Multicoin kauft Zcash: Erst der Anfang?

Das Wichtigste in Kürze

Zcash steigt im letzten Monat über 130 Prozent, ZEC-Kurs vor Ausbruch über 600 US-Dollar.

Multicoin kauft seit Monaten massiv ZEC, institutionelle Wette auf Privacy Coin.

Sinkendes Vertrauen in Staat und Überwachungstrend untermauern langfristigen Bullcase.

Zuletzt zeigte Zcash massive Stärke. Allein im letzten Monat legte ZEC um mehr als 100 Prozent zu, in der vergangenen Woche sogar um über 70 Prozent. Auffällig ist: Gewinnmitnahmen wurden zuletzt schnell wieder gekauft, sodass sich Zcash erneut dem Verlaufshoch nähert.

Ein Ausbruch über 600 US-Dollar scheint damit nur noch eine Frage der Zeit. Ein wichtiger bullischer Impuls kam nun von Multicoin Capital. Der bekannte Krypto-Investor Tushar Jain machte öffentlich, dass Multicoin seit Februar eine signifikante ZEC-Position aufgebaut hat. Damit rückt Zcash wieder stärker in den Fokus institutioneller Anleger.

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Multicoin setzt auf Zcash: Privacy-Coin wird zur institutionellen Wette

Der jüngste Kurssprung bei Zcash wurde maßgeblich durch Aussagen von Tushar Jain ausgelöst. Der Mitgründer und Managing Partner von Multicoin Capital erklärte auf X, dass Multicoin seit Februar eine „signifikante Position“ in ZEC aufgebaut habe. Seine Begründung: Zcash sei eine Rückkehr zu den Cypherpunk-Idealen, auf denen Krypto ursprünglich gegründet wurde. Jain argumentiert, dass private, zensur- und beschlagnahmungsresistente Vermögenswerte in einer Welt wachsender staatlicher Eingriffe zunehmend Produkt-Market-Fit hätten.

Besonders relevant ist dabei, wer diese These vertritt. Multicoin Capital ist keine kleine Spekulationsadresse, sondern eine der bekanntesten Krypto-Investmentfirmen. Das Unternehmen beschreibt sich selbst als thesis-driven Investmentfirma, die in Kryptoassets, Token und Blockchain-Unternehmen investiert. Multicoin verwaltet einen Hedgefonds sowie mehrere Venture-Fonds und investiert sowohl in öffentliche als auch private Märkte. Der Master Fund wurde 2017 gegründet und ist langfristig auf liquide Token, direkte Investments und strategische Deals ausgerichtet.

1/ Multicoin has built a significant position in $ZEC since February. Zcash is a return to the cypherpunk ideals crypto was founded on. — Tushar Jain (@tushar_jain) May 5, 2026

Für Zcash ist das deshalb ein starkes Signal. Denn Multicoin ist bekannt für konzentrierte, teils konträre Krypto-Wetten. Dass ein solcher Investor nun öffentlich ZEC als sauberste börsennotierte Möglichkeit bezeichnet, die Privacy-These zu spielen, verändert die Wahrnehmung des Marktes. Entsprechend stark fiel die Reaktion aus: ZEC sprang nach der Veröffentlichung zeitweise deutlich an, Berichte sprechen von Kursen nahe oder über 600 US-Dollar und einer Rallye von rund 30 bis 40 Prozent innerhalb eines Tages.

Damit wird Zcash nicht nur als kurzfristiger Momentum-Trade gehandelt. Vielmehr entsteht eine neue Investmentstory: Privacy als struktureller Megatrend. Während Bitcoin zwar zensurresistent ist, bleiben bekannte Bestände nachvollziehbar. Zcash setzt dagegen auf private Transaktionen und adressiert damit genau jenen Bereich, den Jain als künftig stärker nachgefragt beschreibt. Genau diese institutionelle Bestätigung könnte den aktuellen Ausbruch weiter befeuern.

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Analysten sehen mehrere Treiber hinter der Zcash-Explosion

Nach Ansicht mehrerer Analysten steckt hinter der aktuellen Zcash-Rallye weit mehr als nur kurzfristige Spekulation. Besonders häufig wird auf eine Kombination aus institutioneller Nachfrage, sinkendem Angebot und einem neuen Narrativ rund um Privacy-Coins verwiesen. So erklärte der bekannte Marktbeobachter „Wise Advice“, dass Multicoin Capital still und leise eine große Zcash-Position aufgebaut habe. Gleichzeitig habe das Robinhood-Listing den Zugang für Millionen Retail-Anleger erleichtert. Zudem spiele zunehmend auch eine mögliche ETF-Fantasie rund um Privacy-Coins eine Rolle.

🚨 $ZEC is pumping, but the setup behind it is interesting: • Multicoin quietly built a major ZCASH position

• Robinhood listing opened access to millions of retail users

• Grayscale ETF narrative now in play

• 30%+ of supply is shielded, tightening liquid float > New… pic.twitter.com/XPyZcgsdvd — Wise Advice (@wiseadvicesumit) May 6, 2026

Hinzu kommt ein struktureller Faktor beim Angebot. Laut den Analysten sind mittlerweile mehr als 30 Prozent des Zcash-Angebots „shielded“, also abgeschirmt und privat gespeichert. Dadurch sinkt der frei handelbare Liquiditätsbestand am Markt. Treffen neue Käufer auf ein knapperes Angebot, können starke Kursbewegungen entstehen. Genau dieses Setup sehen derzeit viele Trader bei ZEC.

Auch Santiment verweist auf einen klaren Trend. Dort heißt es, dass der Privacy-Sektor aktuell von wachsendem Misstrauen gegenüber Regierungen, strengeren Regulierungen und zunehmender KI-gestützter Datenüberwachung profitiere. Privacy-Coins würden zunehmend als Absicherung gegen Überwachung und Einschränkungen im Finanzsystem wahrgenommen. Gleichzeitig seien viele Privacy-Projekte im Vergleich zu früheren Hochphasen noch relativ niedrig bewertet. Dadurch sehen spekulative Anleger zusätzliches Aufwärtspotenzial.

📈 Zcash has now pumped +75% in the past week. The privacy coin has been emphatically rebounding, but is still -22% below its cross above $735 six months ago. 🕵️ With the lack of government trust at the moment, the privacy sector has been seeing a boost in interest from retail… pic.twitter.com/9O2lIh4qWa — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 6, 2026

Besonders auffällig: Laut Santiment erreichte das soziale Interesse an Zcash zuletzt den höchsten Stand seit Monaten. Damit entsteht genau jene Dynamik, die oft starke Momentum-Bewegungen auslöst: steigende Aufmerksamkeit, neues Kapital und ein zunehmend verknapptes Angebot.

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