werden – weder als nennenswerte Nachfragequelle noch als signifikantes Verkaufsrisiko. Stattdessen sieht Grayscale DATs als permanente, aber überschaubare Erscheinung des Krypto-Ökosystems – vergleichbar mit geschlossenen Investmentfonds, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert handeln.

Throughout 2025, digital asset treasuries (DATs) like @Strategy were on an incredible run. By the end of 2025, many DAT share prices were trading at a discount to the value of their crypto assets. Now, that's changing. Read Zach Pandl's latest article on The Stack and… pic.twitter.com/cv8Pes34ZT — Grayscale (@Grayscale) March 29, 2026

Das übergeordnete Narrativ für 2026 ist ein anderes: Grayscale erwartet institutionelle Zuflüsse und regulatorische Klarheit als Haupttreiber einer neuen Adoptionsphase – mit Stablecoins, Tokenisierung realer Vermögenswerte und der Konvergenz von KI und Blockchain als zentralen Themen.

Das Comeback der DATs ist kein Triumph der ursprünglichen Euphorie – es ist die Reife einer Idee, die unter Druck geprüft wurde. Strategy hat bewiesen, dass strukturierte Finanzinstrumente wie STRC das Modell robuster machen können. Grayscale erinnert mit seinem Beitrag daran, dass die Frage nicht lautet, ob DATs überleben, sondern welche unter den veränderten Marktbedingungen tragfähig sind.

Für Investoren heißt das: Die Substanz zählt mehr als das Narrativ.

Günstige Kryptowährungen – hier zum Ranking